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Что помешало Сахарову создать оружие страшнее атомной бомбы

Что помешало Сахарову создать оружие страшнее атомной бомбы - РИА Новости, 20.04.2025

Что помешало Сахарову создать оружие страшнее атомной бомбы

Андрей Сахаров — парадоксальный и противоречивый человек: создает самое смертоносное в мире оружие — водородную бомбу, и при этом получает в 1975 году... РИА Новости, 20.04.2025

2025-04-20T08:20:00+03:00

2025-04-20T08:20:00+03:00

2025-04-20T08:20:00+03:00

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МОСКВА, 19 апр – РИА Новости, Вадим Минеев. Андрей Сахаров — парадоксальный и противоречивый человек: создает самое смертоносное в мире оружие — водородную бомбу, и при этом получает в 1975 году Нобелевскую премию мира. Был ярым борцом против советской власти и диссидентом, и прославил Советский Союз своими исследованиями. Одно можно сказать точно, "ангелом" Сахаров точно не был: существует версия, что именно он предложил буквально утопить США с помощью направленного цунами. РИА Новости разбиралось, где здесь правда, а где вымысел.Смыть Японию с лица ЗемлиСША первыми решили создать оружие с использованием разрушительной силы огромной волны. Идея проекта, зародившаяся у американского офицера Е.А. Гибсона была проста: нужно осуществить мощный взрыв в определенных точках океана, чтобы вызвать цунами, которое накроет вражескую территорию.ВМС США понравился ход мыслей Гибсона, и предложенную идею стали рассматривать как, своего рода, альтернативу атомной бомбе.В отличие от ядерного оружия, территория не будет заражена. К тому же, бомбу нужно доставить прямо к цели, а по пути ее носитель могут сбить.Проект получает название Seal (в переводе с английского означает – тюлень).Испытания начались уже в 1944-м у берегов Новой Каледонии, где подорвали 3700 бомб, а позже рядом с Оклендом в Новой Зеландии.Несмотря на то, что, по утверждению ряда источников, в результате эксперимента удалось создать 10-метровую волну цунами, в 1968 году отдел морских исследований ВМФ США, пересчитав данные по динамике, выразил большие сомнения в реальной возможности создания искусственного цунами даже взрывом атомных зарядов.Официально проект Seal рассекретили только в 1999-м."Людоедский" проектПараллельно с американскими исследованиями разработки такого оружия велись и в СССР. Но сначала, в 1953 году, прошло успешное испытание водородной бомбы, одним из создателей которой был физик Андрей Сахаров.Тут возникла проблема: как доставить ее в нужное место подрыва. Несмотря на то, что советским ученым удалось создать довольно компактное устройство, бомба длинной восемь и диаметром два метра все равно не помещалась в бомболюк стратегического бомбардировщика.Тогда академик Сахаров предложил разработать торпеду с ядерным зарядом для атаки прибрежных городов, то есть речи об искусственном цунами не было. Вместе с тем сам Сахаров в воспоминаниях признавался, что применение такого оружия все равно привело бы к большим жертвам среди мирного населения."Одним из первых, с кем я обсуждал этот проект, был контр-адмирал Фомин… Он был шокирован “людоедским характером” проекта и заметил в разговоре со мной, что военные моряки привыкли бороться с вооруженным противником в открытом бою и что для него отвратительна сама мысль о таком массовом убийстве. Я устыдился и больше никогда ни с кем не обсуждал этот проект", — писал Сахаров.Планы все же былиИ все же проект использовать цунами как оружие в СССР существовал, только идея его создания принадлежала другому выдающемуся советскому ученому - академику Лаврентьеву.В 1962 году он пишет докладную записку Хрущеву, где излагает свои мысли по этому поводу. Лаврентьев предполагал, что подводный взрыв 100-мегатонного термоядерного заряда способен вызвать катастрофическое по силе цунами и нанести огромный ущерб Штатам.Хрущеву предложение понравилось, и он дал задание провести теоретические расчеты отделу поверхностных явлений подводных ядерных взрывов Ленинградского морского филиала ЦНИИ-12 Минобороны, которым руководил Николай Сунцов.В результате стало ясно, что вне зависимости от мощности подводного взрыва реальный ущерб мог бы быть нанесен прибрежным объектам США на расстоянии максимум пяти километров от линии берега.Этого было явно недостаточно для нанесения катастрофического ущерба, и на этом тема управляемого цунами в СССР была закрыта.

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сша, ссср, япония, андрей сахаров, технологии