Мексиканец, обвиняемый в работе на Россию, заявил о своей невиновности

"Мексиканский ученый Эктор Кабрера, которого правительство США обвинило в шпионаже в пользу России, во вторник не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых прокуратурой США", - говорится в материале по итогам судебного заседания.

Заявление от имени Кабреры зачитал его адвокат, сам обвиняемый во время заседания хранил молчание. Дата следующего заседания неизвестна.

Согласно документам минюста США, некий российский чиновник завербовал Кабреру в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Мексиканца задержали в аэропорту Майами, после обыска он признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника".