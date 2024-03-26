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Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 года

Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 года - РИА Новости, 26.03.2024

Выборы народных депутатов СССР 26 марта 1989 года

26 марта 1989 состоялись первые свободные выборы высшего органа власти в CCCР. РИА Новости, 26.03.2024

2024-03-26T00:50

2024-03-26T00:50

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26 марта 1989 состоялись первые свободные выборы высшего органа власти в CCCР.Принципиальное решение о проведении альтернативных выборов депутатов Советов всех уровней было принято на XIX партийной конференции КПСС (28 июня - 1 июля 1988), одобрившей меры по демократизации советской политической системы.Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев предложил изменить систему высших органов власти в стране, порядок их выборов и ввести двухуровневую систему формирования высших органов Советской власти (Съезд — Верховный Совет) в СССР, его союзных и автономных республиках. Это потребовало внесения поправок в основной закон страны — Конституцию СССР. Осенью 1988 года проекты конституционных поправок обсуждались в государственных структурах и в печати. Внеочередная 12-я сессия Верховного Совета СССР 11 созыва 1 декабря 1988 года приняла два закона: "Об изменениях и дополнениях Конституции (Основного закона) СССР" и "Закон о выборах народных депутатов СССР". Согласно законодательству, съезд народных депутатов СССР состоял из 2250 депутатов, которые избирались в следующем порядке: 750 депутатов — от территориальных избирательных округов; 750 — от национально-территориальных избирательных округов (32 — от каждой союзной, 11 — автономной республики, по 5 — от автономных областей и по одному — от каждого автономного округа); 750 — от общесоюзных общественных организаций.В соответствии с законодательством, от КПСС и профсоюзов нужно было избрать по 100 депутатов, от ВЛКСМ, Комитета советских женщин и Всесоюзного совета ветеранов войны и труда – по 75 депутатов. Остальные квоты были распределены по группам общественных организаций.Законодательством было предусмотрено, что право выдвижения кандидатов в народные депутаты по избирательным округам принадлежит трудовым коллективам, общественным организациям, собраниям избирателей по месту жительства и военнослужащих по воинским частям, а выдвижения кандидатов в народные депутаты от общественных организаций – их общесоюзным или республиканским органам, которые учитывают предложения по кандидатам в депутаты, поступившие от местных органов, низовых коллективов и членов этих организаций.При выборах народных депутатов от избирательных округов могли проводиться окружные предвыборные собрания для обсуждения выдвинутых по округу кандидатов в депутаты и принятия решений о представлении кандидатов для регистрации в соответствующую избирательную комиссию.Выдвижение кандидатов от общественных организаций происходило параллельно с выдвижением кандидатов в депутаты по территориальным и национально-территориальным округам. Этот процесс включал несколько этапов. На первом этапе проходило выдвижение кандидатов низовыми коллективами и местными органами общественных организаций. Затем проводился отсев на районном, областном и республиканском уровнях. Последнее слово в выдвижении было за пленумами. При этом руководство многих общественных организаций составило список рекомендованных кандидатур.В списки избирателей для выборов народных депутатов СССР по избирательным округам были включены 192,5 миллиона человек, в голосовании приняли участие 172,8 миллиона человек (89,8% избирателей).В союзных республиках приняли участие в голосовании: в РСФСР – 87,0%; в Украинской ССР – 93,4%; в Белорусской ССР – 92,4%; в Узбекской ССР – 95,8%; в Казахской ССР – 93,7% процента; в Грузинской ССР – 97,0%; в Азербайджанской ССР – 98,5%; в Литовской ССР – 82,5%; в Молдавской ССР – 90,5%; в Латвийской ССР – 86,9%; в Киргизской ССР – 97,0%; в Таджикской ССР – 93,9%; в Армянской ССР – 71,9%; в Туркменской ССР – 96,1%; в Эстонской ССР – 87,1% избирателей.По итогам голосования, прошедшего 26 марта 1989 года, были избраны 1 958 народных депутатов СССР из 2250.В числе избранных депутатов: женщины – 17,1%; мужчины – 82,9%; рабочие – 18,6%; колхозники – 11,2%. Члены и кандидаты в члены КПСС составили 87,6% избранных депутатов; беспартийные – 12,4%; члены ВЛКСМ – 5,8%. В высший орган государственной власти избраны граждане 60 национальностей. В ряде территориальных и национально-территориальных избирательных округах, а также в общественных организациях состоялось повторное голосование.Корпус народных депутатов СССР был полностью укомплектован к 9 июля 1989 года. Выборы народных депутатов СССР были в основном альтернативными (безальтернативными были только 399 округов из 1500), конкурентными (кандидаты имели возможность выступать перед избирателями со своими программами, в том числе в прямом эфире по телевидению), было обеспечено тайное голосование. Отменялись разнарядки при выдвижении кандидатур в депутаты (ранее соблюдалось пропорциональное представительство всех классов). Вместе с тем выборы обеспечивали сохранение власти в руках КПСС (одна треть депутатов съезда избиралась от общественных организаций — КПСС и подконтрольных ей, предусматривалось совмещение постов председателей Советов всех уровней и соответствующих партийных руководителей, при условии избрания их в эти советы).На волне подъема демократических настроений народными депутатами были избраны Борис Ельцин, Андрей Сахаров, Юрий Афанасьев, Анатолий Собчак, Галина Старовойтова, Геннадий Бурбулис, Гавриил Попов, Элла Панфилова и др.В числе первых народных депутатов СССР также были будущие главы государств стран СНГ Аскар Акаев, Ислам Каримов, Нурсултан Назарбаев, Сапармурад Ниязов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

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