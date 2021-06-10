В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России
09:02 10.06.2021 (обновлено: 09:42 10.06.2021)
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкВид на Свентокшиский мост через реку Висла в Варшаве
Это произошло 31 мая. Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.
В Генпрокуратуре уточнили, что задержанного зовут Януш Н. По данным официального агентства РАР, это бывший журналист крупного издания Wprost. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы.
Как утверждают в прокуратуре, задержанный "вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега".
"Януш Н. по поручению лиц, действующих в интересах российской разведки, пытался установить контакт с польскими и иностранными политиками, в том числе работающими в Европарламенте. Подозреваемый вел свою деятельность на территории Польши, Европейского союза и других стран <…> с целью ослабления позиций Польши в ЕС и на международной арене", — говорится в сообщении.
При обыске в квартире у подозреваемого изъяли более 300 тысяч злотых (порядка 80 тысяч долларов) и множество электронных носителей информации.
В середине мая польские власти сообщали о задержании некого Марчина К. Его также обвиняют в шпионаже в пользу России.