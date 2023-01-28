https://ria.ru/20230128/ssha-1848047339.html

Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России

Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России - РИА Новости, 28.01.2023

Посольство призвало власти США перестать вмешиваться в дела России

Посольство в США призвало американские власти прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как госдепартамент осудил ликвидацию... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T05:40

2023-01-28T05:40

2023-01-28T07:19

россия

москва

сша

андрей сахаров

василий пискарев

московская хельсинкская группа

московский городской суд

государственный департамент сша

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Посольство в США призвало американские власти прекратить попытки вмешательства во внутренние дела России после того, как госдепартамент осудил ликвидацию Московской Хельсинкской группы.Мосгорсуд 25 января ликвидировал старейшую в России правозащитную организацию "Московская Хельсинкская группа". Минюст аргументировал иск тем, что МХГ в нарушение собственного устава провела 11 мероприятий за пределами Москвы. Ответчик же настаивал, что данное нарушение устранить невозможно, так как "проведение мероприятий за пределами Москвы является свершившимся фактом".Госдепартамент в опубликованном ранее заявлении, помимо закрытия Хельсинской группы, осудил признание Генпрокуратурой нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации "Фонд Андрея Сахарова", а также нежелательной деятельность в России компании "Medusa Project"* (издание "Медуза"*), ранее включенной в список иноагентов. Председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев, комментируя данное решение, заявлял, что фонд вмешивался в избирательный процесс в ходе осенней кампании прошлого года в России.Посольство в этой связи отметило, что российские суды "независимы от чьей-либо воли и при осуществлении своих функций подчиняются исключительно закону"."Мы не потерпим попыток дискредитировать конституционные основы нашего государства. Вместо того чтобы упрекать других в пренебрежении демократическими свободами, Вашингтону следует озаботиться ситуацией с правами человека в собственной стране", - заявили дипломаты.* СМИ, выполняющее функции иностранного агента

https://ria.ru/20230127/nato-1848001211.html

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россия, москва, сша, андрей сахаров, василий пискарев, московская хельсинкская группа, московский городской суд, государственный департамент сша