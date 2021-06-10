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В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России

В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России - РИА Новости, 10.06.2021

В Польше арестовали журналиста по обвинению в шпионаже в пользу России

Гражданина Польши задержали в Варшаве по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Генеральная прокуратура республики. РИА Новости, 10.06.2021

2021-06-10T09:02

2021-06-10T09:02

2021-06-10T09:42

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ВАРШАВА, 10 июн — РИА Новости. Гражданина Польши задержали в Варшаве по обвинению в шпионаже в пользу России, сообщает Генеральная прокуратура республики.Это произошло 31 мая. Операцию провели сотрудники Агентства внутренней безопасности по указанию прокурора Мазовецкого межрайонного отдела по делам организованной преступности и коррупции.В Генпрокуратуре уточнили, что задержанного зовут Януш Н. По данным официального агентства РАР, это бывший журналист крупного издания Wprost. Сейчас он находится под стражей, ему грозит до десяти лет лишения свободы. Как утверждают в прокуратуре, задержанный "вел деятельность в пользу России, которую активизировал после того, как ранее по подозрению в шпионаже был задержан его коллега".При обыске в квартире у подозреваемого изъяли более 300 тысяч злотых (порядка 80 тысяч долларов) и множество электронных носителей информации.В середине мая польские власти сообщали о задержании некого Марчина К. Его также обвиняют в шпионаже в пользу России.

https://ria.ru/20210517/shpionazh-1732631002.html

https://ria.ru/20210530/shpionazh-1734776358.html

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европарламент, россия, польша, происшествия, в мире