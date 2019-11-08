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РИА Новости

Австрийскому экс-полковнику предъявили обвинение в шпионаже в пользу России

15:34 08.11.2019 (обновлено: 16:00 08.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкЗальцбург
Зальцбург
© РИА Новости / Александр Вильф
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ВЕНА, 8 ноя - РИА Новости. Прокуратура Зальцбурга предъявила обвинение экс-полковнику ВС Австрии в разведдеятельности в пользу России, говорится в заявлении прокуратуры.
К обвинительному заключению прокуратура Зальцбурга пришла, основываясь на расследовании земельного ведомства защиты конституции и борьбы с терроризмом управления полиции Зальцбурга.
"Прокуратура Зальцбурга подала в земельный суд Зальцбурга как суду присяжных обвинительное заключение в отношении 71-летнего полковника в отставке австрийских вооруженных сил", - говорится в заявлении.
Прокуратура предъявила бывшему полковнику обвинение в том, что он, занимаясь разведдеятельностью для ГРУ на протяжении по меньшей мере 25 лет, работал на тайную службу разведки в ущерб Австрии, разгласил государственные и военные тайны.
Бывший канцлер Австрии Себастьян Курц в ноябре минувшего года заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992 по 2018 год.
Президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал не драматизировать ситуацию, Курц впоследствии заявил, что Вена нацелена на диалог с Россией и в будущем это не изменится, но подозрения в разведдеятельности всегда будут критиковаться.
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МИД РФ ранее назвал вбросами обвинения Австрии в адрес россиянина Игоря Зайцева, которого подозревают в тайной деятельности в пользу ГРУ и в ущерб австрийской республике, комментировать это Москва не видит смысла, заявили в МИД РФ.
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