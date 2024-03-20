https://ria.ru/20240320/zemlya-1933949059.html

Всемирный день Земли

Всемирный день Земли - РИА Новости, 20.03.2024

Всемирный день Земли

Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и... РИА Новости, 20.03.2024

2024-03-20T00:58

2024-03-20T00:58

2024-03-20T00:58

справки

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земля

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Всемирный день Земли проводится в день весеннего равноденствия в Северном полушарии (или осеннего равноденствия в Южном полушарии), когда длительность дня и ночи практически равна по всему миру. В 2024 году День весеннего равноденствия наступит 20 марта в 03.06 по Всемирному координированному времени (20 марта в 06.06 по московскому времени).Традиция празднования Дня Земли в день весеннего равноденствия была заложена Джоном Макконеллом, американским бизнесменом и издателем, защитником окружающей среды. В сентябре 1969 года он предложил Наблюдательному совету Сан-Франциско (США) провести День Земли, а в ноябре того же года представил свой проект празднования этого дня на конференции ЮНЕСКО по вопросам окружающей среды, проходившей в Сан-Франциско. Руководству Сан-Франциско предложение Макконелла понравилось. Оно издало Декларацию о Дне Земли. 21 марта 1970 года в первый раз в городе было организовано празднование Дня Земли. Данная акция сразу привлекла общественное внимание. Идея проведения Дня Земли была поддержана генеральным секретарем Организация Объединенных Наций (ООН) У Таном. Джон Макконнелл написал "Прокламацию Дня Земли", которая включает в себя права и обязанности людей Земли в отношении заботы о своей планете. Ее подписал У Тан и другие мировые лидеры. Можно сказать, что День Земли является гражданской инициативой, к которой могут присоединяться любые люди, группы и организации. В этот день каждый человек или учреждение должны выступить в качестве попечителей Земли.Ежегодно во Всемирный день Земли в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке (США) звучит Колокол Мира (Peace Bell), установленный в 1954 году и отлитый из монет, пожертвованных детьми всех континентов, а также орденов, медалей и других почетных знаков людей многих стран.На Колоколе имеется надпись, гласящая: "Да здравствует всеобщий мир во всем мире". Укрепили японский Колокол Мира под сводом сооружения из кипарисового дерева, которое внешне напоминает синтоистский храм.Затем такие же колокола начали устанавливать и в других странах. В России первый Колокол мира появился в 1988 году. Установили его в Санкт-Петербурге в парке имени Андрея Сахарова.В календаре международных праздников существует два Дня Земли. В 2009 Генеральная ассамблея ООН учредила Международный день Матери-Земли, который отмечается 22 апреля.Причем, если первый, приуроченный ко Дню весеннего равноденствия, имеет миротворческую и гуманистическую направленность, то второй – экологическую.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, всемирный день земли, земля, андрей сахаров, оон, юнеско