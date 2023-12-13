СМИ: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию Сахарова
Politico: фигуранты "Катаргейта" влияли на номинации на премию ЕП имени Сахарова
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе
Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Фигуранты коррупционного скандала "Катаргейт" якобы оказывали влияние на процесс номинирования на премию Европарламента имени академика Андрея Сахарова, действуя в интересах правительств других стран, сообщает издание Politico со ссылкой на данные расследования бельгийской полиции.
Власти Бельгии, где располагается Европейский парламент, год назад провели несколько задержаний и обысков в Брюсселе из-за расследования подозрений в коррупции, которые связывают с проведением чемпионата мира по футболу в Катаре. Была, в частности, задержана заместитель председателя Европарламента, греческий политик Ева Кайли. Вместе с ней арестованы двое итальянцев - экс-евродепутат Антонио Панцери и партнер Кайли Франческо Джорджи. Ранее Politico сообщало, что фигуранты "Катаргейта", согласно их собственным записям, осуществили в Европарламенте более 300 операций в период с 2018 по 2022 год в интересах своих заказчиков.
Согласно газете, подозреваемые якобы оказывали влияние на процесс номинирования, "чтобы помочь иностранным правительствам".
Так, в записях Франческо Джорджи есть несколько упоминаний премии Сахарова. В документе, например, указано, что в 2020 году была предпринята "попытка срыва" процесса номинирования путем представления другого кандидата на премию. Другая кандидатура была заблокирована в интересах Мавритании, отмечает газета.
Европарламент ежегодно присуждает премию имени академика Андрея Сахарова людям и организациям, которые, по мнению европейских парламентариев, вносят значимый вклад в защиту прав человека и фундаментальных европейских ценностей. Премия была учреждена в 1988 году.