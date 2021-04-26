https://ria.ru/20210426/italiya-1729976855.html

МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России

МИД Италии прокомментировал высылку военного атташе из России

МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает... РИА Новости, 26.04.2021

2021-04-26T13:36

2021-04-26T13:36

2021-04-26T23:12

россия

мид италии

италия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603680593_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3fcf8e05ca3410f8fe01e9dfa234448.jpg

РИМ, 26 апр - РИА Новости, Александр Логунов. МИД Италии выразил "глубокое сожаление" в связи с решением российских властей выслать помощника атташе по вопросам обороны, военно-морского атташе, сообщает итальянское ведомство.Итальянские карабинеры 30 марта задержали офицера ВС РФ, аккредитованного при посольстве в Риме, и капитана второго ранга ВМС Италии Вальтера Биота по обвинению в шпионаже. Сообщалось, что операция состоялась во время тайной встречи между ними сразу после передачи секретной документации итальянским офицером в обмен на денежную сумму. Россиянин избежал ареста из-за своего дипломатического статуса, итальянец был заключен под стражу.Рим объявил persona non grata и сообщил о немедленной высылке двух сотрудников аппарата военного атташе при посольстве РФ.

https://radiosputnik.ria.ru/20210426/rumyniya-1729975233.html

россия

италия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мид италии, италия, в мире