Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище
30.11.2025
15:46 30.11.2025
Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище
Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище
Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2025
Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище

Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище, на "Аллее звезд"

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Народного артиста РСФСР Всеволода Шиловского похоронили на Троекуровском кладбище, передает корреспондент РИА Новости.
Шиловский ушел из жизни в возрасте 87 лет. Церемония прощания с ним прошла в его Московском театре-студии в воскресенье днем. В театр пришли десятки друзей, коллег и поклонников артиста, чтобы проститься с ним.
Шиловского похоронили на "Аллее звезд" рядом с телеведущим Юрием Николаевым.
В последний путь его проводили писатель Юрий Поляков, актеры Дмитрий Певцов, Андрей Соколов, Татьяна Орлова, Александр Устюгов, Юрий Чернов, Александр и Екатерина Стриженовы, президент гильдии актеров Союза кинематографистов РФ Сергей Никоненко и президент гильдии режиссеров Николай Лебедев.
Венки на церемонию передали правительство Москвы, Санкт-Петербургский театр имени Миронова и другие.
В завершение церемонии прозвучал монолог Шиловского из его последнего спектакля. Шиловского проводили в последний путь громкими аплодисментами.
Ранее писатель Поляков рассказал РИА Новости, что Шиловский тяжело болел в течение последнего года, но все равно приезжал играть в Московском театре-студии, который возглавлял. В последнее время он исполнял роли в двух постановках по произведениям Полякова - "Особняк на Рублевке" и "В ожидании сердца". Как позже уточнила актриса его театра Виктория Пархоменко, Шиловский боролся с онкологическим заболеванием с апреля.
Шиловский родился 3 июня 1938 года в Москве. Окончил Школу-студию МХАТ (1961, курс А. М. Карева). В 1961-1990 годах был актером и режиссером МХАТа. С 1987 года сосредоточился исключительно на кинематографе, в некоторых фильмах выступая в качестве режиссёра. С 2000 года преподавал актерское мастерство во ВГИКе имени С.А. Герасимова, являлся руководителем мастерской.
Известность ему принесли кинороли в фильмах "Военно-полевой роман", "Интердевочка", "Узник замка Иф" и "Судьба".
