Премьер Норвегии прокомментировала "шпионский скандал" с Россией

Не на того напали. Спецслужбы США вместо шпиона поймали дроворуба Не зря разведки США набор объявляли для русскоязычных. Все там, в отделе дезинформации. Хотя русский для них, как неродной. Потому что у нас, если дрова, то сек, а если руб, то правду. А чтобы дроворуб, это нужно самим быть в дрова.