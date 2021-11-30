https://ria.ru/20211130/nikonenko-1761456034.html

Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров

Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров - РИА Новости, 30.11.2021

Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров

Актер и режиссер Сергей Никоненко останется на посту президента Гильдии актеров еще на один срок, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 30.11.2021

2021-11-30T15:47

2021-11-30T15:47

2021-11-30T15:47

культура

сергей никоненко

новости культуры

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Актер и режиссер Сергей Никоненко останется на посту президента Гильдии актеров еще на один срок, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ."На собрании Гильдии актеров 26 ноября президентом на следующий срок вновь единогласно был избран народный артист России Сергей Петрович Никоненко", - говорится в сообщении.Сергей Никоненко – актер, режиссер, народный артист РСФСР. Родился 16 апреля 1941 года. Сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах "Дворянское гнездо", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Зимний вечер в Гаграх", "Завтра была война", в сериалах "Хождение по мукам", "Каменская" и многих других.

https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html

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сергей никоненко, новости культуры