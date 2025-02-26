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Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин" - РИА Новости, 26.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
19:30 26.02.2025
https://ria.ru/20250226/spektakl-2001804197.html
Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин"
Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин" - РИА Новости, 26.02.2025
Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин"
Театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль "Василий Тёркин" 9 мая. РИА Новости, 26.02.2025
2025-02-26T19:30:00+03:00
2025-02-26T19:30:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
надежда бабкина
сергей никоненко
александр твардовский
русская песня
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль "Василий Тёркин" 9 мая. "Сергей Никоненко играет главную роль. (Василий Тёркин - ред.) - это обожаемый герой Великой Отечественной войны, но какая там правда, как он это делает! Но мы его не оставляем в одиночестве. Мы все в нем (спектакле - ред.) участвуем… Премьера 9 мая", - сказала Бабкина на пресс-конференции. По словам руководителя театра, спектакль расскажет историю, которую невозможно забыть. "Это история нашего государства. Это было. Мы никогда не сможем от этого избавиться, как бы старательно ни говорили, что надо это все забыть. Народная память держит это все в крови", - подчеркнула артистка. Она отметила, что на репетиции постановки приходила семья Александра Твардовского. "Они рады и поддерживают нас в том, что мы приняли такое решение", - добавила Бабкина. Замглавы театра Сергей Рябов уточнил, что спектакль планируется внести в репертуар.
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надежда бабкина, сергей никоненко, александр твардовский, русская песня, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Надежда Бабкина, Сергей Никоненко, Александр Твардовский, Русская песня, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин"

Театр "Русская песня" представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин"

© Sputnik | Перейти в медиабанкПевица Надежда Бабкина и театр "Русская песня"
Певица Надежда Бабкина и театр Русская песня - РИА Новости, 1920, 26.02.2025
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Певица Надежда Бабкина и театр "Русская песня" . Архивное фото
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МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль "Василий Тёркин" 9 мая.
«
"Сергей Никоненко играет главную роль. (Василий Тёркин - ред.) - это обожаемый герой Великой Отечественной войны, но какая там правда, как он это делает! Но мы его не оставляем в одиночестве. Мы все в нем (спектакле - ред.) участвуем… Премьера 9 мая", - сказала Бабкина на пресс-конференции.
По словам руководителя театра, спектакль расскажет историю, которую невозможно забыть. "Это история нашего государства. Это было. Мы никогда не сможем от этого избавиться, как бы старательно ни говорили, что надо это все забыть. Народная память держит это все в крови", - подчеркнула артистка.
Она отметила, что на репетиции постановки приходила семья Александра Твардовского. "Они рады и поддерживают нас в том, что мы приняли такое решение", - добавила Бабкина.
Замглавы театра Сергей Рябов уточнил, что спектакль планируется внести в репертуар.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеНадежда БабкинаСергей НиконенкоАлександр ТвардовскийРусская песня80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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