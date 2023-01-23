21:59 23.01.2023 (обновлено: 22:10 23.01.2023)
Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России
Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Фонда Андрея Сахарова
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", сообщается на сайте ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов, 23 января Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова"), США", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что деятельность этой организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.
В Министерство юстиции направили необходимые данные для внесения сведений в список иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, и дальнейшей их публикации.
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