https://ria.ru/20210517/polsha-1732595399.html
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:02
2021-05-17T11:02
2021-05-17T16:28
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ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин."Задержанный признался в совершенных им деяниях", — написал он в твиттере.В генеральной прокуратуре рассказали, что мужчину зовут Марчин К. Операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.Задержанному предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Мужчину арестовали на три месяца.
https://ria.ru/20210510/daniya-1731683274.html
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