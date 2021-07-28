https://ria.ru/20210728/yurkans-1743281750.html
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса - РИА Новости, 28.07.2021
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться. РИА Новости, 28.07.2021
2021-07-28T14:47
2021-07-28T14:47
2021-07-28T14:47
янис юрканс
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155950/03/1559500385_19:0:981:541_1920x0_80_0_0_ee31b7c5feece1daa73c72242def0f69.jpg
РИГА, 28 июл – РИА Новости. Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться.Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс был задержан 10 июня по подозрению в шпионаже в пользу России, после того как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу РФ."Янис Адамсонс – хороший кирпич для дальнейшего осложнения отношений с Россией. Надо Россию бояться. Вот, мол, посмотрите - агенты вокруг. Очень удобный кандидат для преследования. Сегодня этого больного человека, а он серьезно болен, держат в тюрьме. Держите его дома, если он, правда, такой злодей. Есть же домашний арест. А это – показуха, чтобы другим неповадно было. Кончится это ничем", - заявил Юрканс РИА Новости.
https://ria.ru/20210621/zaderzhaniya-1737895397.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/155950/03/1559500385_140:0:861:541_1920x0_80_0_0_eddcd8d58f59a95bd9e64353bfef983d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
янис юрканс, в мире
Юрканс считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса
Экс-глава МИД Латвии Юрканс: считаю "показным" шпионское дело в отношении депутата Адамсонса
РИГА, 28 июл – РИА Новости.
Экс-глава МИД Латвии Янис Юрканс
считает "показным" шпионское дело в отношении депутата Сейма Яниса Адамсонса, власти хотят показать, что Россию надо бояться.
Депутат Сейма Латвии Янис Адамсонс был задержан 10 июня по подозрению в шпионаже в пользу России, после того как сейм лишил его неприкосновенности. 11 июня по решению суда он был арестован. Вместе с Адамсонсом были задержаны гражданин РФ Геннадий Силонов и бывший начальник следственного отдела КГБ Латвийской ССР Андрис Страутманис. Все трое подозреваются в шпионаже в пользу РФ.
"Янис Адамсонс – хороший кирпич для дальнейшего осложнения отношений с Россией. Надо Россию бояться. Вот, мол, посмотрите - агенты вокруг. Очень удобный кандидат для преследования. Сегодня этого больного человека, а он серьезно болен, держат в тюрьме. Держите его дома, если он, правда, такой злодей. Есть же домашний арест. А это – показуха, чтобы другим неповадно было. Кончится это ничем", - заявил Юрканс РИА Новости.