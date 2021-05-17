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Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России
Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T11:02
2021-05-17T16:28
россия
польша
в мире
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ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин."Задержанный признался в совершенных им деяниях", — написал он в твиттере.В генеральной прокуратуре рассказали, что мужчину зовут Марчин К. Операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.Задержанному предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.Мужчину арестовали на три месяца.
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россия, польша, в мире

Польские спецслужбы задержали подозреваемого в шпионаже в пользу России

11:02 17.05.2021 (обновлено: 16:28 17.05.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВаршава
Варшава - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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ВАРШАВА, 17 мая — РИА Новости. Агентство внутренней безопасности Польши задержало гражданина страны по обвинению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Станислав Жарин.
"Задержанный признался в совершенных им деяниях", — написал он в твиттере.
В генеральной прокуратуре рассказали, что мужчину зовут Марчин К. Операция проводилась по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.
Задержанному предъявили обвинения в "деятельности в пользу иностранной разведки против Республики Польша". Ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Мужчину арестовали на три месяца.
Полицейские в Копенгагене - РИА Новости, 1920, 10.05.2021
10 мая, 19:24
В Дании россиянину дали три года по делу о шпионаже
 
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