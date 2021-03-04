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Шоубиз
https://ria.ru/20210304/alibasov-1599905133.html
Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Пресненский районный суд Москвы отменил ранее принятый судебный акт о расторжении брака между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым. Об этом РИА Новости... РИА Новости, 04.03.2021
2021-03-04T13:34
2021-03-04T16:33
шоубиз
развод
бари алибасов
знаменитости
звезды
лидия федосеева-шукшина
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отменил ранее принятый судебный акт о расторжении брака между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым. Об этом РИА Новости сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.Накануне в Instagram появилось видео, на котором изможденный Бари Алибасов, лежа в постели, признается Федосеевой-Шукшиной в любви, но при этом призывает ее не препятствовать разводу ради того, чтобы сохранить их трепетные и добрые отношения.Однако адвокат Федосеевой-Шукшиной считает, что эти слова являются "манипуляцией"."Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену "не препятствовать расторжению брака", мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор неизвестно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет", – отметила Вербицкая-Линник.Ранее сообщалось, что продюсера, у которого в последнее время было много проблем со здоровьем, сын увез в Калининград. Однако там он вновь попал в больницу после того, как упал и сломал ногу.Сейчас Бари Алибасов понемногу восстанавливается. Как рассказал изданию "СтарХит" адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин, к продюсеру будет приставлена охрана. Кроме того, ему нашли профессионального реабилитолога.Он заверяет, что Бари Алибасов-младший и его семья "отдают все силы, чтобы вылечить отца". "Не только поставить его на ноги, но и привести в порядок психику", — отметил Александр Бенхин.Адвокат Федосеевой-Шукшиной, со своей стороны, отмечает, что будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем, но у нее до сих пор нет возможности поговорить с ним лично.Вербицкая-Линник также заверила, что "после победы Лидии Николаевны в споре о возврате ей квартиры в Новой Москве у нее нет никаких имущественных претензий к Бари Каримовичу, о чем она готова предоставить необходимые документы".
https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html
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Новости
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РИА Новости
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
"Супруги примирились": суд прекратил процесс Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина остались супругами - суд сообщил РИА Новости, что по жалобе актрисы отменил решение о расторжении брака
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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развод, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина

Суд отменил развод Алибасова и Федосеевой-Шукшиной

13:34 04.03.2021 (обновлено: 16:33 04.03.2021)
 
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Пресненский районный суд Москвы отменил ранее принятый судебный акт о расторжении брака между Лидией Федосеевой-Шукшиной и Бари Алибасовым. Об этом РИА Новости сообщила адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник.
"Действительно, Лидией Николаевной было принято решение об отмене развода путем подачи соответствующего документа – отказа от иска. Это означает, что брак между Шукшиной и Алибасовым действителен и сохранен", – отметила адвокат.
Накануне в Instagram появилось видео, на котором изможденный Бари Алибасов, лежа в постели, признается Федосеевой-Шукшиной в любви, но при этом призывает ее не препятствовать разводу ради того, чтобы сохранить их трепетные и добрые отношения.
"К сожалению, нашим с тобой официальным браком начинают пользоваться окружающие тебя злоумышленники ради пиара на наших с тобой фамилиях. Естественно, они хотят получить еще и 25 процентов моего наследства", – говорит на видео Бари Алибасов.
Однако адвокат Федосеевой-Шукшиной считает, что эти слова являются "манипуляцией".
"Все заявления, якобы сделанные продюсером, где он умоляет жену "не препятствовать расторжению брака", мы считаем манипуляцией. Нам до сих пор неизвестно, где именно находится Бари Каримович, в каком состоянии, получает ли он необходимое лечение или нет", – отметила Вербицкая-Линник.
Ранее сообщалось, что продюсера, у которого в последнее время было много проблем со здоровьем, сын увез в Калининград. Однако там он вновь попал в больницу после того, как упал и сломал ногу.
Сейчас Бари Алибасов понемногу восстанавливается. Как рассказал изданию "СтарХит" адвокат Алибасова-младшего Александр Бенхин, к продюсеру будет приставлена охрана. Кроме того, ему нашли профессионального реабилитолога.
Он заверяет, что Бари Алибасов-младший и его семья "отдают все силы, чтобы вылечить отца". "Не только поставить его на ноги, но и привести в порядок психику", — отметил Александр Бенхин.
Адвокат Федосеевой-Шукшиной, со своей стороны, отмечает, что будучи законной супругой, Лидия Николаевна имеет право на получение любой информации о нем, но у нее до сих пор нет возможности поговорить с ним лично.
Вербицкая-Линник также заверила, что "после победы Лидии Николаевны в споре о возврате ей квартиры в Новой Москве у нее нет никаких имущественных претензий к Бари Каримовичу, о чем она готова предоставить необходимые документы".
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
20 января, 15:50Шоубиз
Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной
 
ШоубизразводБари АлибасовЗнаменитостизвездыЛидия Федосеева-Шукшина
 
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