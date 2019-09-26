Суд в Латвии отклонил жалобу обвиняемого в шпионаже в пользу России

РИГА, 26 сен – РИА Новости. Верховный суд Латвии отклонил кассационную жалобу обвиняемого в шпионаже в пользу России работника "Латвийской железной дороги" Александра Красноперова, оставив в силе приговор в виде лишения свободы сроком на три года и два месяца, говорится в сообщении пресс-службы суда.

В мае 2018 года Земгальский районный суд приговорил Красноперова к тюремному заключению на срок полтора года, 60 часам принудительных работ и пробационному надзору на год и шесть месяцев. Прокурор посчитал наказание слишком мягким и подал апелляцию. Адвокаты обвиняемого также подали апелляцию с намерением смягчить наказание. В декабре 2018 года Земгальский окружной суд в Риге увеличил наказание, принятое судом первой инстанции, приговорив Красноперова к тюремному заключению на три года и два месяца и пробационному надзору на два года. Он находился в заключении с октября 2016 года по январь 2018 года, а затем был отпущен под подписку о невыезде.

"Верховный суд Латвии отклонил кассационную жалобу обвиняемого в шпионаже в пользу России мастера предприятия Latvijas dzelzceļš ("Латвийская железная дорога") Александра Красноперова", - говорится в сообщении.

Теперь о решении Верховного суда будет информирован суд первой инстанции, чтобы обеспечить выполнение этого решения. При этом фактически Красноперову предстоит провести в тюрьме меньше времени, так как приговор включает в себя срок, который мужчина уже провел в заключении.