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МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России
МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России
МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021
2021-04-26T13:36
2021-04-26T23:12
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РИМ, 26 апр - РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает итальянское ведомство.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.Рим объявил persona non grata и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
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россия, мид италии, италия, в мире

МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России

13:36 26.04.2021 (обновлено: 23:12 26.04.2021)
 
© REUTERS / Guglielmo MangiapaneЗдание посольства РФ в Риме
Здание посольства РФ в Риме - РИА Новости, 1920, 26.04.2021
© REUTERS / Guglielmo Mangiapane
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РИМ, 26 апр - РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает итальянское ведомство.
"Мы считаем решение необоснованным и несправедливым, поскольку оно стало ответом на легитимную меру итальянских властей для защиты собственных интересов", - говорится в заявлении.
Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.
Рим объявил persona non grata и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.
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