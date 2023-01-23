https://ria.ru/20230123/fond-1846938025.html

Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России

Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России - РИА Новости, 23.01.2023

Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России

Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.01.2023

2023-01-23T21:59

2023-01-23T21:59

2023-01-23T22:10

россия

генеральная прокуратура рф

общество

андрей сахаров

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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", сообщается на сайте ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов, 23 января Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова"), США", — говорится в заявлении.Отмечается, что деятельность этой организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.В Министерство юстиции направили необходимые данные для внесения сведений в список иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, и дальнейшей их публикации.

https://ria.ru/20221222/organizatsiya-1840539327.html

https://ria.ru/20221129/minyust-1835062913.html

россия

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2023

Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, генеральная прокуратура рф, общество, андрей сахаров