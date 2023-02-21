https://ria.ru/20230221/oruzhie-1853431683.html

США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин

США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин - РИА Новости, 21.02.2023

США задумываются о натуральном испытании ядерного оружия, заявил Путин

В США задумываются о возможности испытания ядерного оружия, такая информация уже есть, Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного... РИА Новости, 21.02.2023

2023-02-21T13:50

2023-02-21T13:50

2023-02-21T14:01

послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года

сша

россия

вашингтон (штат)

владимир путин

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 фев — РИА Новости. В США задумываются о возможности испытания ядерного оружия, такая информация уже есть, Минобороны России и "Росатом" должны быть готовы к испытанию ядерного оружия, если это первыми сделают США, заявил президент России Владимир Путин."Некоторые деятели в Вашингтоне, нам это доподлинно известно, задумываются уже о возможности натуральных испытаний своего ядерного оружия, в том числе с учетом того, что в США идёт разработка новых типов ядерных боеприпасов. Такая информация есть", — сказал Путин в ходе послания к Федеральному собранию."В этой ситуации министерство обороны России и "Росатом" должны обеспечить готовность к испытанию российского ядерного оружия. Первыми мы, разумеется, этого делать не будем, но если США проведут испытание, то и мы проведём", — добавил президент.Послание Владимира Путина Федеральному собранию. Онлайн-репортаж

https://ria.ru/20230221/putin-1853372988.html

сша

россия

вашингтон (штат)

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послание президента федеральному собранию 21 февраля 2023 года, сша, россия, вашингтон (штат), владимир путин, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"