Никоненко рассказал о спасении Федосеевой-Шукшиной от алкоголизма
Никоненко рассказал о спасении Федосеевой-Шукшиной от алкоголизма после смерти Шукшина
© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкНародный артист России, кинорежиссер, сценарист Сергей Никоненко
МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сергей Никоненко в передаче "Судьба человека" рассказал, как спас Лидию Федосееву-Шукшину от алкоголизма после смерти Василия Шукшина. Вместе они снялись в фильме "Трын-трава".
"Однокурсница, учились вместе. Посещая Лиду, я видел, что она никак не может оправиться. Нашлась "подруга", которая приносила бутылку, и они "лечили" горе. Я говорю: "Лида, завязывай. Надо работать". У нее девчонки маленькие – семь и шесть лет", – рассказал Никоненко.
Актер отправился к директору студии "Мосфильм" Николаю Сизову и попросил утвердить Федосееву-Шукшину на главную роль. Директор пообещал, что любая проба актрисы утвердит ее в фильме.
"Она привела себя в порядок, надела хорошее платье, я ее отвез на "Мосфильм". Сняли не очень сложную сцену – этого было достаточно, чтобы ее утвердили. Все прекрасно понимали, что только работа может спасти ее, только занятость", – заключил Никоненко.
Ранее дочь Шукшина рассказала, что она была изгоем в семье.
3 сентября, 10:20ШоубизБари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина официально развелись