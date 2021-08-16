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"Я немножко изгой": дочь Шукшина рассказала об отношениях с сестрой и мамой
"Я немножко изгой": дочь Шукшина рассказала об отношениях с сестрой и мамой - РИА Новости, 16.08.2021
"Я немножко изгой": дочь Шукшина рассказала об отношениях с сестрой и мамой
Дочь писателя и режиссера Василия Шукшина Ольга рассказала в эфире программы "Судьба человека" о своих сложных взаимоотношений с сестрой и мамой. РИА Новости, 16.08.2021
2021-08-16T12:21
2021-08-16T12:21
2021-08-16T12:21
шоубиз
интервью
василий шукшин
знаменитости
бари алибасов
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Дочь писателя и режиссера Василия Шукшина Ольга рассказала в эфире программы "Судьба человека" о своих сложных взаимоотношений с сестрой и мамой. Ольга отметила, что ей не хватало защиты и поддержки сестры.Кроме того, дочь Василия Шукшина вспомнила о смерти отца и рассказала о деталях процессии. Режиссер умер, когда Ольге было шесть лет. "Была очень яркая гражданская панихида в доме кино. Мы шли с Машей по центральной красной лестнице. Было очень много людей. Нам совершенно точно сказали версию, что идут съемки, что папа спит, что так надо, это такая роль. Я помню, мы с букетиками шли и подхихикивали немножко", – вспомнила Шукшина.Меньше, чем через год в семье появился второй муж Лидии Федосеевой-Шукшиной – кинооператор и режиссер Михаил Агранович. Одним из наиболее обсуждаемых союзов актрисы стал брак с музыкантом Бари Алибасовым.
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интервью, василий шукшин, знаменитости, бари алибасов
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости.
Дочь писателя и режиссера Василия Шукшина Ольга рассказала
в эфире программы "Судьба человека" о своих сложных взаимоотношений с сестрой и мамой.
Ольга отметила, что ей не хватало защиты и поддержки сестры.
"Она была более стабильная, более симпатичная, более красивенькая девочка. Я немножко такой колобок, с комплексами уже в школе. У Маши сразу же была компания среди таких же твердых "четверочников", будущих медалистов. Я не вписывалась в эту компанию. Я такой в этой семье – немножко изгой", – рассказала Шукшина.
Кроме того, дочь Василия Шукшина вспомнила о смерти отца и рассказала о деталях процессии. Режиссер умер, когда Ольге было шесть лет.
"Была очень яркая гражданская панихида в доме кино. Мы шли с Машей по центральной красной лестнице. Было очень много людей. Нам совершенно точно сказали версию, что идут съемки, что папа спит, что так надо, это такая роль. Я помню, мы с букетиками шли и подхихикивали немножко", – вспомнила Шукшина.
Меньше, чем через год в семье появился второй муж Лидии Федосеевой-Шукшиной – кинооператор и режиссер Михаил Агранович. Одним из наиболее обсуждаемых союзов актрисы стал
брак с музыкантом Бари Алибасовым.