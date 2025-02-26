https://ria.ru/20250226/spektakl-2001804197.html

Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин"

Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин" - РИА Новости, 26.02.2025

Театр Бабкиной представит к 80-летию Победы спектакль "Василий Теркин"

Театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль "Василий Тёркин" 9 мая. РИА Новости, 26.02.2025

2025-02-26T19:30:00+03:00

2025-02-26T19:30:00+03:00

2025-02-26T19:30:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

надежда бабкина

сергей никоненко

александр твардовский

русская песня

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/146995/06/1469950697_0:0:3035:1707_1920x0_80_0_0_e53dfd6c9e7b6ad3060f76a9bc693ee4.jpg

МОСКВА, 26 фев - РИА Новости. Театр "Русская песня" под руководством Надежды Бабкиной представит к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне спектакль "Василий Тёркин" 9 мая. "Сергей Никоненко играет главную роль. (Василий Тёркин - ред.) - это обожаемый герой Великой Отечественной войны, но какая там правда, как он это делает! Но мы его не оставляем в одиночестве. Мы все в нем (спектакле - ред.) участвуем… Премьера 9 мая", - сказала Бабкина на пресс-конференции. По словам руководителя театра, спектакль расскажет историю, которую невозможно забыть. "Это история нашего государства. Это было. Мы никогда не сможем от этого избавиться, как бы старательно ни говорили, что надо это все забыть. Народная память держит это все в крови", - подчеркнула артистка. Она отметила, что на репетиции постановки приходила семья Александра Твардовского. "Они рады и поддерживают нас в том, что мы приняли такое решение", - добавила Бабкина. Замглавы театра Сергей Рябов уточнил, что спектакль планируется внести в репертуар.

https://ria.ru/20250115/patriot-1993806086.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

надежда бабкина, сергей никоненко, александр твардовский, русская песня, 80-летие победы в великой отечественной войне