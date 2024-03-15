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Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку - РИА Новости, 15.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
18:30 15.03.2024 (обновлено: 21:23 15.03.2024)
https://ria.ru/20240315/gosnagrady-1933372054.html
Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку
Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку - РИА Новости, 15.03.2024
Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку
Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в частности народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, директору Театра РИА Новости, 15.03.2024
2024-03-15T18:30
2024-03-15T21:23
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
сергей никоненко
кирилл крок
ольга любимова
московская государственная академия хореографии
россия
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в частности народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, директору Российской государственной библиотеки искусств Аде Колгановой и артисту Театра Моссовета Дмитрию Щербине, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения государственных наград проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Я желаю вам больше ролей, о которых мечталось, больше встреч со зрителями и не только в родных стенах с отреставрированным фасадом, но и по всей нашей стране, и в тех странах, где нас ждут, любят, где привыкли к нашему творчеству, где ждут вас, где ждут невероятные наши выставки и концерты, наши потрясающие балеты, оперы, драматические спектакли. Я желаю вам, чтобы помимо награды получилось то самое главное, для чего вы все трудитесь: творить, получать от этого удовольствие и придумывать новое", - сказала глава ведомства на церемонии награждения. Любимова наградила орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени народного артиста РСФСР Сергея Никоненко. Министр вручила благодарности президента России Владимира Путина директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, главе Российской государственной библиотеки искусств Аде Колгановой и другим. Медалями "За труды в культуре и искусстве" были отмечены артистка Театра Вахтангова Анна Антонова, режиссер Студии "ТриТЭ" Артем Михалков, профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Екатерина Белова и другие. Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоили артистам Театра Моссовета Дмитрию Щербине и Виктору Гордееву, артистке театра "Ленком Марка Захарова" Алле Югановой и другим.
https://ria.ru/20240315/teatr-1933371271.html
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выставка-форум "россия", сергей никоненко, кирилл крок, ольга любимова, московская государственная академия хореографии, россия
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Сергей Никоненко, Кирилл Крок, Ольга Любимова, Московская государственная академия хореографии, Россия
Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку

Любимова вручила госнаграды Никоненко и Кроку на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкМинистр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ
Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Министр культуры РФ Ольга Любимова на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Архивное фото
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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в частности народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, директору Российской государственной библиотеки искусств Аде Колгановой и артисту Театра Моссовета Дмитрию Щербине, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения государственных наград проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ.
Директор Театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Крок пригласил Любимову посетить филиал театра Вахтангова во Владикавказе
Вчера, 18:16
"Я желаю вам больше ролей, о которых мечталось, больше встреч со зрителями и не только в родных стенах с отреставрированным фасадом, но и по всей нашей стране, и в тех странах, где нас ждут, любят, где привыкли к нашему творчеству, где ждут вас, где ждут невероятные наши выставки и концерты, наши потрясающие балеты, оперы, драматические спектакли. Я желаю вам, чтобы помимо награды получилось то самое главное, для чего вы все трудитесь: творить, получать от этого удовольствие и придумывать новое", - сказала глава ведомства на церемонии награждения.
Любимова наградила орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени народного артиста РСФСР Сергея Никоненко.
Министр вручила благодарности президента России Владимира Путина директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, главе Российской государственной библиотеки искусств Аде Колгановой и другим.
Медалями "За труды в культуре и искусстве" были отмечены артистка Театра Вахтангова Анна Антонова, режиссер Студии "ТриТЭ" Артем Михалков, профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Екатерина Белова и другие.
Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоили артистам Театра Моссовета Дмитрию Щербине и Виктору Гордееву, артистке театра "Ленком Марка Захарова" Алле Югановой и другим.
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 15
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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 15

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 15

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 15

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 15

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 15
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"Сергей НиконенкоКирилл КрокОльга ЛюбимоваМосковская государственная академия хореографииРоссия
 
 
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