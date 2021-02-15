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https://ria.ru/20210215/alibasov-1597521614.html
Федосеева-Шукшина заявила, что над Алибасовым издеваются
Федосеева-Шукшина заявила, что над Алибасовым издеваются
Накануне ряд СМИ сообщил, что Бари Алибасов, которого ранее увезли в Калининград, попал там в больницу с открытым переломом. РИА Новости, 15.02.2021
2021-02-15T15:09
2021-02-15T15:09
калининград
шоубиз
развод
бари алибасов
знаменитости
звезды
лидия федосеева-шукшина
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Накануне ряд СМИ сообщил, что Бари Алибасов, которого ранее увезли в Калининград, попал там в больницу с открытым переломом.Сын 73-летнего продюсера Бари Алибасов-младший подтвердил эту информацию. Как сообщает телеканал РЕН, Бари Каримович "поскользнулся и упал", когда спускался по пожарной лестнице, перепутав ее с обычной.Сегодня Алибасов-младший рассказал, что отцу уже сделали операцию. При этом продюсер проявляет повышенную активность и не может спокойно лежать, передает "5 канал".Он также сообщил, что "папа сейчас веселее", но когда его перевезут из больницы домой, из-за повышенной активности Бари Каримовичу, видимо, придется нанять еще одну сиделку.По словам сына Алибасова, отец "не может оставаться один ни на секунду".Лидия Федосеева-Шукшина, которая пока еще считается женой продюсера, эмоционально отреагировала на очередное происшествие с Алибасовым, из-за которого он вновь попал в больницу.Лидия Николаевна отмечает, что в силу возраста они заботились и поддерживали друг друга, когда были вместе.Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, отметила, что они "предвидели развитие этой ситуации по негативному сценарию и предупреждали".Она также подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что Лидия Николаевна поручила ей подать заявление о прекращении производства по делу о разводе. По ее словам, Федосеева-Шукшина хочет сохранить этот брак, "чтобы у нее были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним".Ранее сын Бари Алибасова объяснил, почему в квартире отца, когда он был еще в Москве, появилась охрана и туда не пускали никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.Бари Алибасов-младший утверждал, что это было сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который, по его словам, "может быть не в самом адекватном состоянии".В начале февраля он опубликовал в соцсети видео с отцом в инвалидной коляске и сообщил, что "папа едет в Калининград".
https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html
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калининград, развод, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина

Федосеева-Шукшина заявила, что над Алибасовым издеваются

15:09 15.02.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Накануне ряд СМИ сообщил, что Бари Алибасов, которого ранее увезли в Калининград, попал там в больницу с открытым переломом.
Сын 73-летнего продюсера Бари Алибасов-младший подтвердил эту информацию. Как сообщает телеканал РЕН, Бари Каримович "поскользнулся и упал", когда спускался по пожарной лестнице, перепутав ее с обычной.
Сегодня Алибасов-младший рассказал, что отцу уже сделали операцию. При этом продюсер проявляет повышенную активность и не может спокойно лежать, передает "5 канал".
"Постоянно убегает, у него же память две-три минуты. Поэтому я с ним последние два дня — слежу, чтобы он не убежал", — говорит сын Алибасова.
Он также сообщил, что "папа сейчас веселее", но когда его перевезут из больницы домой, из-за повышенной активности Бари Каримовичу, видимо, придется нанять еще одну сиделку.
По словам сына Алибасова, отец "не может оставаться один ни на секунду".
Лидия Федосеева-Шукшина, которая пока еще считается женой продюсера, эмоционально отреагировала на очередное происшествие с Алибасовым, из-за которого он вновь попал в больницу.
"Чудовищное происшествие. Лиха беда начало. Я так и знала, что что-то подобное произойдет, потому как единственная цель всего окружения моего мужа — забрать его и мое имущество и избавиться от нас. Если бы мы были вместе, я уверена, ничего такого бы не случилось", — говорится в комментарии актрисы, поступившем в РИА Новости.
Лидия Николаевна отмечает, что в силу возраста они заботились и поддерживали друг друга, когда были вместе.
"Сейчас, по факту, нас насильно разлучили и издеваются над моим мужем. Я не знаю, что его убедили или заставили подписать, как в свое время — меня. Это чудовищный произвол. Я очень боюсь, что живым он из таких жарких объятий может и не выбраться", — заявила Федосеева-Шукшина.
Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, отметила, что они "предвидели развитие этой ситуации по негативному сценарию и предупреждали".
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
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"К сожалению, диагноз открытый перелом в таком возрасте не шутка. Бари Каримович нуждается в уходе и наблюдении. Ему важен и дорог брачный союз с Лидией Николаевной, так как она – единственный человек, который его искренне любит, прощает и готова заниматься его здоровьем, лечить и заботиться. Итог работы его окружения, по-моему, очевиден. И он ужасен", – считает адвокат.

Она также подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что Лидия Николаевна поручила ей подать заявление о прекращении производства по делу о разводе. По ее словам, Федосеева-Шукшина хочет сохранить этот брак, "чтобы у нее были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним".
Ранее сын Бари Алибасова объяснил, почему в квартире отца, когда он был еще в Москве, появилась охрана и туда не пускали никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.
Бари Алибасов-младший утверждал, что это было сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который, по его словам, "может быть не в самом адекватном состоянии".
В начале февраля он опубликовал в соцсети видео с отцом в инвалидной коляске и сообщил, что "папа едет в Калининград".
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 15.02.2021
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