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"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО - РИА Новости, 07.02.2023
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"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО - РИА Новости, 07.02.2023
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО
Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана... РИА Новости, 07.02.2023
2023-02-07T16:27
2023-02-07T16:27
россия
андрей сахаров
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США; Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*), Латвийская Республика", - говорится в релизе. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность обеих организаций нежелательной в России, на основании чего их и добавляют в реестр.* СМИ, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20230207/es-1850317196.html
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россия, андрей сахаров, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Россия, Андрей Сахаров, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
16:27 07.02.2023
 
"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО

Минюст России включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза" в перечень нежелательных НПО

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкЗдание министерства юстиции России
Здание министерства юстиции России - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Здание министерства юстиции России. Архивное фото
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МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, сообщается на сайте ведомства.
"Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США; Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*), Латвийская Республика", - говорится в релизе.
Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность обеих организаций нежелательной в России, на основании чего их и добавляют в реестр.
* СМИ, выполняющее функции иноагента
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
Вчера, 15:23
ЕС активно помогает российским СМИ-иноагентам, признал Боррель
 
РоссияАндрей СахаровМинистерство юстиции РФ (Минюст России)Происшествия
 
 
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