https://ria.ru/20211130/nikonenko-1761456034.html
Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров
Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров - РИА Новости, 30.11.2021
Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров
Актер и режиссер Сергей Никоненко останется на посту президента Гильдии актеров еще на один срок, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ. РИА Новости, 30.11.2021
2021-11-30T15:47
2021-11-30T15:47
2021-11-30T15:47
культура
сергей никоненко
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604301920_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0296b281cf1c2e03930b43726e3f4915.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Актер и режиссер Сергей Никоненко останется на посту президента Гильдии актеров еще на один срок, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ."На собрании Гильдии актеров 26 ноября президентом на следующий срок вновь единогласно был избран народный артист России Сергей Петрович Никоненко", - говорится в сообщении.Сергей Никоненко – актер, режиссер, народный артист РСФСР. Родился 16 апреля 1941 года. Сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах "Дворянское гнездо", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Зимний вечер в Гаграх", "Завтра была война", в сериалах "Хождение по мукам", "Каменская" и многих других.
https://ria.ru/20211023/std-1755956289.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/05/1604301920_9:0:2740:2048_1920x0_80_0_0_3fa92a649a47dee7fe40e4a6589e7507.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей никоненко, новости культуры
Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров
Сергея Никоненко переизбрали на пост президента Гильдии актеров
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Актер и режиссер Сергей Никоненко останется на посту президента Гильдии актеров еще на один срок, сообщается на сайте Союза кинематографистов РФ.
"На собрании Гильдии актеров 26 ноября президентом на следующий срок вновь единогласно был избран народный артист России Сергей Петрович Никоненко", - говорится в сообщении.
Сергей Никоненко – актер, режиссер, народный артист РСФСР. Родился 16 апреля 1941 года. Сыграл несколько десятков ролей в кино, в том числе в фильмах "Дворянское гнездо", "Неоконченная пьеса для механического пианино", "Зимний вечер в Гаграх", "Завтра была война", в сериалах "Хождение по мукам", "Каменская" и многих других.