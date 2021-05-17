https://ria.ru/20210517/maletskiy-1732637914.html
Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий
Умер режиссер фильма "Завтрак с видом на Эльбрус" Малецкий
Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в... РИА Новости, 17.05.2021
2021-05-17T14:27
2021-05-17T14:27
2021-05-17T16:19
культура
культура
россия
венедикт ерофеев
сергей никоненко
киев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730856323_0:0:3499:1968_1920x0_80_0_0_71a22b5247fc590c34c443d3f6f3d4d7.jpg
МОСКВА, 17 мая - РИА Новости. Режиссер игрового и документального кино Николай Малецкий, снявший картины "Семейное дело" и "Завтрак с видом на Эльбрус", умер на 76-м году жизни, сообщили в Союзе кинематографистов России."На 76-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги – члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового и документального кино Малецкого Николая Леонидовича", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте союза.Малецкий родился в Киеве 9 мая 1946 года, окончил режиссерский факультет Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. Снял несколько игровых фильмов, среди которых "Семейное дело", "Прыжок", "Мелодрама с покушением на убийство", "Завтрак с видом на Эльбрус". С 1993 года снимал документальное кино, в том числе фильмы "Первые в истории", "Венедикт Ерофеев. "Москва-Петушки", "Вратари", "Елена Калинина на коне", "Сергей Никоненко. Так я пришел", "По лезвию бритвы", "Вверх по трассе, ведущей вниз" и многие другие.
россия
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/05/01/1730856323_875:0:3499:1968_1920x0_80_0_0_2bc844e6214e1599dd25f4a6c5ee1d70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
культура, россия, венедикт ерофеев, сергей никоненко, киев