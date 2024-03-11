https://ria.ru/20240311/rossiya-1932246908.html

Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"

Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 11.03.2024

Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"

На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.03.2024

2024-03-11T14:27

2024-03-11T14:27

2024-03-11T15:05

фото

выставка-форум "россия"

москва

вднх

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/0b/1932241704_0:319:3071:2047_1920x0_80_0_0_f5325a153d937fc3e48464038bb5cdaa.jpg

На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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