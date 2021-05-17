https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html

Задержания за рубежом иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу РФ

Задержания за рубежом иностранцев по обвинению в шпионаже в пользу РФ

стало известно, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. В генеральной прокуратуре... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:19

2021-05-17T14:19

2021-05-17T14:19

россия

справки

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202117 мая стало известно, что агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. В генеральной прокуратуре рассказали, что мужчину зовут Марчин К. Операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции. Задержанному предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.30 марта итальянские карабинеры задержали капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Вместе с ним был задержан офицер ВС РФ, аккредитованный при посольстве в Риме. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, капитан Биот был заключен под стражу. Инцидент спровоцировал дипломатический скандал. Рим объявил persona non grata и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.19 марта прокуратура Болгарии заявила о задержании шести человек, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Одного подозреваемого отпустили под залог. По сообщениям СМИ, под стражей находятся бывший начальник военной разведки Болгарии Иван Илиев, которого условно называют "резидент", глава секретной службы в парламенте Любомир Медаров, замначальника управления по бюджету Минобороны полковник Петр Петров, а также двое сотрудников военной разведки. Отмечается, что у Петрова дома при обыске нашли секретные документы НАТО. В прокуратуре Болгарии утверждают, что лидером группы был "резидент", а посредником между ним и российскими дипломатами стала его жена, у которой есть гражданство обеих стран. Расследование дела о шпионаже вызвало дипломатический скандал, власти Болгарии объявили персонами нон грата двух российских дипломатов.202015 августа в Осло в Норвегии был задержан и арестован 50-летний гражданин страны, подозреваемый в шпионаже. Мужчина якобы встречался с "российским разведчиком". Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению мужчине может грозить до 15 лет тюрьмы. По данным СМИ, он является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта "Северный поток". В свою очередь норвежская газета Dagbladet отмечала, что "россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, поэтому он не был арестован. По сообщению СМИ, арестованный норвежец вины не признавал. В августе в США был задержан бывший американский спецназовец (силы специального назначения армии США "Зеленые береты") Питер Рафаэль Дзибински-Деббинс по обвинению в разглашении военной тайны. Позднее он признался в сотрудничестве с российскими спецслужбам. По данным американской прокуратуры, он сотрудничал с российскими спецслужбами с 1996 по 2011 год. Он передавал сведения о дислокации своего подразделения в Южной Корее, Азербайджане и Грузии. Согласно версии обвинения, впервые российская разведка обратилась к Питеру Деббинсу, когда он был 19-летним студентом Университета Миннесоты и членом Корпуса подготовки офицеров запаса, обучающегося за границей в Челябинске. Там он познакомился со своей будущей женой, отец которой был полковником ВВС России. Позднее, по информации прокуратуры, ему было присвоено кодовое имя Икар Лесников. 14 мая 2021 года суд в американском штате Виргиния приговорил Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России. Обвинение требовало для него более сурового наказания в виде 17 лет заключения. 16 февраля во Флориде в США был задержан мексиканский ученый Эктор Кабрера Фуэнтеса по обвинению в шпионаже в пользу российского правительства. Задержанный – микробиолог мирового уровня, обладатель докторской степени по медицине Казанского университета. Он участвовал в создании научных проектов и рассматривался кандидатом на получение Нобелевской премии в области медицины. С 2016 года ученый возглавлял Глобальную мексиканскую сеть в Сингапуре, а к его профессиональным достижениям относят исследования в области лечения сердечных заболеваний и разработку средств от кожных заболеваний. Согласно документам минюста США, некий российский чиновник завербовал Кабрера в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Он был задержан в аэропорту Майами и после обыска признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника". https://ria.ru/20200220/1565032899.htm В начале марта 2020 года Эктор Кабрера заявил на очередном заседании суда, что не признает себя виновным в слежке за агентом ФБР по указанию российского чиновника. https://ria.ru/20200304/1568124252.html Ученый находится под арестом в США. https://www.world-today-news.com/an-oaxacan-scientist-accused-by-the-us-of-spying-for-russia-pacific-station/2019В октябре Служба госбезопасности Латвии задержала полковник-лейтенанта МВД в отставке Олега Бурака. Ему было предъявлено обвинение по нескольким статьям Уголовного закона, в том числе – в шпионаже в пользу России. Бурак себя виновным не признал, заявив, что дело против него стало местью за его борьбу с коррупцией в правоохранительных органах. Защита настаивала на его полной невиновности, указывая на отсутствие доказательной базы. В августе 2020 года Видземский суд Риги приговорил Бурака к 15 годам лишения свободы по делу о шпионаже в пользу России. 28 октября пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислав Жарын заявил, что Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России. У него прошли обыски, в результате которых его также обвинили в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов. Мужчина был арестован.9 сентября болгарские СМИ сообщили, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ. По данным следствия, он якобы собирал сведения о болгарской внутренней и внешней политике, а также хотел сменить внешнеполитический курс страны с прозападного на пророссийский. Малинов утверждает, что ничем противозаконным не занимался, а его организация успешно проходила все проверки. После внесения залога в размере 50 тысяч левов (около 28 тысяч долларов США), он был освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. В феврале 2021 года дело о шпионаже Николая Малинова в пользу России было передано в суд.26 марта был задержан бывший сотрудник полиции безопасности Эстонии (КАПО) Владимир Куликов по подозрению в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Он уволился из полиции безопасности в 2012 году из-за полученной на службе травмы и стал работать тренером по дзюдо. В ведомстве полагают, что российские спецслужбы вступили с ним в контакт уже после увольнения Куликова, во время его поездок в Россию. В октябре 2019 года суд в признал его виновным в создании антиэстонских связей и разведдеятельности против Эстонии и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет. В конце февраля Шведская полиция безопасности (СЭПО) задержала мужчину по подозрению в сборе разведданных в пользу России. Спецслужба утверждает, что подозреваемый был завербован сотрудником российской разведки, который находился в Швеции в качестве дипломата. Отмечалось, что задержанный мужчина связан с высокими технологиями, он отрицает все обвинения в свой адрес. 1 марта суд арестовал этого мужчину, а 29 марта прокуратура освободила его из-под стражи, но предъявленные ему обвинения остались в силе. Расследование дела продолжается. 2018В ноябре в Эстонии были предъявлены обвинения Дмитрию Козлову по обвинению в шпионаже в пользу России. По версии следствия, ФСБ завербовала Козлова, который имеет гражданство РФ и Эстонии, для тайного сотрудничества, чтобы, в том числе, получать информацию о расположенных в зоне работы Лыунаской префектуры департамента полиции и погранохраны и связанных с охраной границы зданиях, работниках, транспортных средствах, технике и режиме погранохраны. 20 марта 2019 года суд в Эстонии приговорил Дмитрия Козлова к трем с половиной годам тюрьмы по обвинению в передаче России закрытой информации. 9 ноября был задержан экс-полковник вооруженных сил Австрии, ему было предъявлено обвинение в разведдеятельности в пользу России. По данным СМИ, военный из Зальцбурга начал работать на Москву в 1990-е годы и получил за это 300 тысяч евро. Он должен был собирать информацию об австрийских ВВС, артиллерийских системах, миграционном кризисе, а также детальную информацию о ряде высокопоставленных военных. Каждые две недели он контактировал с российской стороной с человеком по имени "Юрий". В июне 2020 года экс-полковник вооруженных сил Австрии был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако он был освобожден из-под стражи, так как отсидел более половины срока.В сентябре в Эстонии майор Сил обороны страны Денис Метсавас и его отец – пенсионер Павел Волин были задержаны и арестованы судом по подозрению в шпионаже в пользу России. 11 февраля 2019 года суд в Таллине признал их виновными в государственной измене и приговорил Метсаваса к 15 годам и шести месяцам, а Волина к шести годам лишения свободы. Суд отметил, что осужденные работали в интересах Главного разведывательного управления Генерального штаба вооруженных сил России (ГРУ), передавая секретную и внутреннюю информацию. По данным прокуратуры, суд признал версию следствия, согласно которой Метсавас совершал преступления против государства более 10 лет, а незаконная деятельность его отца длилась около пяти лет, поскольку роль Волина в совершении преступлений была заметно меньше, то и наказание он получил менее суровое. При этом Волина также признали виновным и в незаконном обороте боеприпасов.201721 декабря Служба безопасности Украины сообщила о задержании "шпиона", который по заданию якобы российских спецслужб с помощью специального оборудования занимался сбором информации о деятельности правительственных органов. В ведомстве считают, что полученные данные он отправлял кураторам через электронные каналы связи. Задержанным является помощник Владимира Гройсмана (премьер-министр Украины в 2016-2019 годах) Станислав Ежов. Сам Гройсман заявил, что Ежов не имел доступа к гостайне. 22 декабря Станислав Ежов был арестован. Во время судебных разбирательств он признал свою вину в работе на российские спецслужбы. 28 августа 2019 года Киевский суд приговорил его к трем годам 28 дням лишения свободы. Этот срок ему учли за время нахождения в СИЗО. 19 декабря полиция безопасности Латвии заявила о задержании гражданина республики Юрийса Стилве по подозрению в шпионаже в пользу России. Были проведены обыски, задержанного подозревали в сборе информации о военных объектах Национальных вооруженных сил и ситуации в латвийско-российской приграничной зоне, а также в незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Стилве признал свою вину. 6 августа 2018 года суд в Латвии приговорил его к трем годам заключения условно.В декабре в Литве был задержан житель Клайпеды Роман Шешель. Гражданина Литвы обвиили в том, что он занимался передачей российским спецслужбам информации о порте в Клайпеде, инфраструктуре СПГ-терминала Klaipedos nafta, прибывающих судах НАТО, выгрузке военной техники, которая в открытую следовала через Клайпеду на полигоны для дальнейших учений. При этом сторона обвинения не скрывала, что данные, о которых идет речь, размещены в открытом доступе, и с ними может ознакомиться любой желающий. Однако Шешеля призывали признать виновным из-за того, что он якобы собирал эту информацию для представителей российских спецслужб. 3 апреля 2019 года суд в Литве приговорил Клайпеды Романа Шешеля, обвиняемого в шпионаже в пользу России, к семи годам лишения свободы.10 декабря был задержан гражданин Эстонии Илья Тихановский. Спустя два дня он был арестован. По данным эстонской полиции безопасности (КАПО), Тихановский работал на Главное разведывательное управление России (ГРУ), в его задачи входил сбор информации о жизненно важных объектах с точки зрения государственной обороны и функционирования государства. Тартуский уездный суд 3 апреля 2018 года приговорил Тихановского к 4 годам лишения свободы. В начале апреля 2021 года стало известно, что Тартуский окружной суд вынес постановление об условно-досрочном освобождении (УДО) Тихановского.2016В октябре был заключен под стражу по обвинению в шпионаже в пользу России работник "Латвийской железной дороги" Александр Красноперов. По версии следствия, Красноперов с 21 октября 2015 года по 23 сентября 2016 года на территории рельсовых путей, находящихся в зоне ответственности Елгавской железнодорожной станции, занимался незаконным сбором не подлежащих разглашению сведений военного характера и коммерческой тайны. Красноперов находился в заключении по январь 2018 года, а затем был отпущен под подписку о невыезде. В мае 2018 года Земгальский районный суд приговорил Красноперова к тюремному заключению на срок полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев. Прокурор посчитал наказание слишком мягким и подал апелляцию. Адвокаты обвиняемого также подали апелляцию с намерением смягчить наказание. В декабре 2018 года Земгальский окружной суд в Риге увеличил наказание, принятое судом первой инстанции, приговорив Красноперова к тюремному заключению на три года и два месяца и пробационному надзору на два года.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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