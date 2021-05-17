https://ria.ru/20210517/polsha-1732595399.html

Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T11:02

2021-05-17T11:02

2021-05-17T16:28

россия

польша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/155976/96/1559769671_0:186:2983:1863_1920x0_80_0_0_90f3beefdaf86719ef48cffcfea5acb6.jpg

ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин."Задержанный признался в совершенных им деяниях", — написал он в твиттере.В генеральной прокуратуре рассказали, что мужчину зовут Марчин К. Операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.Задержанному предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Мужчину арестовали на три месяца.

https://ria.ru/20210510/daniya-1731683274.html

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, польша, в мире