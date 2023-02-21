https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853431683.html
США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин
США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023
США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин
В США задумываются о возможности испытания ядерного оружия, такая информация уже есть, Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного... РИА Новости, 21.02.2023
2023-02-21T13:50
2023-02-21T13:50
2023-02-21T14:01
послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года
сша
россия
вашингтон (штат)
владимир путин
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В США задумываются о возможности испытания ядерного оружия, такая информация уже есть, Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж
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сша
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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
Послание президента Федеральному собранию 21 февраля 2023 года, США, Россия, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
13:50 21.02.2023 (обновлено: 14:01 21.02.2023)
США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин
Президент Путин заявил, что США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия