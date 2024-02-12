https://ria.ru/20240212/proekt-1926901586.html

Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны

Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны - РИА Новости, 12.02.2024

Всероссийский проект "В Россию верим" пройдет в четырех регионах страны

Всероссийский проект "В Россию верим" пройдёт в четырех регионах РФ с 22 февраля по 12 мая, сообщил его директор Сергей Рябов. РИА Новости, 12.02.2024

2024-02-12T16:58

2024-02-12T16:58

2024-02-12T16:58

россия

курск

сочи

сергей рябов

сергей никоненко

вячеслав манучаров

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811328035_0:0:3366:1894_1920x0_80_0_0_6d0e7163db20f9e4fba26ecdbdc25929.jpg

МОСКВА, 12 фев - РИА Новости. Всероссийский проект "В Россию верим" пройдёт в четырех регионах РФ с 22 февраля по 12 мая, сообщил его директор Сергей Рябов. "Восемь городов, четыре региона. Начинаем мы с Курска 22 и 23 февраля. Даты сами говорят о себе. Не просто так все даты выбраны. Далее мы перемещаемся в город Сочи в рамках "Всемирного фестиваля молодежи". Далее мы едем в Крым, опять же даты не просто так выбраны, это все пройдёт в рамках "Крымской весны". Там мы будем с 8 по 13 марта. И завершаем тур в Воронеже 11-12 мая", - сказал Рябов на пресс-конференции. По его словам, в рамках проекта пройдёт цикл мероприятий из народной мистерии "В Россию верим", творческих встреч с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко, заслуженным артистом России Вячеславом Манучаровым и мастер-классов художественного руководителя Московского государственного академического театра "Русская песня", народной артистки РФ Надежды Бабкиной. Рябов добавил, что бонусом для гостей проекта станут мастер-классы детской фольклорно-театральной студии "Наследие".

https://ria.ru/20240209/kuzbass-1926466708.html

россия

курск

сочи

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курск, сочи, сергей рябов, сергей никоненко, вячеслав манучаров