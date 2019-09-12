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РИА Новости

МИД обеспокоен задержанием гражданина Болгарии за "шпионаж" в пользу России

16:54 12.09.2019 (обновлено: 16:55 12.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЗдание Министерства иностранных дел РФ
Здание Министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Здание Министерства иностранных дел РФ. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Москва озабочена задержанием гражданина Болгарии Николая Малинова за "шпионаж" в пользу РФ, работа НПО "Русофилы", лидером которой он является, направлена на развитие связей двух стран, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг Малинова. Премьер отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности.
"Мы озабочены этими обвинениями, они были выдвинуты против председателя НПО "Русофилы", болгарской организации. Деятельность этой НПО, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между народами наших стран. Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двухсторонних отношениях, и будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей, в том числе и в гуманитарной, культурной сферах по сохранению объединяющего исторического наследия", - сказала Захарова.
Сувенирный магазин в центре болгарской столицы Софии. 22 марта 2017
23 июля 2017, 08:00РИА Новости
Русофилы Болгарии против мирового потока русофобии
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