https://ria.ru/20210215/alibasov-1597521614.html

Федосеева-Шукшина заявила, что над Алибасовым издеваются

Федосеева-Шукшина заявила, что над Алибасовым издеваются

Накануне ряд СМИ сообщил, что Бари Алибасов, которого ранее увезли в Калининград, попал там в больницу с открытым переломом. РИА Новости, 15.02.2021

2021-02-15T15:09

2021-02-15T15:09

2021-02-15T15:09

калининград

шоубиз

развод

бари алибасов

знаменитости

звезды

лидия федосеева-шукшина

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МОСКВА, 15 фев – РИА Новости. Накануне ряд СМИ сообщил, что Бари Алибасов, которого ранее увезли в Калининград, попал там в больницу с открытым переломом.Сын 73-летнего продюсера Бари Алибасов-младший подтвердил эту информацию. Как сообщает телеканал РЕН, Бари Каримович "поскользнулся и упал", когда спускался по пожарной лестнице, перепутав ее с обычной.Сегодня Алибасов-младший рассказал, что отцу уже сделали операцию. При этом продюсер проявляет повышенную активность и не может спокойно лежать, передает "5 канал".Он также сообщил, что "папа сейчас веселее", но когда его перевезут из больницы домой, из-за повышенной активности Бари Каримовичу, видимо, придется нанять еще одну сиделку.По словам сына Алибасова, отец "не может оставаться один ни на секунду".Лидия Федосеева-Шукшина, которая пока еще считается женой продюсера, эмоционально отреагировала на очередное происшествие с Алибасовым, из-за которого он вновь попал в больницу.Лидия Николаевна отмечает, что в силу возраста они заботились и поддерживали друг друга, когда были вместе.Адвокат актрисы Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, отметила, что они "предвидели развитие этой ситуации по негативному сценарию и предупреждали".Она также подтвердила появившуюся ранее информацию о том, что Лидия Николаевна поручила ей подать заявление о прекращении производства по делу о разводе. По ее словам, Федосеева-Шукшина хочет сохранить этот брак, "чтобы у нее были законные основания спасать Бари Каримовича и быть рядом с ним".Ранее сын Бари Алибасова объяснил, почему в квартире отца, когда он был еще в Москве, появилась охрана и туда не пускали никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.Бари Алибасов-младший утверждал, что это было сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который, по его словам, "может быть не в самом адекватном состоянии".В начале февраля он опубликовал в соцсети видео с отцом в инвалидной коляске и сообщил, что "папа едет в Калининград".

https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html

https://ria.ru/20210215/dementsiya-1597465882.html

калининград

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калининград, развод, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина