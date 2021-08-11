https://ria.ru/20210811/germaniya-1745306553.html

В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу

В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу - РИА Новости, 11.08.2021

В ФРГ задержали британца по подозрению в работе на российскую спецслужбу

В Германии задержали подданного Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщила пресс-служба немецкой Генпрокуратуры. РИА Новости, 11.08.2021

2021-08-11T11:15

2021-08-11T11:15

2021-08-11T14:37

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БЕРЛИН, 11 авг — РИА Новости. В Германии задержали подданного Великобритании по подозрению в работе на российскую спецслужбу, сообщила пресс-служба немецкой Генпрокуратуры.По данным ведомства, задержанный по имени Дэвид С. был сотрудником британского посольства в Берлине. Десятого августа его задержали в Потсдаме. У него дома и на рабочем месте провели обыски."Обвиняемый подозревается в том, что самое позднее с ноября 2020 года он сотрудничал с иностранной спецслужбой <...> Он передал по крайней мере один раз документы, полученные им в ходе профессиональной деятельности, представителю российской спецслужбы. Подозреваемый получил вознаграждение за передачу информации наличными, сумма пока неизвестна", — сообщает Генпрокуратура.Операция стала возможной благодаря совместным действиям немецких и британских ведомств, отмечается в сообщении.В немецкой контрразведке — Федеральном ведомстве по защите конституции — информацию о задержании британца комментировать не стали. Российское посольство в Берлине пока не располагает какими-либо сведениями по этому поводу.В июне в Германии задержали россиянина — сотрудника естественно-научной кафедры одного из немецких университетов. Его также заподозрили в шпионаже — по данным Генпрокуратуры, он как минимум трижды передавал сотруднику российской спецслужбы информацию с места работы.

https://ria.ru/20210610/shpionazh-1736436133.html

германия

великобритания

россия

потсдам

бранденбург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, происшествия, германия, великобритания, россия, потсдам, бранденбург