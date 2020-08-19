https://ria.ru/20200819/1575977144.html

СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию

Арестованный в Осло за шпионаж гражданин Норвегии является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет... РИА Новости, 19.08.2020

2020-08-19T12:26

2020-08-19T12:26

2020-08-19T12:51

россия

северный поток

норвегия

в мире

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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Арестованный в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> за шпионаж гражданин <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток</a>", сообщает отраслевое издание <a href="https://www.upstreamonline.com/politics/dnv-gl-employee-arrested-and-charged-with-espionage-worked-on-3d-printing-project/2-1-859935" target="_blank" rel="nofollow noopener">Upstream</a> со ссылкой на комментарий компании.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.В поступившем в распоряжение Upstream комментарии заявления DNV GL подтверждается, что мужчина является ее сотрудником.В свою очередь норвежская газета <a href="https://www.dagbladet.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Dagbladet</a> пишет, что "россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства". "Таким образом, российский гражданин не был арестован, когда в субботу в ситуацию вмешалась полиция", - указывает издание.

https://ria.ru/20191115/1560985972.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток, норвегия, в мире