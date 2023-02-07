https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО - РИА Новости, 07.02.2023
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:27
2023-02-07T16:27
2023-02-07T16:27
россия
андрей сахаров
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg
МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США; Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*), Латвийская Республика", - говорится в релизе. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность обеих организаций нежелательной в России, на основании чего их и добавляют в реестр.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230207/es-1850317196.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_87:0:1870:1337_1920x0_80_0_0_a4fb670606d69ee3875648b9402a21f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, андрей сахаров, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Россия, Андрей Сахаров, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
Минюст России включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза" в перечень нежелательных НПО