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СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию
Арестованный в Осло за шпионаж гражданин Норвегии является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет... РИА Новости, 19.08.2020
2020-08-19T12:26
2020-08-19T12:51
россия
северный поток
норвегия
в мире
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<strong>МОСКВА, 19 авг - РИА Новости.</strong> Арестованный в <a href="http://ria.ru/location_Oslo/" target="_blank" data-auto="true">Осло</a> за шпионаж гражданин <a href="http://ria.ru/location_Norway/" target="_blank" data-auto="true">Норвегии</a> является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток</a>", сообщает отраслевое издание <a href="https://www.upstreamonline.com/politics/dnv-gl-employee-arrested-and-charged-with-espionage-worked-on-3d-printing-project/2-1-859935" target="_blank" rel="nofollow noopener">Upstream</a> со ссылкой на комментарий компании.Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.В поступившем в распоряжение Upstream комментарии заявления DNV GL подтверждается, что мужчина является ее сотрудником.В свою очередь норвежская газета <a href="https://www.dagbladet.no/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Dagbladet</a> пишет, что "россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства". "Таким образом, российский гражданин не был арестован, когда в субботу в ситуацию вмешалась полиция", - указывает издание.
https://ria.ru/20191115/1560985972.html
россия
норвегия
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
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россия, северный поток, норвегия, в мире

СМИ выяснили личность норвежца, подозреваемого в шпионаже на Россию

12:26 19.08.2020 (обновлено: 12:51 19.08.2020)
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
Полиция Осло, Норвегия. Архивное фото
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Арестованный в Осло за шпионаж гражданин Норвегии является сотрудником ведущей компании по обеспечению качества и управлению рисками DNV GL, которая ведет сертификацию подводных трубопроводов, в том числе в рамках проекта "Северный поток", сообщает отраслевое издание Upstream со ссылкой на комментарий компании.
Служба безопасности полиции Норвегии (PST) ранее сообщила об аресте 50-летнего мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, его задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
В поступившем в распоряжение Upstream комментарии заявления DNV GL подтверждается, что мужчина является ее сотрудником.
"Он не имел доступа к секретным сведениям, а потому не вел работу над проектами в сфере обороны, а также для нужд Норвежских вооруженных сил или правительственных структур, где доступ к тайне является обязательным условием", - сообщается в комментарии.
В свою очередь норвежская газета Dagbladet пишет, что "россиянин, с которым встречался арестованный, обладает дипломатическим иммунитетом, что означает, что он не может быть привлечен к ответственности на территории королевства". "Таким образом, российский гражданин не был арестован, когда в субботу в ситуацию вмешалась полиция", - указывает издание.
Гражданин Норвегии Фруде Берг, обвиняемый в шпионаже, во время оглашения приговора в Мосгосуде
15 ноября 2019, 16:02
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02301312
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