Иноагента Льва Пономарева* заочно осудили на 5,5 года колонии

Краткий пересказ от РИА ИИ Хорошевский суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева к 5,5 годам колонии.

Пономарев признан виновным в организации работы нежелательной в России организации "Институт имени Андрея Сахарова"** и нарушении порядка деятельности иностранного агента.

Правозащитнику также запретили заниматься администрированием сайтов на 9 лет.

МОСКВА, 9 июл - РИА Новости. Хорошевский суд Москвы заочно приговорил правозащитника Льва Пономарева* к 5,5 годам колонии за организацию работы нежелательной в РФ организации "Институт имени Андрея Сахарова"** и нарушение порядка деятельности иностранного агента, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Ранее сегодня в суде прошли прения сторон, на которых прокурор потребовал для Пономарева * 6,5 лет колонии, защита просила назначить оправдательный приговор.

"Признать Пономарева* Льва Александровича виновным… окончательно назначить наказание в виде лишения свободы на 5 лет 6 месяцев колонии общего режима", - огласила приговор судья.

Также Пономареву* запретили заниматься администрированием сайтов на 9 лет.

Правозащитника признали виновным по части 2 статьи 330.1 (нарушение порядка деятельности иноагента и части 3 статьи 284.1 (организацию деятельности иностранной или международной организации, чья деятельность признана нежелательной на территории РФ ).

В ходе процесса стало известно, что Пономарев* организовал работу "Института имени Андрея Сахарова"** во Франции, который летом прошлого года был включен в перечень иностранных и международных организаций, чья деятельность признана нежелательной на территории России.

Кроме того, как следует из озвученных прокурором в суде свидетельских показаний, в 2025 году Пономарева* неоднократно штрафовали за непредоставление отчетности о деятельности иноагента в надзорный орган и размещение информации в Telegram-канале без необходимой маркировки. Однако подсудимый продолжил противоправную деятельность, подчеркивал гособвинитель.

Пономарев* одним из первых попал в список иностранных агентов. В феврале 2019 года Минюст России в соответствии с федеральным законом "О некоммерческих организациях" признал и его движение "За права человека" иноагентом.

* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России