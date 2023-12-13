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СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова - РИА Новости, 13.12.2023
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04:49 13.12.2023
https://ria.ru/20231213/sakharov-1915436770.html
СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова
СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова - РИА Новости, 13.12.2023
СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова
Фигуранты коррупционного скандала "Катаргейт" якобы оказывали влияние на процесс номинирования на премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова,... РИА Новости, 13.12.2023
2023-12-13T04:49
2023-12-13T04:49
в мире
катар
бельгия
брюссель
андрей сахаров
politico
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фигуранты коррупционного скандала "Катаргейт" якобы оказывали влияние на процесс номинирования на премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова, действуя в интересах правительств других стран, сообщает издание Politico со ссылкой на данные расследования бельгийской полиции. Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, год назад провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли. Вместе с ней арестованы двое итальянцев - экс-евродепутат Антонио Панцери и партнер Кайли Франческо Джорджи. Ранее Politico сообщало, что фигуранты "Катаргейта", согласно их собственным записям, осуществили в Европарламенте более 300 операций в период с 2018 по 2022 год в интересах своих заказчиков. Согласно газете, подозреваемые якобы оказывали влияние на процесс номинирования, "чтобы помочь иностранным правительствам". Так, в записях Франческо Джорджи есть несколько упоминаний премии Сахарова. В документе, например, указано, что в 2020 году была предпринята "попытка срыва" процесса номинирования путем представления другого кандидата на премию. Другая кандидатура была заблокирована в интересах Мавритании, отмечает газета. В записях за 2022 год также говорится о выборе активиста из ОАЭ в качестве кандидата на получении премии. Politico в связи с этим указывает на то, что Эмираты и Катар соперничают, а работа фигурантов "Катаргейта" якобы была направлена на дискредитацию соперников Дохи. Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году.
https://ria.ru/20231019/premiya-1903883372.html
https://ria.ru/20231210/prava-1914834597.html
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в мире, катар, бельгия, брюссель, андрей сахаров, politico, европарламент
В мире, Катар, Бельгия, Брюссель, Андрей Сахаров, Politico, Европарламент
СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова

Politico: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию ЕП имени Сахарова

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 13.12.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фигуранты коррупционного скандала "Катаргейт" якобы оказывали влияние на процесс номинирования на премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова, действуя в интересах правительств других стран, сообщает издание Politico со ссылкой на данные расследования бельгийской полиции.
Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, год назад провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли. Вместе с ней арестованы двое итальянцев - экс-евродепутат Антонио Панцери и партнер Кайли Франческо Джорджи. Ранее Politico сообщало, что фигуранты "Катаргейта", согласно их собственным записям, осуществили в Европарламенте более 300 операций в период с 2018 по 2022 год в интересах своих заказчиков.
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Согласно газете, подозреваемые якобы оказывали влияние на процесс номинирования, "чтобы помочь иностранным правительствам".
Так, в записях Франческо Джорджи есть несколько упоминаний премии Сахарова. В документе, например, указано, что в 2020 году была предпринята "попытка срыва" процесса номинирования путем представления другого кандидата на премию. Другая кандидатура была заблокирована в интересах Мавритании, отмечает газета.
В записях за 2022 год также говорится о выборе активиста из ОАЭ в качестве кандидата на получении премии. Politico в связи с этим указывает на то, что Эмираты и Катар соперничают, а работа фигурантов "Катаргейта" якобы была направлена на дискредитацию соперников Дохи.
Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году.
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В миреКатарБельгияБрюссельАндрей СахаровPoliticoЕвропарламент
 
 
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