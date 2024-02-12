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Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны
Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны - РИА Новости, 12.02.2024
Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны
Всероссийский проект "В Россию верим" пройдёт в четырех регионах РФ с 22 февраля по 12 мая, сообщил его директор Сергей Рябов. РИА Новости, 12.02.2024
2024-02-12T16:58
2024-02-12T16:58
2024-02-12T16:58
россия
курск
сочи
сергей рябов
сергей никоненко
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МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Всероссийский проект "В Россию верим" пройдёт в четырех регионах РФ с 22 февраля по 12 мая, сообщил его директор Сергей Рябов. "Восемь городов, четыре региона. Начинаем мы с Курска 22 и 23 февраля. Даты сами говорят о себе. Не просто так все даты выбраны. Далее мы перемещаемся в город Сочи в рамках "Всемирного фестиваля молодежи". Далее мы едем в Крым, опять же даты не просто так выбраны, это все пройдёт в рамках "Крымской весны". Там мы будем с 8 по 13 марта. И завершаем тур в Воронеже 11-12 мая", - сказал Рябов на пресс-конференции. По его словам, в рамках проекта пройдёт цикл мероприятий из народной мистерии "В Россию верим", творческих встреч с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, заслуженным артистом России Вячеславом Манучаровым и мастер-классов художественного руководителя Московского государственного академического театра "Русская песня", народной артистки РФ Надежды Бабкиной. Рябов добавил, что бонусом для гостей проекта станут мастер-классы детской фольклорно-театральной студии "Наследие".
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россия, курск, сочи, сергей рябов, сергей никоненко, вячеслав манучаров
Россия, Курск, Сочи, Сергей Рябов, Сергей Никоненко, Вячеслав Манучаров
Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны
Рябов: всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах
МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Всероссийский проект "В Россию верим" пройдёт в четырех регионах РФ с 22 февраля по 12 мая, сообщил его директор Сергей Рябов.
"Восемь городов, четыре региона. Начинаем мы с Курска 22 и 23 февраля. Даты сами говорят о себе. Не просто так все даты выбраны. Далее мы перемещаемся в город Сочи в рамках "Всемирного фестиваля молодежи". Далее мы едем в Крым, опять же даты не просто так выбраны, это все пройдёт в рамках "Крымской весны". Там мы будем с 8 по 13 марта. И завершаем тур в Воронеже 11-12 мая", - сказал Рябов на пресс-конференции.
По его словам, в рамках проекта пройдёт цикл мероприятий из народной мистерии "В Россию верим", творческих встреч с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, заслуженным артистом России Вячеславом Манучаровым и мастер-классов художественного руководителя Московского государственного академического театра "Русская песня", народной артистки РФ Надежды Бабкиной.
Рябов добавил, что бонусом для гостей проекта станут мастер-классы детской фольклорно-театральной студии "Наследие".
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