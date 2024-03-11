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Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 11.03.2024
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
14:27 11.03.2024 (обновлено: 15:05 11.03.2024)
https://ria.ru/20240311/rossiya-1932246908.html
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия" - РИА Новости, 11.03.2024
Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.03.2024
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фото
выставка-форум "россия"
москва
вднх
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На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото, москва, вднх
Фото, Выставка-форум "Россия", Москва, ВДНХ

Мода, литература и спорт: что можно увидеть на выставке-форуме "Россия"

Читать ria.ru в
На ВДНХ продолжается международная выставка-форум "Россия". Самые яркие моменты — в фотоленте Ria.ru.
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Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

Участники Всероссийского фестиваля молодежи на экскурсии по выставке, павильон Атом

Восьмого марта и на выходных на выставке "Россия" прошла серия мероприятий.

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В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

Новое световое шоу в честь Международного женского дня

В честь Международного женского дня на фасаде павильона №1 показали световое шоу.

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Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

Певец NILETTO на праздничном концерте к Международному женскому дню

Певец Niletto выступил перед гостями и подарил девушкам цветы.

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На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

На выставке также прошла Московская неделя моды, она завершилась 8 марта.

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По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

По случаю закрытия прошел красочный гала-показ.

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Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

Гала-показ российских школ моды по случаю закрытия Московской недели моды

Всего за неделю состоялось более 120 модных показов российских и зарубежных дизайнеров.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

Книжная ярмарка в рамках фестиваля Самая читающая

С 8 по 10 марта состоялся литературно-театральный фестиваль "Самая читающая".

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7 из 15
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В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

Открывающая дискуссия Литература настоящего

В павильоне "Дом культуры" организовали дискуссию "Литература настоящего".

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Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

Турнир по кей-поп кавер танцам MDKM KPD K2

Посетители турнира по кей-поп кавер танцам "MDKM KPD K2" смогли познакомиться ближе с современной корейской культурой.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 15
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Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

Световое шоу в сопровождении живого оперного пения

Световое шоу в сопровождении оперного пения порадовало посетителей выставки "Россия" в павильоне "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

Премьера документального фильма Роман Костомаров: Рожденный дважды

На ВДНХ также прошел предпремьерный показ документального фильма "Роман Костомаров: рожденный дважды".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

Презентация новой формы сборной России по футболу

На выставке презентовали презентацию формы сборной России по футболу. В ней спортсмены сыграют в мартовских товарищеских матчах — 21 и 25 марта в Москве.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

День Федерации велосипедного спорта России

Развлекательные мероприятия для любителей велоспорта прошли в День Федерации велосипедного спорта.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

Ток-шоу Карьера в России

На ток-шоу "Карьера в России" рассказали о последних трендах в сфере трудоустройства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

Награждение призеров и победителей Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям

На фото — награждение призеров Национальной технологической олимпиады для школьников по космическим профилям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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