МИД обеспокоен задержанием гражданина Болгарии за "шпионаж" в пользу России

Болгарское издание "24 часа" в понедельник сообщило, что власти задержали лидера болгарского национального движения "Русофилы" Николая Малинова за шпионаж в пользу РФ. Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов призвал не смешивать межгосударственные отношения с Россией и шпионский скандал вокруг Малинова. Премьер отметил, что все неправительственные организации в Болгарии имеют право на осуществление деятельности.

"Мы озабочены этими обвинениями, они были выдвинуты против председателя НПО "Русофилы", болгарской организации. Деятельность этой НПО, как мы понимаем, была направлена исключительно на развитие двустороннего сотрудничества и укрепление дружественных связей между народами наших стран. Мы рассчитываем, что правительство Болгарии воздержится от шагов, которые могли бы поставить под вопрос нынешнюю положительную динамику в двухсторонних отношениях, и будет продолжена совместная работа по реализации достигнутых в последнее время договоренностей, в том числе и в гуманитарной, культурной сферах по сохранению объединяющего исторического наследия", - сказала Захарова.