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Премьер Норвегии прокомментировала "шпионский скандал" с Россией
Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что... РИА Новости, 18.08.2020
2020-08-18T19:01
россия
эрна солберг
осло
норвегия
в мире
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россия, эрна солберг, осло, норвегия, в мире

Премьер Норвегии прокомментировала "шпионский скандал" с Россией

19:01 18.08.2020
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© AP Photo / Fredrik VarfjellПолиция Осло, Норвегия
Полиция Осло, Норвегия
© AP Photo / Fredrik Varfjell
МОСКВА, 18 авг - РИА Новости. Премьер-министр Норвегии Эрна Солберг, комментируя сообщения об аресте гражданина страны после якобы встречи с "российским разведчиком", заявила, что правоохранителям нужно провести более полное расследование, прежде чем Осло определится с официальной реакцией на эти события.
"К настоящему моменту мы пока не выработали реакцию по данному делу, которое находится на стадии расследования. Необходимо более полное расследование, прежде чем мы определимся с тем, как на это реагировать", - сказала Солберг телерадиокорпорации NRK.
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Не на того напали. Спецслужбы США вместо шпиона поймали дроворубаНе зря разведки США набор объявляли для русскоязычных. Все там, в отделе дезинформации. Хотя русский для них, как неродной. Потому что у нас, если дрова, то сек, а если руб, то правду. А чтобы дроворуб, это нужно самим быть в дрова.
Норвежский премьер подчеркнула, что пока нет ни приговора по этому делу, ни завершенного расследования.
"Чтобы говорить о том, какие это последствия будет иметь для наших отношений с Россией, я думаю, нам нужно подождать... Меня проинформировали об аресте, поскольку эти события могут повлиять на наши отношения с другими странами. Разумеется, премьер-министр и дипломатическое ведомство были проинформированы", - заявила Солберг.
Ранее Служба безопасности полиции Норвегии (PST) сообщила об аресте мужчины, подозреваемого в передаче государственной тайны, который якобы встречался с "российским разведчиком". Согласно этим данным, мужчину задержали в Осло 15 августа. Ему вменяется передача иностранному государству информации, которая "может навредить фундаментальным интересам Норвегии". По этому обвинению ему может грозить до 15 лет тюрьмы.
Отмечалось, что арестованный норвежец вины не признает и требует освободить его из-под стражи. Согласно данным PST, арестованный как минимум несколько раз "встречался с офицером российской разведки". При этом ведомство не сообщило каких-либо дополнительных деталей.
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РоссияЭрна СолбергОслоНорвегияВ мире
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