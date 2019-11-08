Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение экс-полковнику ВС Прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение экс-полковнику ВС Австрии в разведдеятельности в пользу России, говорится в заявлении прокуратуры

К обвинительному заключению прокуратура Зальцбурга пришла, основываясь на расследовании земельного ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом управления полиции Зальцбурга.

"Прокуратура Зальцбурга подала в земельный суд Зальцбурга как суду присяжных обвинительное заключение в отношении 71-летнего полковника в отставке австрийских вооруженных сил", - говорится в заявлении.

Прокуратура предъявила бывшему полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью для ГРУ на протяжении по меньшей мере 25 лет, работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.

Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре минувшего года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.

В последнее время отношения Москвы и Вены охладились. В частности, ранее МВД Австрии объявило в розыск россиянина Игоря Зайцева по подозрению в тайной деятельности в пользу российского главного разведывательного управления (ГРУ). По данным властей страны, 65-летний Зайцев является офицером ГРУ, который "вел" местных агентов. Он подозревается в вербовке отставного австрийского полковника, которого склонил к выдаче государственной и военной тайн.