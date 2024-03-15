https://ria.ru/20240315/gosnagrady-1933372054.html

Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку

Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку - РИА Новости, 15.03.2024

Любимова вручила госнаграды Сергею Никоненко и Кириллу Кроку

Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в частности народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, директору Театра РИА Новости, 15.03.2024

2024-03-15T18:30

2024-03-15T18:30

2024-03-15T21:23

выставка-форум "россия"

выставка-форум "россия"

сергей никоненко

кирилл крок

ольга любимова

московская государственная академия хореографии

россия

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МОСКВА, 15 мар - РИА Новости. Министр культуры России Ольга Любимова вручила государственные награды деятелям культуры, в частности народному артисту РСФСР Сергею Никоненко, директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, директору Российской государственной библиотеки искусств Аде Колгановой и артисту Театра Моссовета Дмитрию Щербине, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения государственных наград проходит на выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. "Я желаю вам больше ролей, о которых мечталось, больше встреч со зрителями и не только в родных стенах с отреставрированным фасадом, но и по всей нашей стране, и в тех странах, где нас ждут, любят, где привыкли к нашему творчеству, где ждут вас, где ждут невероятные наши выставки и концерты, наши потрясающие балеты, оперы, драматические спектакли. Я желаю вам, чтобы помимо награды получилось то самое главное, для чего вы все трудитесь: творить, получать от этого удовольствие и придумывать новое", - сказала глава ведомства на церемонии награждения. Любимова наградила орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени народного артиста РСФСР Сергея Никоненко. Министр вручила благодарности президента России Владимира Путина директору Театра Вахтангова Кириллу Кроку, главе Российской государственной библиотеки искусств Аде Колгановой и другим. Медалями "За труды в культуре и искусстве" были отмечены артистка Театра Вахтангова Анна Антонова, режиссер Студии "ТриТЭ" Артем Михалков, профессор кафедры Московской государственной академии хореографии Екатерина Белова и другие. Звание "Заслуженный артист Российской Федерации" присвоили артистам Театра Моссовета Дмитрию Щербине и Виктору Гордееву, артистке театра "Ленком Марка Захарова" Алле Югановой и другим.

https://ria.ru/20240315/teatr-1933371271.html

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выставка-форум "россия", сергей никоненко, кирилл крок, ольга любимова, московская государственная академия хореографии, россия