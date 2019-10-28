СМИ: в Польше задержали мужчину по подозрению в шпионаже в пользу России

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб в правительстве Польши, Станислав Жарын заявил "Польскому радио", что Агентство внутренней безопасности задержало мужчину, которого подозревают в шпионаже в пользу России.
У него прошли обыски, в результате которых его также обвинили в незаконном хранении оружия и амуниции и использовании фальшивых документов, добавил Жарын.
Мужчину арестовали на три месяца.
5 октября, 08:00РИА НовостиШпион по объявлению. И прочие методы вербовки россиян