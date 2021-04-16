https://ria.ru/20210416/nikonenko-1728213137.html

Биография Сергея Никоненко

Биография Сергея Никоненко

Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Петрович Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в семье рабочих. РИА Новости, 16.04.2021

2021-04-16T04:25

2021-04-16T04:25

2021-04-16T04:25

сергей никоненко

справки

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Российский актер, режиссер и сценарист Сергей Петрович Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве в семье рабочих. Окончил вечернюю школу. Работал кондуктором автобуса, почтальоном.В 1964 году окончил актерский факультет, в 1972 году – режиссерский факультет ВГИКа (мастерская Сергея Герасимова и Тамары Макаровой).Однокурсниками Никоненко были будущие звезды советского и российского кинематографа – Николай Губенко, Евгений Жариков, Галина Польских, Жанна Прохоренко, Лидия Федосеева-Шукшина и др.В институте Сергей Никоненко переиграл почти весь классический репертуар. Дипломный спектакль "Карьера Артуро Уи" благодаря игре Николая Губенко и Сергея Никоненко стал в то время явлением не только институтской хроники, но и культурной жизни столицы.В 1964-1974 годах работал в Театре-студии киноактера.Позже играл в антрепризных спектаклях "Пока мой муж ловил треску" и "Западня".В 1996 году играл в постановке Продюсерской компании Анатолия Воропаева "Нина", в 2005 году с его участием в LA’Театре был поставлен спектакль "Стеклянная пыль".В кино Сергей Никоненко дебютировал в 1961 году в картинах "Жизнь сначала" и "Сердце не прощает". В 1960-е годы актер исполнял роли в основном простых пареньков с открытым, прямым характером в фильмах "Звонят, откройте дверь" (1965), "Крылья" (1966), "Журналист" (1967) и др.Своеобразие национального характера он стремился раскрыть в фильмах "Странные люди" (1969), "Красная площадь" (1970). Никоненко сыграл главные роли в кинолентах "Места тут тихие" (1967), "Белый взрыв" (1969), "Пой песню, поэт" (1971), "Земляки" (1974), "Шестой" (1981), "Инспектор ГАИ" (1982), "Если можешь, прости" (1984), "Дополнительный прибывает на второй путь" (1986), "Обвиняется свадьба" (1986), "Завтра была война" (1987), "Хлеб – имя существительное" (1988) и др.В 1990-2000-е годы он исполнил главные роли в фильмах и сериалах "Классик" (1998), "Каменская" (1999-2011), "Китайский сервиз" (1999), "Только раз…" (2002), "Печорин. Герой нашего времени" (2006), "Любовь как любовь" (2006-2007), "Братья" (2007), "Аптекарь" (2009), "Суд" (2009), "Станица" (2013), "Письма на стекле" (2014).Среди последних работ: роли в фильмах "Годунов" (2018), "Доктор Рихтер. Продолжение" (2018), "Крымский мост. Сделано с любовью! " (2018), "Доктор Рихтер-3" (2019) и "Мятеж" (2020).Всего на счету Сергея Никоненко свыше 210 ролей. Режиссерским дебютом Сергея Никоненко стала короткометражная лента "Петрухина фамилия" (1973). В этом фильме Никоненко выступил также как сценарист и исполнитель главной роли. Картина получила почетный диплом МКФ короткометражных фильмов в Оберхаузене, приз за лучшую режиссуру на кинофестивале студенческих фильмов во ВГИКе, диплом за лучшую студенческую работу на МКФ короткометражных фильмов в Гренобле. Фильм Никоненко "Трын-трава" (1976) наравне с фильмом "Раба любви" Никиты Михалкова был признан лучшим на кинофестивале молодых кинематографистов киностудии "Мосфильм".В режиссуре на счету Никоненко более десяти картин, среди них – "Птицы над городом" (1974), "Целуются зори" (1978), "Цыганское счастье" (1981), "Люблю. Жду. Лена" (1983), "Корабль пришельцев" (1985). Режиссерские работы Никоненко 1990-х годов – "Семьянин" (1991), "Брюнетка за 30 копеек" (1991), "Хочу вашего мужа" (1991), "Хочу в Америку" (1993), "Не хочу жениться" (1993) – собрали большую зрительскую аудиторию и оправдали себя в прокате.По произведениям Василия Шукшина, с которым актер был знаком лично, он снял фильмы "Елки-палки" (1988) и "А по утру они проснулись" (2003).В 2014 году режиссер выпустил фильм "Охота жить" по мотивам рассказов Шукшина. В 2000-х годах Никоненко был режиссером сериалов "Курортный роман" (2001) и "Аннушка" (2009). Ко многим своим фильмам он сам написал сценарии.В 1998 году Никоненко продюсировал фильм "Райское яблочко".С 1994 года актер и режиссер является директором Есенинского культурного центра в Москве. Сергей Никоненко – народный артист России (1991).Президент Гильдии актеров кино России. За создание образов современников в кино в 1976 году он был удостоен Премии Ленинского комсомола. Кавалер ордена "Знак Почета" (1971). Награжден российскими орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2001) и Почета (2011), орденом Александра Невского (2017). В 1988 году ему была присуждена золотая медаль имени Довженко.Он является обладателем призов кинофестиваля "Созвездие" (1999), КФ "Окно в Европу" в Выборге (2003) и специального приза кинофестиваля "Литература и кино" в Гатчине (2004).В 2010 году Никоненко был награжден Международной премией имени Сергея Есенина "О Русь, взмахни крылами…". Лауреат профессиональной премии Гильдии актеров кино России "За выдающийся вклад в профессию" (2011).В 2015 году на Всероссийском кинофестивале актеров-режиссеров "Золотой феникс" Никоненко был удостоен приза зрительских симпатий "Сапфировый феникс" за комедию "Охота жить". Сергей Никоненко с 1973 года женат на актрисе Екатерине Ворониной. Сын Никанор, окончив Институт иностранных языков, пошел по стопам отца и выбрал профессию режиссера. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей никоненко, справки