https://ria.ru/20210426/italiya-1729976855.html
МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России
МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России
МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:36
2021-04-26T13:36
2021-04-26T23:12
россия
мид италии
италия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680593_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3fcf8e05ca3410f8fe01e9dfa234448.jpg
РИМ, 26 апр - РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает итальянское ведомство.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.Рим объявил persona non grata и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
https://radiosputnik.ria.ru/20210426/rumyniya-1729975233.html
россия
италия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680593_109:0:2840:2048_1920x0_80_0_0_e57c1c7cd98935a01316a1b8fbf86ddb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид италии, италия, в мире