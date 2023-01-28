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Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России - РИА Новости, 28.01.2023
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Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России
Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России - РИА Новости, 28.01.2023
Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России
Посольство в США призвало американские власти прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как госдепартамент осудил ликвидацию... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T05:40
2023-01-28T07:19
россия
москва
сша
андрей сахаров
василий пискарев
московская хельсинкская группа
московский городской суд
государственный департамент сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посольство в США призвало американские власти прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как госдепартамент осудил ликвидацию Московской Хельсинкской группы.Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы. Ответчик же настаивал, что данное нарушение устранить невозможно, так как "проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом".Госдепартамент в опубликованном ранее заявлении, помимо закрытия Хельсинской группы, осудил признание Генпрокуратурой нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", а также нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), ранее включенной в список иноагентов. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя данное решение, заявлял, что фонд вмешивался в избирательный процесс в ходе осенней кампании прошлого года в России.Посольство в этой связи отметило, что российские суды "независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций подчиняются исключительно закону"."Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства. Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране", - заявили дипломаты.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
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россия, москва, сша, андрей сахаров, василий пискарев, московская хельсинкская группа, московский городской суд, государственный департамент сша
Россия, Москва, США, Андрей Сахаров, Василий Пискарев, Московская Хельсинкская группа, Московский городской суд, Государственный департамент США
05:40 28.01.2023 (обновлено: 07:19 28.01.2023)
 
Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России

Посольство в США призвало власти прекратить вмешиваться во внутренние дела России

© AP Photo / Susan WalshПосольство России в Вашингтоне
Посольство России в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Susan Walsh
Посольство России в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посольство в США призвало американские власти прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как госдепартамент осудил ликвидацию Московской Хельсинкской группы.
"Нам вменяют несоблюдение прав человека в связи с решением Мосгорсуда о ликвидации Московской Хельсинкской группы, а также признанием нежелательными ряда других общественных организаций. Призываем американских чиновников прекратить вмешиваться в наши внутренние дела и работу российских компетентных органов", - сказано в релизе посольства.
Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы. Ответчик же настаивал, что данное нарушение устранить невозможно, так как "проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом".
Госдепартамент в опубликованном ранее заявлении, помимо закрытия Хельсинской группы, осудил признание Генпрокуратурой нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", а также нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), ранее включенной в список иноагентов. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя данное решение, заявлял, что фонд вмешивался в избирательный процесс в ходе осенней кампании прошлого года в России.
Посольство в этой связи отметило, что российские суды "независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций подчиняются исключительно закону".
"Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства. Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране", - заявили дипломаты.
* СМИ, выполняющее функции иностранного агента
Здание Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 27.01.2023
Вчера, 19:26
США не будут вмешиваться в ситуацию с принятием Финляндии и Швеции в НАТО
 
РоссияМоскваСШААндрей СахаровВасилий ПискаревМосковская Хельсинкская группаМосковский городской судГосударственный департамент США
 
 
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