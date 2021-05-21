https://ria.ru/20210521/sakharov-1732945951.html

Биография Андрея Сахарова

Биография Андрея Сахарова - РИА Новости, 21.05.2021

Биография Андрея Сахарова

Советский физик, общественный деятель, правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве. РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T04:10

2021-05-21T04:10

2021-05-21T04:10

премия имени сахарова

музей и общественный центр сахарова

андрей сахаров

справки

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Советский физик, общественный деятель, правозащитник Андрей Дмитриевич Сахаров родился 21 мая 1921 года в Москве. Его отец был профессором, преподавателем физики Московского педагогического института (ныне университет) имени В.И. Ленина, автором популярных книг и задачника по физике. Мать, Екатерина Софиано, имела дворянское происхождение и была дочерью военного.Начальное образование Андрей Сахаров получил дома, в школе учился с седьмого класса.В 1938 году поступил на физический факультет Московского государственного университета. В 1942 году, находясь в эвакуации в Ашхабаде (Туркмения), с отличием окончил МГУ. Сахаров был распределен в распоряжение Наркомата вооружений, затем направлен на военный завод в Ульяновск, где работал инженером-изобретателем и стал автором ряда изобретений в области методов контроля продукции. В конце 1944 года Андрей Сахаров поступил в заочную аспирантуру Физического института АН СССР имени П.Н. Лебедева (ФИАН), в начале 1945 года был переведен в очную аспирантуру. Его научным руководителем был Игорь Тамм, впоследствии академик, нобелевский лауреат. Вскоре после защиты кандидатской диссертации в 1948 году Сахаров был зачислен в исследовательскую группу, занимающуюся проблемой термоядерного оружия.В 1950-1968 годах Сахаров в составе расчетно-теоретической группы, возглавляемой Таммом, работал в КБ-11 в городе Арзамас-16 (ныне Российский федеральный ядерный центр – Всероссийский НИИ экспериментальной физики в городе Саров Нижегородской области): заведующим лабораторией, начальником сектора (отделения), заместителем научного руководителя.Сахаров предложил собственный проект бомбы в виде слоев дейтерия и природного урана вокруг обычного атомного заряда. Интенсивная работа группы завершилась успешным испытанием первой советской водородной бомбы 12 августа 1953 года.В 1953 году Сахаров защитил докторскую диссертацию и в том же году был избран действительным членом Академии наук СССР. Сахаров стал самым молодым ученым, когда-либо избиравшийся в Академию наук СССР. Продолжая работать над совершенствованием водородного оружия, в 1954 году он выдвинул идею конструкции водородной бомбы на совершенно новом принципе. Ее успешным испытанием в 1955 году был завершен этап разработки основ термоядерного оружия.В последующие годы под руководством Сахарова был создан ряд водородных зарядов различной мощности для многих классов носителей (баллистических, крылатых и зенитных ракет, торпед и т.д.).Начиная с 1964 года, круг волновавших Сахарова вопросов все более расширялся. Ему принадлежат несколько ключевых работ в космологии ("Барионная асимметрия Вселенной", "Многолистные модели Вселенной", "Космологические модели Вселенной с поворотом стрелы времени"), работы по теории поля и элементарным частицам.С конца 1950-х годов Сахаров занимался правозащитной деятельностью. В 1958 году вышли две его статьи о вредном действии радиоактивности ядерных взрывов на наследственность и, как следствие, снижении средней продолжительности жизни. В том же году Сахаров безуспешно пытался повлиять на продление объявленного СССР моратория на атомные взрывы. В 1966 году он подписал письмо "25 знаменитостей" к XXIII съезду КПСС против реабилитации Сталина. В том же году послал телеграмму в Верховный Совет РСФСР против введения статьи 190 УК РСФСР, открывавшей возможность для преследования за убеждения. Он выступал за отмену смертной казни, за полную реабилитацию народов, подвергшихся депортации в годы сталинских репрессий.В 1968 году Андрей Сахаров написал статью "Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе", в которой обосновал необходимость конвергенции – встречного сближения социалистической и капиталистической систем – как основы прогресса и сохранения мира на планете. После ее опубликования Сахаров был отстранен от секретных работ. В 1969 году он вернулся к научной работе в ФИАНе.В 1970 году Сахаров стал одним из учредителей Московского комитета по правам человека. Выступал в защиту узников совести и основных прав человека – права получать и распространять информацию, права на свободу совести, права покидать свою страну и возвращаться в нее и права выбора местожительства внутри страны. Одновременно много выступал по проблемам разоружения, являясь единственным независимым профессиональным экспертом в этой области в странах социалистического лагеря.В 1975 году Андрей Сахаров написал книгу "О стране и мире", в которой развил идеи конвергенции, разоружения, демократизации, стратегического равновесия, политических и экономических реформ.В том же году он был удостоен Нобелевской премии мира "за борьбу за права человека в Советском Союзе, за разоружение и сотрудничество между всеми народами".Открытые гонения на Андрея Сахарова начались с письма сорока академиков, опубликованного в "Правде" в августе 1973 года и вызвавшего кампанию с осуждением общественной деятельности Сахарова.Несмотря на открытую оппозицию советскому режиму, Сахарову не было предъявлено официальных обвинений вплоть до 1980 года, когда он резко осудил ввод советских войск в Афганистан.8 января 1980 года указом Президиума Верховного Совета СССР Андрей Сахаров был лишен всех правительственных наград и премий, включая звания трижды Героя Социалистического труда. 22 января 1980 года он был сослан в город Горький (ныне Нижний Новгород), где был помещен под домашний арест.В Горьком Сахаров написал одну из своих основных общественных работ – "Опасность термоядерной воины" (1983), в которой высказал соображения о конкретных путях всеобщего разоружения, а также ряд теоретических работ по физике.В Горьком Сахаров провел несколько голодовок в связи с давлением на семью.В декабре 1986 года по распоряжению Михаила Горбачева Андрей Сахаров был освобожден из горьковской ссылки, вернулся в Москву, продолжил работать в Физическом институте им. Лебедева. В феврале 1987 года Сахаров принял участие в Московском форуме "За безъядерный мир, за выживание человечества". В декабре 1987 года он стал председателем комиссии Президиума АН СССР по космомикрофизике. В октябре 1988 года Сахаров стал членом Президиума АН СССР.В ноябре-декабре 1988 года Сахаров впервые выехал за рубеж, где встречался с президентом США Рональдом Рейганом, вице-президентом США Джорджем Бушем, президентом Франции Франсуа Миттераном и др.В 1988 году Сахаров был избран почетным председателем общества "Мемориал"* и приложил много сил для его признания властями.В марте 1989 года он был избран народным депутатом СССР. Как член Конституционной комиссии Сахаров в ноябре 1989 года представил на ее рассмотрение проект "Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии" (серьезно не обсуждался), в основу которого легла идея трансформации союзных и автономных республик, автономных областей и национальных округов СССР в равные суверенные республики (государства) и их добровольного объединения в новый Союз, а также о нераздельной связи между правами человека и миром на Земле, между выживанием человечества и открытостью каждого общества.14 декабря 1989 года Андрей Сахаров скончался. Похоронен в Москве на Востряковском кладбище.Андрей Сахаров был почетным членом 12 зарубежных национальных академий и четырех международных общественных организаций; обладателем 40 наград и премий зарубежных общественных организаций, 24 почетных ученых степеней и званий зарубежных университетов; почетным гражданином шести зарубежных городов.Первой женой Андрея Сахарова с 1943 года была Клавдия Вихирева (1919-1969), лаборант-химик Ульяновского военного завода. У них родились трое детей – две дочери и сын. С 1972 года Сахаров был женат на правозащитнице Елене Боннэр (1923-2011). В январе 1990 года была создана Общественная комиссия по увековечению памяти академика Андрея Сахарова – Фонд Сахарова. В 1994 году в Москве был открыт Архив Сахарова, а в 1996 году – Музей и общественный центр имени Андрея Сахарова (с 2012 года – "Сахаровский центр"). В 2006 году родилась традиция "Сахаровских маевок" – ежегодных митингов-концертов, приуроченных к дню рождения Андрея Сахарова (21 мая) и проводившихся в третье воскресенье мая на открыто воздухе, в сквере, прилегающем к зданиям Сахаровского центра.В 1991 году в Нижнем Новгороде был открыт музей-квартира Сахарова.В 2014 году рядом с домом, где расположен музей-квартира, был установлен памятник Андрею Сахарову. С 1992 года в Нижнем Новгороде проводится Международный фестиваль искусств имени Сахарова.Именем Сахарова названы улицы и проспекты в городах России и зарубежных стран.В 2003 году в Санкт-Петербурге на Васильевском острове был установлен памятник Андрею Сахарову на площади, носящей имя академика. Имя академика было присвоено горной вершине на Алтае, астероиду. Имя Сахарова также носит Международный государственный экологический институт Белорусского государственного университета. В 1988 году Европарламент учредил премию имени Сахарова "За свободу мысли". С 1995 года за выдающиеся работы по физике ядра, физике элементарных частиц и космологии отечественным и иностранным ученым Российской академией наук присуждается Золотая медаль имени А.Д. Сахарова.С 2006 года американское Физическое общество вручает премию Андрея Сахарова (Andrei Sakharov Prize) ученым за вклад в защиту прав человека. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников* Организация, выполняющая функции иностранного агента.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

премия имени сахарова, музей и общественный центр сахарова, андрей сахаров, справки