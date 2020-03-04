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Мексиканец, обвиняемый в работе на Россию, заявил о своей невиновности
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РИА Новости

Мексиканец, обвиняемый в работе на Россию, заявил о своей невиновности

07:26 04.03.2020
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© REUTERS / Sara StathasПолиция в США
Полиция в США
© REUTERS / Sara Stathas
Полиция в США. Архивное фото
МЕХИКО, 4 мар - РИА Новости. Арестованный по обвинению в работе на российские власти на территории США гражданин Мексики Эктор Кабрера заявил на очередном заседании суда, что не признает себя виновным в слежке за агентом ФБР по указанию российского чиновника, сообщило издание Milenio.
Арест Кабреры произошел на фоне развернутой в США антироссийской кампании, в ходе которой американские власти и СМИ обвиняют РФ во вмешательство в дела Соединенных Штатов, включая президентские выборы. Российские власти категорически такие обвинения отвергали, называя их голословными.
"Мексиканский ученый Эктор Кабрера, которого правительство США обвинило в шпионаже в пользу России, во вторник не признал себя виновным в обвинениях, выдвинутых прокуратурой США", - говорится в материале по итогам судебного заседания.
Заявление от имени Кабреры зачитал его адвокат, сам обвиняемый во время заседания хранил молчание. Дата следующего заседания неизвестна.
Согласно документам минюста США, некий российский чиновник завербовал Кабреру в 2019 году, поручил ему арендовать недвижимость в округе Майами-Дейд в штате Флорида и узнать номер автомобиля местного чиновника. Мексиканца задержали в аэропорту Майами, после обыска он признался, что фотографировал автомобиль госслужащего США по заказу "российского чиновника".
По информации СМИ, Кабрера – микробиолог мирового уровня, известный исследованиями заболеваний сердца, обладатель докторской степени по медицине Казанского университета.
Сотрудники правоохранительных органов США в городе Трентон, Нью-Джерси
20 февраля, 22:18
СМИ рассказали о мексиканце, обвиняемом в США в работе на Россию
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РоссияФБРМексикаСШАВ мире
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