https://ria.ru/20211019/nikonenko-1755177735.html

Никоненко рассказал о спасении Федосеевой-Шукшиной от алкоголизма

Никоненко рассказал о спасении Федосеевой-Шукшиной от алкоголизма - РИА Новости, 19.10.2021

Никоненко рассказал о спасении Федосеевой-Шукшиной от алкоголизма

Сергей Никоненко в передаче "Судьба человека" рассказал, как спас Лидию Федосееву-Шукшину от алкоголизма после смерти Василия Шукшина. Вместе они снялись в... РИА Новости, 19.10.2021

2021-10-19T22:58

2021-10-19T22:58

2021-10-19T22:58

шоубиз

мосфильм

василий шукшин

сергей никоненко

лидия федосеева-шукшина

кино и сериалы

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Сергей Никоненко в передаче "Судьба человека" рассказал, как спас Лидию Федосееву-Шукшину от алкоголизма после смерти Василия Шукшина. Вместе они снялись в фильме "Трын-трава".Актер отправился к директору студии "Мосфильм" Николаю Сизову и попросил утвердить Федосееву-Шукшину на главную роль. Директор пообещал, что любая проба актрисы утвердит ее в фильме.Ранее дочь Шукшина рассказала, что она была изгоем в семье.

https://ria.ru/20210903/alibasov-1748485194.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосфильм, василий шукшин, сергей никоненко, лидия федосеева-шукшина, кино и сериалы