Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210811/germaniya-1745306553.html
В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу - РИА Новости, 11.08.2021
В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу
В Германии задержали подданного Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщила пресс-служба немецкой Генпрокуратуры. РИА Новости, 11.08.2021
2021-08-11T11:15
2021-08-11T14:37
в мире
происшествия
германия
великобритания
россия
потсдам
бранденбург
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745336869_0:248:3157:2024_1920x0_80_0_0_b7930bd3b717a1864b57d786e6f49c05.jpg
БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. В Германии задержали подданного Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщила пресс-служба немецкой Генпрокуратуры.По данным ведомства, задержанный по имени Дэвид С. был сотрудником британского посольства в Берлине. Десятого августа его задержали в Потсдаме. У него дома и на рабочем месте провели обыски."Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой &lt;...&gt; Он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна", — сообщает Генпрокуратура.Операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств, отмечается в сообщении.В немецкой контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции — информацию о задержании британца комментировать не стали. Российское посольство в Берлине пока не располагает какими-либо сведениями по этому поводу.В июне в Германии задержали россиянина — сотрудника естественно-научной кафедры одного из немецких университетов. Его также заподозрили в шпионаже — по данным Генпрокуратуры, он как минимум трижды передавал сотруднику российской спецслужбы информацию с места работы.
https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html
германия
великобритания
россия
потсдам
бранденбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/0b/1745336869_426:0:3157:2048_1920x0_80_0_0_73591ffd4cfdbd1cafd6e480a8e44598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, происшествия, германия, великобритания, россия, потсдам, бранденбург
11:15 11.08.2021 (обновлено: 14:37 11.08.2021)
 
В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу

В Германии задержали британца, предположительно работавшего на спецслужбы России

© AP Photo / Michael SohnПолицейский автомобиль у здания посольства Великобритании в Берлине
Полицейский автомобиль у здания посольства Великобритании в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
© AP Photo / Michael Sohn
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. В Германии задержали подданного Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщила пресс-служба немецкой Генпрокуратуры.
По данным ведомства, задержанный по имени Дэвид С. был сотрудником британского посольства в Берлине. Десятого августа его задержали в Потсдаме. У него дома и на рабочем месте провели обыски.
"Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой <...> Он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна", — сообщает Генпрокуратура.
Операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств, отмечается в сообщении.
В немецкой контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции — информацию о задержании британца комментировать не стали. Российское посольство в Берлине пока не располагает какими-либо сведениями по этому поводу.
В июне в Германии задержали россиянина — сотрудника естественно-научной кафедры одного из немецких университетов. Его также заподозрили в шпионаже — по данным Генпрокуратуры, он как минимум трижды передавал сотруднику российской спецслужбы информацию с места работы.
Начальник Центра общественных связей ФСБ РФ Александр Михайлов - РИА Новости, 1920, 10.06.2021
10 июня, 12:14
Генерал ФСБ назвал причину вбросов о "российских шпионах"
 
В миреПроисшествияГерманияВеликобританияРоссияПотсдамБранденбург
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:52В ДТП с микроавтобусом в Кузбассе погиб один человек
06:49В ЛНР сообщили о ранении ополченца из-за обстрела со стороны ВСУ
06:31Посольство России призвало Госдеп обратить внимание на права человека в США
05:50"Известия": НПФ могут обязать возвращать незаконно изъятые накопления
05:24В Петропавловск-Камчатский доставили пятерых выживших пассажиров Ми-8
05:11Спасатели и водолазы прибыли к месту крушения Ми-8 на Камчатке
05:08У берегов Японии произошла утечка топлива из-за севшего на мель судна
05:00Восемь человек могли остаться внутри вертолета Ми-8, утонувшего на Камчатке
04:48СМИ: в России планируют поднять возраст продажи алкоголя
04:25На борту упавшего на Камчатке Ми-8 был экономист Корженевский
04:17Источник сообщил, что упавший на Камчатке Ми-8 лежит на глубине 100 метров
04:15Названо безопасное количество мяса для человека
04:14Невзоров прокомментировал инцидент с нападением в Петербурге
03:41Климкин заявил о "планах" России разделить Украину
03:37Инфекционист рассказал, когда в России стабилизируется ситуация с COVID-19
03:25Упавший на Камчатке Ми-8 принадлежал обвиняемому в убийстве депутату
03:24NI предупредил Европу о расплате за "Северный поток — 2"
03:18В Крыму предупредили участников "Крымской платформы" о последствиях
03:15IT-специалист объяснил, как удалить себя из баз данных мошенников
03:07Вильфанд назвал причину лесных пожаров в регионах России
Лента новостейМолния