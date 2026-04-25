20:21 25.04.2026 (обновлено: 20:37 25.04.2026)
Путин поздравил Сергея Никоненко с 85-летием

Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 85-летием

© РИА Новости / Нина Зотина | Народный артист России, кинорежиссер, сценарист Сергей Никоненко
Народный артист России, кинорежиссер, сценарист Сергей Никоненко . Архивное фото
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил народного артиста РСФСР Сергея Никоненко с 85-летием, отметив, что артист блестяще реализовал себя в творчестве и по праву заслужил высокое профессиональное и зрительское признание.
"Уважаемый Сергей Петрович, поздравляю Вас с 85-летним юбилеем. Замечательный актер, режиссер и сценарист, Вы блестяще реализовали себя в творчестве, своими талантливыми работами по праву заслужили высокое профессиональное и зрительское признание", - говорится в телеграмме, зачитанной на юбилейном вечере артиста, который состоялся в Москве в субботу.

Путин отметил многолетнюю организаторскую, общественную деятельность Никоненко в Союзе кинематографистов России, а также его большой созидательный вклад в развитие отечественного искусства. Глава государства пожелал артисту здоровья, бодрости духа и успехов.
Никоненко родился 16 апреля 1941 года в Москве. В его фильмографии более 100 ролей в кино, включая такие фильмы как "Журналист", сага "Освобождение", "Завтра была война", "Герой нашего времени", а также в сериале "Каменская".
