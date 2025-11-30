Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище

Ранее писатель Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила актриса его театра Виктория Пархоменко, Шиловский боролся с онкологическим заболеванием с апреля.