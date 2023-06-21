https://ria.ru/20230621/klinishov-1879675633.html

Умер один из создателей основ российского термоядерного оружия Клинишов

Умер один из создателей основ российского термоядерного оружия Клинишов - РИА Новости, 21.06.2023

Умер один из создателей основ российского термоядерного оружия Клинишов

Выдающийся ученый Григорий Клинишов, участвовавший в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, умер на 93-м году жизни, сообщил РИА... РИА Новости, 21.06.2023

2023-06-21T20:42

2023-06-21T20:42

2023-06-21T21:39

саров

нижегородская область

андрей сахаров

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Выдающийся ученый Григорий Клинишов, участвовавший в создании первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37, умер на 93-м году жизни, сообщил РИА Новости информированный источник. "Григория Емельяновича Клинишова не стало", — сказал собеседник агентства.Григорий Клинишов родился в 1930 году в Рязанской области. После окончания в 1954-м Московского инженерно-физического института его направили в Конструкторское бюро — 11 (ныне — Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики в Сарове Нижегородской области). В КБ-11 Клинишов начал работать исполняющим обязанности инженера в теоретическом отделении, руководимом академиком Андреем Сахаровым. С 1974 по 2001 год он был начальником теоретического отдела, а с января 2002-го — ведущим научным сотрудником. Согласно данным из открытых источников, Клинишов стал одним из разработчиков термоядерного заряда РДС-37 и нескольких типов таких зарядов следующих поколений. Он также создал изобретение, улучшающее тактико-технические характеристики термоядерных зарядов. В 1962 году ученый стал лауреатом Ленинской премии. Термоядерное оружие основано на использовании гигантского количества энергии, выделяющегося при слиянии ядер изотопов водорода — дейтерия и трития (отсюда — водородная бомба). Но это возможно лишь при температурах в десятки, сотни миллионов градусов (отсюда другое распространенное название этого вида оружия — термоядерное) и давлениях в сотни миллионов атмосфер. Поэтому термоядерную реакцию в водородной бомбе "зажигает" атомный заряд, в котором используется энергия деления атомных ядер. Полноценным термоядерным зарядом считается такой заряд, энерговыделение которого в большей степени обусловлено энергией термоядерного синтеза, а не деления ядер. Это относилось и к заряду РДС-37. Его ключевой особенностью был принцип радиационной имплозии — очень эффективный способ сжатия термоядерного "горючего" за счет рентгеновского излучения, испускаемого при взрыве первичного атомного заряда. Использование радиационной имплозии позволяет создавать термоядерные заряды очень большой, практически неограниченной мощности. Первый советский термоядерный заряд РДС-37 успешно испытали 22 ноября 1955 года на Семипалатинском полигоне.

https://ria.ru/20230211/bomba-1851128686.html

саров

нижегородская область

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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Наталья Макарова

саров, нижегородская область, андрей сахаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"