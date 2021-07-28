https://ria.ru/20210728/yurkans-1743281750.html

Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса

Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса - РИА Новости, 28.07.2021

Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса

Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться. РИА Новости, 28.07.2021

2021-07-28T14:47

2021-07-28T14:47

2021-07-28T14:47

янис юрканс

в мире

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РИГА, 28 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться.Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс был задержан 10 июня по подозрению в шпионаже в пользу России, после того как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу РФ."Янис Адамсонс – хороший кирпич для дальнейшего осложнения отношений с Россией. Надо Россию бояться. Вот, мол, посмотрите - агенты вокруг. Очень удобный кандидат для преследования. Сегодня этого больного человека, а он серьезно болен, держат в тюрьме. Держите его дома, если он, правда, такой злодей. Есть же домашний арест. А это – показуха, чтобы другим неповадно было. Кончится это ничем", - заявил Юрканс РИА Новости.

https://ria.ru/20210621/zaderzhaniya-1737895397.html

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