https://ria.ru/20240326/deputaty-1935632876.html
Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 года
Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 года - РИА Новости, 26.03.2024
Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 года
26 марта 1989 состоялись первые свободные выборы высшего органа власти в CCCР. РИА Новости, 26.03.2024
2024-03-26T00:50
2024-03-26T00:50
2024-03-26T00:50
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ссср
рсфср
узбекская сср
михаил горбачев
борис ельцин
андрей сахаров
кпсс
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26 марта 1989 состоялись первые свободные выборы высшего органа власти в CCCР.Принципиальное решение о проведении альтернативных выборов депутатов Советов всех уровней было принято на XIX партийной конференции КПСС (28 июня - 1 июля 1988), одобрившей меры по демократизации советской политической системы.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предложил изменить систему высших органов власти в стране, порядок их выборов и ввести двухуровневую систему формирования высших органов Советской власти (Съезд — Верховный Совет) в СССР, его союзных и автономных республиках. Это потребовало внесения поправок в основной закон страны — Конституцию СССР. Осенью 1988 года проекты конституционных поправок обсуждались в государственных структурах и в печати. Внеочередная 12-я сессия Верховного Совета СССР 11 созыва 1 декабря 1988 года приняла два закона: "Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР" и "Закон о выборах народных депутатов СССР". Согласно законодательству, съезд народных депутатов СССР состоял из 2250 депутатов, которые избирались в следующем порядке: 750 депутатов — от территориальных избирательных округов; 750 — от национально-территориальных избирательных округов (32 — от каждой союзной, 11 — автономной республики, по 5 — от автономных областей и по одному — от каждого автономного округа); 750 — от общесоюзных общественных организаций.В соответствии с законодательством, от КПСС и профсоюзов нужно было избрать по 100 депутатов, от ВЛКСМ, Комитета советских женщин и Всесоюзного совета ветеранов войны и труда – по 75 депутатов. Остальные квоты были распределены по группам общественных организаций.Законодательством было предусмотрено, что право выдвижения кандидатов в народные депутаты по избирательным округам принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям, собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям, а выдвижения кандидатов в народные депутаты от общественных организаций – их общесоюзным или республиканским органам, которые учитывают предложения по кандидатам в депутаты, поступившие от местных органов, низовых коллективов и членов этих организаций.При выборах народных депутатов от избирательных округов могли проводиться окружные предвыборные собрания для обсуждения выдвинутых по округу кандидатов в депутаты и принятия решений о представлении кандидатов для регистрации в соответствующую избирательную комиссию.Выдвижение кандидатов от общественных организаций происходило параллельно с выдвижением кандидатов в депутаты по территориальным и национально-территориальным округам. Этот процесс включал несколько этапов. На первом этапе проходило выдвижение кандидатов низовыми коллективами и местными органами общественных организаций. Затем проводился отсев на районном, областном и республиканском уровнях. Последнее слово в выдвижении было за пленумами. При этом руководство многих общественных организаций составило список рекомендованных кандидатур.В списки избирателей для выборов народных депутатов СССР по избирательным округам были включены 192,5 миллиона человек, в голосовании приняли участие 172,8 миллиона человек (89,8% избирателей).В союзных республиках приняли участие в голосовании: в РСФСР – 87,0%; в Украинской ССР – 93,4%; в Белорусской ССР – 92,4%; в Узбекской ССР – 95,8%; в Казахской ССР – 93,7% процента; в Грузинской ССР – 97,0%; в Азербайджанской ССР – 98,5%; в Литовской ССР – 82,5%; в Молдавской ССР – 90,5%; в Латвийской ССР – 86,9%; в Киргизской ССР – 97,0%; в Таджикской ССР – 93,9%; в Армянской ССР – 71,9%; в Туркменской ССР – 96,1%; в Эстонской ССР – 87,1% избирателей.По итогам голосования, прошедшего 26 марта 1989 года, были избраны 1 958 народных депутатов СССР из 2250.В числе избранных депутатов: женщины – 17,1%; мужчины – 82,9%; рабочие – 18,6%; колхозники – 11,2%. Члены и кандидаты в члены КПСС составили 87,6% избранных депутатов; беспартийные – 12,4%; члены ВЛКСМ – 5,8%. В высший орган государственной власти избраны граждане 60 национальностей. В ряде территориальных и национально-территориальных избирательных округах, а также в общественных организациях состоялось повторное голосование.Корпус народных депутатов СССР был полностью укомплектован к 9 июля 1989 года. Выборы народных депутатов СССР были в основном альтернативными (безальтернативными были только 399 округов из 1500), конкурентными (кандидаты имели возможность выступать перед избирателями со своими программами, в том числе в прямом эфире по телевидению), было обеспечено тайное голосование. Отменялись разнарядки при выдвижении кандидатур в депутаты (ранее соблюдалось пропорциональное представительство всех классов). Вместе с тем выборы обеспечивали сохранение власти в руках КПСС (одна треть депутатов съезда избиралась от общественных организаций — КПСС и подконтрольных ей, предусматривалось совмещение постов председателей Советов всех уровней и соответствующих партийных руководителей, при условии избрания их в эти советы).На волне подъема демократических настроений народными депутатами были избраны Борис Ельцин, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Галина Старовойтова, Геннадий Бурбулис, Гавриил Попов, Элла Панфилова и др.В числе первых народных депутатов СССР также были будущие главы государств стран СНГ Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Сапармурад Ниязов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
ссср
рсфср
узбекская сср
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
справки, ссср, рсфср, узбекская сср, михаил горбачев, борис ельцин, андрей сахаров, кпсс, влксм, снг
Справки, СССР, РСФСР, Узбекская ССР, Михаил Горбачев, Борис Ельцин, Андрей Сахаров, КПСС, ВЛКСМ, СНГ
26 марта 1989
состоялись первые свободные выборы высшего органа власти в CCCР.
Принципиальное решение о проведении альтернативных выборов депутатов Советов всех уровней было принято на XIX партийной конференции КПСС (28 июня - 1 июля 1988), одобрившей меры по демократизации советской политической системы.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предложил изменить систему высших органов власти в стране, порядок их выборов и ввести двухуровневую систему формирования высших органов Советской власти (Съезд — Верховный Совет) в СССР, его союзных и автономных республиках. Это потребовало внесения поправок в основной закон страны — Конституцию СССР. Осенью 1988 года проекты конституционных поправок обсуждались в государственных структурах и в печати. Внеочередная 12-я сессия Верховного Совета СССР 11 созыва 1 декабря 1988 года приняла два закона: "Об изменениях и дополнениях Конституции
(Основного закона) СССР" и "Закон о выборах
народных депутатов СССР". Согласно законодательству, съезд народных депутатов СССР состоял
из 2250 депутатов, которые избирались в следующем порядке: 750 депутатов — от территориальных избирательных округов; 750 — от национально-территориальных избирательных округов (32 — от каждой союзной, 11 — автономной республики, по 5 — от автономных областей и по одному — от каждого автономного округа); 750 — от общесоюзных общественных организаций.
В соответствии с законодательством, от КПСС и профсоюзов нужно было избрать по 100 депутатов, от ВЛКСМ, Комитета советских женщин и Всесоюзного совета ветеранов войны и труда – по 75 депутатов. Остальные квоты были распределены по группам общественных организаций.
Законодательством было предусмотрено, что право выдвижения кандидатов в народные депутаты по избирательным округам принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям, собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям, а выдвижения кандидатов в народные депутаты от общественных организаций – их общесоюзным или республиканским органам, которые учитывают предложения по кандидатам в депутаты, поступившие от местных органов, низовых коллективов и членов этих организаций.
При выборах народных депутатов от избирательных округов могли проводиться
окружные предвыборные собрания для обсуждения выдвинутых по округу кандидатов в депутаты и принятия решений о представлении кандидатов для регистрации в соответствующую избирательную комиссию.
Выдвижение кандидатов от общественных организаций происходило параллельно с выдвижением кандидатов в депутаты по территориальным и национально-территориальным округам. Этот процесс включал несколько этапов. На первом этапе проходило выдвижение кандидатов низовыми коллективами и местными органами общественных организаций. Затем проводился отсев на районном, областном и республиканском уровнях. Последнее слово в выдвижении было за пленумами. При этом руководство многих общественных организаций составило список рекомендованных кандидатур
.
В списки избирателей для выборов народных депутатов СССР по избирательным округам были включены 192,5 миллиона человек, в голосовании приняли участие 172,8 миллиона человек (89,8% избирателей).
В союзных республиках приняли участие в голосовании: в РСФСР – 87,0%; в Украинской ССР – 93,4%; в Белорусской ССР – 92,4%; в Узбекской ССР – 95,8%; в Казахской ССР – 93,7% процента; в Грузинской ССР – 97,0%; в Азербайджанской ССР – 98,5%; в Литовской ССР – 82,5%; в Молдавской ССР – 90,5%; в Латвийской ССР – 86,9%; в Киргизской ССР – 97,0%; в Таджикской ССР – 93,9%; в Армянской ССР – 71,9%; в Туркменской ССР – 96,1%; в Эстонской ССР – 87,1% избирателей.
По итогам голосования, прошедшего 26 марта 1989 года, были избраны 1 958 народных депутатов СССР из 2250.
В числе избранных депутатов: женщины – 17,1%; мужчины – 82,9%; рабочие – 18,6%; колхозники – 11,2%. Члены и кандидаты в члены КПСС составили 87,6% избранных депутатов; беспартийные – 12,4%; члены ВЛКСМ – 5,8%. В высший орган государственной власти избраны граждане 60 национальностей
.
В ряде территориальных и национально-территориальных избирательных округах, а также в общественных организациях состоялось повторное голосование.
Корпус народных депутатов СССР был полностью укомплектован
к 9 июля 1989 года.
Выборы народных депутатов СССР были в основном альтернативными (безальтернативными были только 399 округов из 1500), конкурентными (кандидаты имели возможность выступать перед избирателями со своими программами, в том числе в прямом эфире по телевидению), было обеспечено тайное голосование. Отменялись разнарядки при выдвижении кандидатур в депутаты (ранее соблюдалось пропорциональное представительство всех классов). Вместе с тем выборы обеспечивали сохранение власти
в руках КПСС (одна треть депутатов съезда избиралась от общественных организаций — КПСС и подконтрольных ей, предусматривалось совмещение постов председателей Советов всех уровней и соответствующих партийных руководителей, при условии избрания их в эти советы).
В числе первых народных депутатов СССР также были будущие главы
государств стран СНГ Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Сапармурад Ниязов.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников