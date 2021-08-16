https://ria.ru/20210816/shukshina-1745881397.html

"Я немножко изгой": дочь Шукшина рассказала об отношениях с сестрой и мамой

"Я немножко изгой": дочь Шукшина рассказала об отношениях с сестрой и мамой - РИА Новости, 16.08.2021

"Я немножко изгой": дочь Шукшина рассказала об отношениях с сестрой и мамой

Дочь писателя и режиссера Василия Шукшина Ольга рассказала в эфире программы "Судьба человека" о своих сложных взаимоотношений с сестрой и мамой. РИА Новости, 16.08.2021

2021-08-16T12:21

2021-08-16T12:21

2021-08-16T12:21

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь писателя и режиссера Василия Шукшина Ольга рассказала в эфире программы "Судьба человека" о своих сложных взаимоотношений с сестрой и мамой. Ольга отметила, что ей не хватало защиты и поддержки сестры.Кроме того, дочь Василия Шукшина вспомнила о смерти отца и рассказала о деталях процессии. Режиссер умер, когда Ольге было шесть лет. "Была очень яркая гражданская панихида в доме кино. Мы шли с Машей по центральной красной лестнице. Было очень много людей. Нам совершенно точно сказали версию, что идут съемки, что папа спит, что так надо, это такая роль. Я помню, мы с букетиками шли и подхихикивали немножко", – вспомнила Шукшина.Меньше, чем через год в семье появился второй муж Лидии Федосеевой-Шукшиной – кинооператор и режиссер Михаил Агранович. Одним из наиболее обсуждаемых союзов актрисы стал брак с музыкантом Бари Алибасовым.

https://ria.ru/20200412/1569919975.html

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интервью, василий шукшин, знаменитости, бари алибасов