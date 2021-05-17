https://ria.ru/20210517/maletskiy-1732637914.html

Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий

Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий

Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2021

2021-05-17T14:27

2021-05-17T14:27

2021-05-17T16:19

культура

культура

россия

венедикт ерофеев

сергей никоненко

киев

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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России."На 76-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.Малецкий родился в Киеве 9 мая 1946 года, окончил режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Снял несколько игровых фильмов, среди которых "Семейное дело", "Прыжок", "Мелодрама с покушением на убийство", "Завтрак с видом на Эльбрус". С 1993 года снимал документальное кино, в том числе фильмы "Первые в истории", "Венедикт Ерофеев. "Москва-Петушки", "Вратари", "Елена Калинина на коне", "Сергей Никоненко. Так я пришел", "По лезвию бритвы", "Вверх по трассе, ведущей вниз" и многие другие.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

культура, россия, венедикт ерофеев, сергей никоненко, киев