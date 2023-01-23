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Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России - РИА Новости, 23.01.2023
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Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России
Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России - РИА Новости, 23.01.2023
Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", сообщается на сайте ведомства. РИА Новости, 23.01.2023
2023-01-23T21:59
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россия
генеральная прокуратура рф
общество
андрей сахаров
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МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", сообщается на сайте ведомства. "По результатам изучения поступивших материалов, 23 января Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова"), США", — говорится в заявлении.Отмечается, что деятельность этой организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.В Министерство юстиции направили необходимые данные для внесения сведений в список иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, и дальнейшей их публикации.
https://ria.ru/20221222/organizatsiya-1840539327.html
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россия, генеральная прокуратура рф, общество, андрей сахаров
Россия, Генеральная прокуратура РФ, Общество, Андрей Сахаров
21:59 23.01.2023 (обновлено: 22:10 23.01.2023)
 
Генпрокуратура признала работу Фонда Андрея Сахарова нежелательной в России

Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность Фонда Андрея Сахарова

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкЗдание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве
Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве - РИА Новости, 1920, 23.01.2023
© РИА Новости / Антон Денисов
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Здание Генеральной прокуратуры России на улице Петровка в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", сообщается на сайте ведомства.
"По результатам изучения поступивших материалов, 23 января Генеральной прокуратурой принято решение о признании нежелательной на территории России деятельности иностранной неправительственной организации "The Andrei Sakharov foundation" ("Фонд Андрея Сахарова"), США", — говорится в заявлении.
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Отмечается, что деятельность этой организации угрожает основам конституционного строя и безопасности страны.
В Министерство юстиции направили необходимые данные для внесения сведений в список иностранных неправительственных организаций, чья деятельность признана нежелательной в России, и дальнейшей их публикации.
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РоссияГенеральная прокуратура РФОбществоАндрей Сахаров
 
 
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