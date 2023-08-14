https://ria.ru/20230814/zapad-1889839192.html

Западу явился призрак кузькиной матери

Западу явился призрак кузькиной матери - РИА Новости, 14.08.2023

Западу явился призрак кузькиной матери

Рутинная, в общем-то, поездка министра обороны Сергея Шойгу на Северный флот вызвала достаточно нервную реакцию западных СМИ. Внимание журналистов привлекли... РИА Новости, 14.08.2023

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:00

2023-08-14T08:04

космос - риа наука

сша

сергей шойгу

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

россия

новая земля

андрей сахаров

алексей лихачев

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Рутинная, в общем-то, поездка министра обороны Сергея Шойгу на Северный флот вызвала достаточно нервную реакцию западных СМИ. Внимание журналистов привлекли учения нашего флота, целью которых открыто заявлена охрана Северного морского пути. Отмечена активная деятельность России по строительству и укреплению своих военных баз в регионе. Но главным событием инспекции стало, конечно, посещение министром обороны легендарного ядерного полигона на Новой Земле.Западные коллеги отметили, что Шойгу инспектировал полигон в обществе Алексея Лихачева, главы "Росатома", а также припомнили февральское заявление российского президента о том, что "если США проведут (ядерные. — Прим. ред.) испытания, то и мы проведем".Это очень хорошо, что западные журналисты в кои-то веки отвлеклись от сочинения фейков и ознакомили свою публику с тем, что реально происходит в России. Прекрасно, что они вновь учатся транскрибировать топоним Novaya Zemlya. А то некоторые уже совсем страх потеряли.На этой самой Novaya Zemlya в свое время Советским Союзом было проведено 132 ядерных испытания. Здесь же тестировали знаменитое "изделие АН 602", оно же Царь-бомба. Одним из главных создателей стомегатонной бомбы был академик Андрей Сахаров: тогда он еще не увлекался диссидентскими идеями, а напряженно размышлял над тем, как бы стереть Америку с лица Земли, в частности, путем рукотворного цунами. За АН 602 он получил третью звезду Героя социалистического труда.Как ни странно, Царь-бомба подарила человечеству десятилетия мира и процветания, обеспечив надежный баланс сил ядерных сверхдержав. Дело в том, что в 50-х ядерного паритета у США и СССР не было даже близко. Нашей стране не хватало ни зарядов, ни средств доставки. Штаты чувствовали свою силу и наглели с каждым днем. Опасность ядерной войны двух сверхдержав была критической. В 1961 году американцы начали размещать свои ракеты в Турции.Изделие Андрея Сахарова было явлено миру в октябре 1961-го. Оказалось, что СССР нокаутом выиграл гонку ядерных вооружений. Самый мощный американский термоядерный заряд составлял на тот момент всего 15 мегатонн. Про испытания написала The New York Times, и по ту сторону океана глубоко задумались. Из сегодняшнего дня похвальба Хрущева "мы вам покажем кузькину мать" кажется смешной, но тогда смешно никому не было.Наличие Царь-бомбы в арсенале позволило Хрущеву в 1962 году успешно оперировать Карибским кризисом и добиться от Кеннеди вывода американских ракет из Турции. А уже в 1963-м представители США и Великобритании приехали в Москву и в торжественной обстановке подписали Договор о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. Так испытания супербомбы привели к разрядке — вот уж действительно вундервафля оказалась.Тридцать три года назад Россия предложила США и Великобритании установить мораторий на ядерные испытания. Мы добровольно отказались от своего мощнейшего геополитического оружия — в расчете на миролюбие и ответственность коллективного Запада. А там подали это как свою победу в холодной войне. Подобная политика продолжается и сегодня — нашу ответственность перед человечеством выдают за слабость: где, мол, там ваши красные линии? Что ж, пришла, наверное, пора продемонстрировать им силу, ну не понимают люди по-хорошему.Ядерное сдерживание работает на топливе страха. Как только американцы узнали, что на Кубе появились советские ракеты, в стране разразилась полномасштабная паника. Люди выходили на улицы, протестовали, молились, дрались, запасались тушенкой, устраивали бункеры из подручных материалов, ждали апокалипсиса, массово ломились через мексиканскую границу в Южную Америку. Но, как ни парадоксально, именно страх приводит к долгому и надежному миру.Сегодня в США потеряли страх и элиты, и народные массы. Им все кажется, что проигравшая в холодной войне Россия по определению слаба, унижена и беспомощна. Что она даже теоретически не способна нанести ядерный удар по территории Штатов. Эти нарративы там вбивают в головы из каждого утюга. Такая иллюзия своего превосходства очень опасна, она беременна войной.Ядерные испытания на Новой Земле могли бы познакомить американскую общественность с новыми наработками России в этой области, продемонстрировать, насколько далеко вперед ушли наши технологии, наглядно показать, с каким противником они связались. Пусть погуглят, за сколько минут русская ракета долетает до территории США. Европейской общественности тоже полезно было бы понять, во что ее втягивают.Ну а то, что США дадут нам повод и проведут свои ядерные испытания, представляется очень вероятным. У них эта тема на повестке дня уже несколько лет. Еще в мае 2020 года, в самый разгар коронавирусных локдаунов, она активно дебатировалась в американском истеблишменте. Еще никакой СВО и в помине не было, а американцы обсуждали, не провести ли им ядерные испытания с целью запрессовать Китай и Россию и заставить их подписать трехстороннее соглашение об ограничении вооружений. Интересно джентльмены понимают дипломатию, не правда ли?Необходимость ядерных испытаний для США не раз подчеркивали и американские военные аналитики. Они указывали на драматичное устаревание всех компонентов американской ядерной триады — многие боеголовки и средства доставки на много лет превысили срок службы.Плачевное состояние наземного комплекса таково, что пару лет назад широко обсуждался вопрос, а не отказаться ли вообще от него в пользу самолетов и подлодок. Сейчас наземные комплексы заменяются на новые. Но как проверить новые боеголовки, которые тестировались только на компьютере? Некоторые ученые в Лос-Аламосе полагают, что без реальных ядерных испытаний тут не обойтись, "хотя это и пугает". Что ж, на их испытания нам есть чем ответить. Вспомнили, как пишется Novaya Zemlya? Теперь вспоминайте, как пишется kuz'kina mat'.

https://ria.ru/20230811/zapad-1889381139.html

https://ria.ru/20230809/ssha-1888952773.html

https://ria.ru/20230809/amerikantsy-1888903502.html

https://ria.ru/20230805/zapad-1888266368.html

https://ria.ru/20230813/velikobritaniya-1889727843.html

сша

россия

новая земля

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Виктория Никифорова https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/14/1580706016_0:418:722:1140_100x100_80_0_0_b4a7823233019ec118af7c1f00a39987.jpg

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космос - риа наука, сша, сергей шойгу, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", россия, новая земля, андрей сахаров, алексей лихачев, аналитика