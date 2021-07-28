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Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса - РИА Новости, 28.07.2021
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:47
2021-07-28T14:47
янис юрканс
в мире
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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться.Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс был задержан 10 июня по подозрению в шпионаже в пользу России, после того как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу РФ."Янис Адамсонс – хороший кирпич для дальнейшего осложнения отношений с Россией. Надо Россию бояться. Вот, мол, посмотрите - агенты вокруг. Очень удобный кандидат для преследования. Сегодня этого больного человека, а он серьезно болен, держат в тюрьме. Держите его дома, если он, правда, такой злодей. Есть же домашний арест. А это – показуха, чтобы другим неповадно было. Кончится это ничем", - заявил Юрканс РИА Новости.
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янис юрканс, в мире
14:47 28.07.2021
 
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса

Экс-глава МИД Латвии Юрканс: считаю "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса

© Sputnik / Sergey MelkonovБывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс - РИА Новости, 1920, 28.07.2021
© Sputnik / Sergey Melkonov
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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться.
Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс был задержан 10 июня по подозрению в шпионаже в пользу России, после того как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу РФ.
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"Янис Адамсонс – хороший кирпич для дальнейшего осложнения отношений с Россией. Надо Россию бояться. Вот, мол, посмотрите - агенты вокруг. Очень удобный кандидат для преследования. Сегодня этого больного человека, а он серьезно болен, держат в тюрьме. Держите его дома, если он, правда, такой злодей. Есть же домашний арест. А это – показуха, чтобы другим неповадно было. Кончится это ничем", - заявил Юрканс РИА Новости.
 
Янис ЮркансВ мире
 
 
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