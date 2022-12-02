https://ria.ru/20221202/lavrovayavetv-1835949082.html
Названа финалисты премии неигрового кино "Лавровая ветвь-2022"
Названа финалисты премии неигрового кино "Лавровая ветвь-2022" - РИА Новости, 02.12.2022
Названа финалисты премии неигрового кино "Лавровая ветвь-2022"
Объявлены финалисты второго тура ХХIII национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь", сообщается на сайте премии. РИА Новости, 02.12.2022
2022-12-02T17:18
2022-12-02T17:18
2022-12-02T17:19
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Объявлены финалисты второго тура ХХIII национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь", сообщается на сайте премии.По результатам голосования профессионального жюри, в которое входит свыше 50 представителей киноиндустрии, определились тройки финалистов в пяти номинациях.В категории "Лучший неигровой кинофильм" на победу претендуют "Дело" Нины Гусевой, "Живой" Константина Селина и "НЕрасставание" Наталии Гугуевой.В число "Лучших авторских неигровых фильмов" вошла картина "Выход" Максима Арбугаева и Евгении Арбугаевой, "Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране" Юлии Вишневецкой и "Квартет" Никиты Сташкевича."Лучшими неигровыми телевизионными фильмами" стали "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Незамерзающий порт надежды" Дарьи Хреновой и "Разрыв связи" Андрея Лошака. В число "Лучших научно-популярных и просветительских фильмов" вошли ленты Дмитрия Завильгельского "Андрей Сахаров. По ту сторону окна", "Бог из машины" Родиона Чепеля и "Чип внутри меня" Юлии Киселевой.За премию в категории "Лучший дебют в кино и на телевидении" поборются "Зал" Полины Свеженцевой, "Кого люблю…" Анны Бергер и "Оторванные" Владимира Кривова. Кроме того, награда "За вклад в документальное кино" была присуждена Манане Асламазян.Лауреаты премии будут объявлены онлайн 12 декабря.
https://ria.ru/20221201/bolshayakniga-1835538167.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, кино и сериалы, россия, любовь аркус, андрей лошак, андрей сахаров
Культура, Новости культуры, Кино и сериалы, Россия, Любовь Аркус, Андрей Лошак, Андрей Сахаров
17:18 02.12.2022 (обновлено: 17:19 02.12.2022)
Названа финалисты премии неигрового кино "Лавровая ветвь-2022"
Аркус, Чепель, Лошак стали финалистами премии неигрового кино "Лавровая ветвь-2022"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости.
Объявлены финалисты второго тура ХХIII национальной премии в области неигрового кино и телевидения "Лавровая ветвь", сообщается
на сайте премии.
По результатам голосования профессионального жюри, в которое входит свыше 50 представителей киноиндустрии, определились тройки финалистов в пяти номинациях.
В категории "Лучший неигровой кинофильм" на победу претендуют "Дело" Нины Гусевой, "Живой" Константина Селина и "НЕрасставание" Наталии Гугуевой.
В число "Лучших авторских неигровых фильмов" вошла картина "Выход" Максима Арбугаева и Евгении Арбугаевой, "Кармен, или История несчастной любви Ханспетера из Оберкасселя, которая принесла моим детям счастье в чужой стране" Юлии Вишневецкой и "Квартет" Никиты Сташкевича.
"Лучшими неигровыми телевизионными фильмами" стали "Кто тебя победил никто" Любови Аркус, "Незамерзающий порт надежды" Дарьи Хреновой и "Разрыв связи" Андрея Лошака. В число "Лучших научно-популярных и просветительских фильмов" вошли ленты Дмитрия Завильгельского "Андрей Сахаров. По ту сторону окна", "Бог из машины" Родиона Чепеля и "Чип внутри меня" Юлии Киселевой.
За премию в категории "Лучший дебют в кино и на телевидении" поборются "Зал" Полины Свеженцевой, "Кого люблю…" Анны Бергер и "Оторванные" Владимира Кривова. Кроме того, награда "За вклад в документальное кино" была присуждена Манане Асламазян.
Лауреаты премии будут объявлены онлайн 12 декабря.