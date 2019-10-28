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РИА Новости

СМИ: в Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

14:37 28.10.2019
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© Fotolia / Radoslaw MaciejewskiПольская полиция
Польская полиция
© Fotolia / Radoslaw Maciejewski
Польская полиция. Архивное фото
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислав Жарын заявил "Польскому радио", что Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
У него прошли обыски, в результате которых его также обвинили в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов, добавил Жарын.
Мужчину арестовали на три месяца.
Агенты ФБР в Калифорнии
5 октября, 08:00РИА Новости
Шпион по объявлению. И прочие методы вербовки россиян
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