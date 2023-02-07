https://ria.ru/20230207/npo-1850337227.html

"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО

"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО - РИА Новости, 07.02.2023

"Медузу"* и Фонд Сахарова включили в список нежелательных НПО

Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана... РИА Новости, 07.02.2023

2023-02-07T16:27

2023-02-07T16:27

2023-02-07T16:27

россия

андрей сахаров

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/150902/36/1509023647_0:212:2000:1337_1920x0_80_0_0_93707c2dab04f42a89458ca75592e1ea.jpg

МОСКВА, 7 фев – РИА Новости. Минюст РФ включил Фонд Андрея Сахарова и проект "Медуза"* в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана в России нежелательной, сообщается на сайте ведомства. "Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации, включены следующие иностранные неправительственные организации: The Andrei Sakharov foundation ("Фонд Андрея Сахарова"), США; Limited liability company (SIA) "Medusa Project"* ("Проект Медуза"*), Латвийская Республика", - говорится в релизе. Ранее Генеральная прокуратура РФ признала деятельность обеих организаций нежелательной в России, на основании чего их и добавляют в реестр.* СМИ, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20230207/es-1850317196.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, андрей сахаров, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия