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Шестерых болгарских военных обвинили в шпионаже в пользу России
Шестерых болгарских военных обвинили в шпионаже в пользу России
Прокуратура Болгарии заявила о задержании нескольких человек, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал bTV. РИА Новости, 19.03.2021
2021-03-19T14:18
2021-03-19T14:18
2021-03-19T18:52
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МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Прокуратура Болгарии заявила о задержании нескольких человек, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал bTV.По версии прокуратуры, он занимался вербовкой людей, у которых был доступ к секретной информации.Обвинения предъявили шестерым задержанным. Помимо "резидента", в группу входили военнослужащие, представители Минобороны или военной разведки.Утверждается, что в их числе и жена предполагаемого организатора ячейки, имеющая болгарское и российское гражданство, а также "пользующаяся доверием российских дипломатов". По версии следователей, она была посредником между мужем и сотрудником посольства России, передавала деньги и информацию.Милева добавила, что у следователей есть расшифровки диалогов "резидента" с его женой, видео и фотографии. Утверждается, что он проводил встречи с членами "агентурной сети" в ресторанах и других общественных местах.В посольстве России в Софии рассчитывают на деполитизацию этого дела. В дипмиссии обратили внимание на то, что расследование против задержанных не завершено, поэтому, как надеются дипломаты, спекуляции о причастности России к разведдеятельности будут прекращены. Как заявили в российском посольстве, "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.В сентябре прошлого года МИД Болгарии объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как отмечало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств. Москва отреагировала зеркально, выслав двух дипломатов.В середине декабря персоной нон грата объявили российского военного атташе, которого болгарская прокуратура заподозрила в сборе военной информации. Москва назвала высылку дипломата безосновательной и снова ответила высылкой дипсотрудника.
https://ria.ru/20210228/sanktsii-1599283914.html
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россия, минобороны болгарии, болгария, в мире
МОСКВА, 19 мар — РИА Новости.
Прокуратура Болгарии
заявила о задержании нескольких человек, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал bTV
.
"Согласно собранным данным, лидер группы — бывший высокопоставленный сотрудник военной разведки Министерства обороны, который условно назван "резидент". Он получил военное образование в Болгарии и за рубежом, а также окончил разведшколу в Москве, известную как ГРУ", — заявила представитель ведомства Сийка Милева.
По версии прокуратуры, он занимался вербовкой людей, у которых был доступ к секретной информации.
Обвинения предъявили шестерым задержанным. Помимо "резидента", в группу входили военнослужащие, представители Минобороны или военной разведки.
Утверждается, что в их числе и жена предполагаемого организатора ячейки, имеющая болгарское и российское гражданство, а также "пользующаяся доверием российских дипломатов". По версии следователей, она была посредником между мужем и сотрудником посольства России, передавала деньги и информацию.
Милева добавила, что у следователей есть расшифровки диалогов "резидента" с его женой, видео и фотографии. Утверждается, что он проводил встречи с членами "агентурной сети" в ресторанах и других общественных местах.
В посольстве России в Софии рассчитывают на деполитизацию этого дела. В дипмиссии обратили внимание на то, что расследование против задержанных не завершено, поэтому, как надеются дипломаты, спекуляции о причастности России к разведдеятельности будут прекращены. Как заявили в российском посольстве, "в условиях осложнения международной обстановки очевидны "неустанные" попытки вбить клин в российско-болгарский диалог и в очередной раз демонизировать" Россию.
В сентябре прошлого года МИД Болгарии
объявил персонами нон грата двух сотрудников российского торгпредства и выслал их из страны из-за подозрений в "шпионаже". Как отмечало посольство России в Софии, болгарская сторона не предоставила никаких доказательств. Москва отреагировала зеркально, выслав двух дипломатов.
В середине декабря персоной нон грата объявили российского военного атташе, которого болгарская прокуратура заподозрила в сборе военной информации. Москва назвала высылку дипломата безосновательной и снова ответила высылкой дипсотрудника.