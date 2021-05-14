https://ria.ru/20210514/ssha-1732373007.html

В США вынесли приговор бывшему спецназовцу за шпионаж в пользу России

В США вынесли приговор бывшему спецназовцу за шпионаж в пользу России

Суд в американском штате Виргиния приговорил бывшего спецназовца США Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, РИА Новости, 14.05.2021

2021-05-14T18:54

2021-05-14T18:54

2021-05-14T20:01

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Суд в американском штате Виргиния приговорил бывшего спецназовца США Питера Рафаэля Дзибински-Деббинса к 15 годам и 8 месяцам тюрьмы за шпионаж в пользу России, передает в пятницу агентство Associated Press.Согласно его данным, обвинение требовало для него более сурового наказания в виде 17 лет заключения. Защита настаивала на том, чтобы Дзибински-Деббинсу назначили лишь пять лет тюрьмы.Отмечается, что в пятницу на суде бывший спецназовец принес извинения за содеянное, подчеркнув, что стал "жертвой российской разведки" и "подверг себя опасности", сознавшись, что якобы работал на нее."Я страдал в моем одиноком молчании 25 лет", - приводит агентство его слова.По его информации, адвокат отставного спецназовца настаивал в суде, что действия его подзащитного нанесли минимальный ущерб США, а сотрудники российских спецслужб якобы шантажировали Дзибински-Деббинса, угрожая раскрыть подробности его личной жизни. Ранее Дзибински-Деббинс признался в сотрудничестве с разведкой России.Согласно документам суда, 46-летний Дзибински-Деббинс с декабря 1996 года по январь 2011 года сотрудничал с российской разведкой. В течение этого времени он периодически ездил в Россию и, по его заявлению, встречался там с представителями российских спецслужб. Утверждается, что в 1997 году российской разведкой ему было присвоено кодовое имя и он подписал документы о том, что хотел бы служить России.С 1998 года по 2005 год Дзибински-Деббинс занимал должность офицера в американских сухопутных силах, служа в химических подразделениях, после чего в звании капитана перешел в спецназ. Минюст США утверждает, что Дзибински-Деббинс изменил род войск по настоянию российской разведки.

https://radiosputnik.ria.ru/20210510/shpionazh-1731690845.html

https://ria.ru/20210319/shpionazh-1601982408.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, в мире, сша