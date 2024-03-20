https://ria.ru/20240320/zemlya-1933949059.html
Всемирный день Земли
Всемирный день Земли - РИА Новости, 20.03.2024
Всемирный день Земли
Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и... РИА Новости, 20.03.2024
2024-03-20T00:58
2024-03-20T00:58
2024-03-20T00:58
справки
всемирный день земли
земля
андрей сахаров
оон
юнеско
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933961359_0:161:3070:1888_1920x0_80_0_0_cf6fd0f0b5c9bbfe0d86fb40a68acb4c.jpg
Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру. В 2024 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (20 марта в 06.06 по московскому времени).Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды. В сентябре 1969 года он предложил Наблюдательному совету Сан-Франциско (США) провести День Земли, а в ноябре того же года представил свой проект празднования этого дня на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды, проходившей в Сан-Франциско. Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось. Оно издало Декларацию о Дне Земли. 21 марта 1970 года в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли. Данная акция сразу привлекла общественное внимание. Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций (ООН) У Таном. Джон Макконнелл написал "Прокламацию Дня Земли", которая включает в себя права и обязанности людей Земли в отношении заботы о своей планете. Ее подписал У Тан и другие мировые лидеры. Можно сказать, что День Земли является гражданской инициативой, к которой могут присоединяться любые люди, группы и организации. В этот день каждый человек или учреждение должны выступить в качестве попечителей Земли.Ежегодно во Всемирный день Земли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) звучит Колокол Мира (Peace Bell), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран.На Колоколе имеется надпись, гласящая: "Да здравствует всеобщий мир во всем мире". Укрепили японский Колокол Мира под сводом сооружения из кипарисового дерева, которое внешне напоминает синтоистский храм.Затем такие же колокола начали устанавливать и в других странах. В России первый Колокол мира появился в 1988 году. Установили его в Санкт-Петербурге в парке имени Андрея Сахарова.В календаре международных праздников существует два Дня Земли. В 2009 Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день Матери-Земли, который отмечается 22 апреля.Причем, если первый, приуроченный ко Дню весеннего равноденствия, имеет миротворческую и гуманистическую направленность, то второй – экологическую.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
земля
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1933961359_79:0:2810:2048_1920x0_80_0_0_f1654e8236c660eeb47d0d07069b5127.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, всемирный день земли, земля, андрей сахаров, оон, юнеско
Справки, Всемирный день Земли, Земля, Андрей Сахаров, ООН, ЮНЕСКО
Всемирный день Земли проводится
в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру.
В 2024 году День весеннего равноденствия наступит
20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (20 марта в 06.06 по московскому времени).
Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена
Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды. В сентябре 1969 года он предложил
Наблюдательному совету Сан-Франциско (США) провести День Земли, а в ноябре того же года представил свой проект празднования этого дня на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды, проходившей в Сан-Франциско. Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось. Оно издало Декларацию о Дне Земли. 21 марта 1970 года
в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли. Данная акция сразу привлекла общественное внимание.
Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций (ООН) У Таном. Джон Макконнелл написал "Прокламацию Дня Земли", которая включает в себя права и обязанности людей Земли в отношении заботы о своей планете. Ее подписал
У Тан и другие мировые лидеры.
Можно сказать, что День Земли является гражданской инициативой, к которой могут присоединяться любые люди, группы и организации.
В этот день каждый человек или учреждение должны выступить
в качестве попечителей Земли.
Ежегодно во Всемирный день Земли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) звучит Колокол Мира (Peace Bell
), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран.
На Колоколе имеется надпись, гласящая: "Да здравствует всеобщий мир во всем мире". Укрепили японский Колокол Мира под сводом сооружения из кипарисового дерева, которое внешне напоминает синтоистский храм.
Затем такие же колокола начали устанавливать и в других странах. В России первый Колокол мира появился в 1988 году. Установили его в Санкт-Петербурге в парке имени Андрея Сахарова.
В календаре международных праздников существует два Дня Земли
. В 2009 Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день Матери-Земли
, который отмечается 22 апреля.
Причем, если первый, приуроченный ко Дню весеннего равноденствия, имеет миротворческую и гуманистическую направленность, то второй – экологическую
.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников