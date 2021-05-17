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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210517/maletskiy-1732637914.html
Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий
Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий
Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:27
2021-05-17T16:19
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сергей никоненко
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России."На 76-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.Малецкий родился в Киеве 9 мая 1946 года, окончил режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Снял несколько игровых фильмов, среди которых "Семейное дело", "Прыжок", "Мелодрама с покушением на убийство", "Завтрак с видом на Эльбрус". С 1993 года снимал документальное кино, в том числе фильмы "Первые в истории", "Венедикт Ерофеев. "Москва-Петушки", "Вратари", "Елена Калинина на коне", "Сергей Никоненко. Так я пришел", "По лезвию бритвы", "Вверх по трассе, ведущей вниз" и многие другие.
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культура, россия, венедикт ерофеев, сергей никоненко, киев

Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий

14:27 17.05.2021 (обновлено: 16:19 17.05.2021)
 
CC0 / Sam Moqadam / Съемка кино
Съемка кино - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
CC0 / Sam Moqadam /
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МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России.
"На 76-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.
© Фото : Союз кинематографистов РоссииРежиссер Николай Малецкий
Режиссер Николай Малецкий - РИА Новости, 1920, 17.05.2021
© Фото : Союз кинематографистов России
Режиссер Николай Малецкий
Малецкий родился в Киеве 9 мая 1946 года, окончил режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Снял несколько игровых фильмов, среди которых "Семейное дело", "Прыжок", "Мелодрама с покушением на убийство", "Завтрак с видом на Эльбрус". С 1993 года снимал документальное кино, в том числе фильмы "Первые в истории", "Венедикт Ерофеев. "Москва-Петушки", "Вратари", "Елена Калинина на коне", "Сергей Никоненко. Так я пришел", "По лезвию бритвы", "Вверх по трассе, ведущей вниз" и многие другие.
 
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