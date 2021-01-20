https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html
Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной
Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной
Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру – для... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:50
2021-01-20T15:50
2021-01-20T16:12
развод
здоровье
шоубиз
бари алибасов
знаменитости
звезды
лидия федосеева-шукшина
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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру – для того, чтобы больного человека оставили в покое. О том, что сейчас происходит в его окружении, – в материале РИА Новости.Развелись, но не совсемНа днях стало известно, что несмотря на состоявшийся в конце декабря развод, Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина помирились и даже вместе встретили Новый год.Однако уже вскоре после этого актриса вместе с адвокатом, пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным и приглашенными журналистами не смогли попасть в его квартиру.Они утверждают, что "третьи лица", не заинтересованные в примирении, "удерживают Алибасова в квартире, изолировали от общения, включая его законную супругу (решение суда еще не вступило в силу. – Прим.ред.)".По этому поводу даже была созвана экстренная пресс-конференция, на которой выступили со своими заявлениями адвокаты Роман Кандауров (представитель Бари Алибасова) и Юлия Вербицкая-Линник, ее доверитель Лидия Федосеева-Шукшина и Вадим Горжанкин."Выбор Лидии Николаевны – поддержать и, возможно, спасти своего мужа от незаконных и корыстных действий третьих лиц", — заявила адвокат Вербицкая-Линник.Она отметила, что поскольку квартира (ориентировочная стоимость которой, по словам Горжанкина, 120 миллионов рублей) закрывается изнутри, попасть они туда не могут и не знают, в каком состоянии сейчас находится Бари Каримович.При этом сам он, по словам адвоката, "не в состоянии защитить себя и выразить свое мнение".По ее словам, "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина возражает против таких действий и полагает их незаконными".20 января Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости сообщил, что Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака.Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, заявила, что пожелание доверителя будет выполнено. "21 января в установленный законом срок подаем апелляционную жалобу", – заявила она.Сын Алибасова: "В квартире появилась охрана"Сын продюсера Бари Алибасов-младший в интервью "Пятому каналу" подтвердил, что "в квартире отца появилась охрана" и туда не пускают никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.Он утверждает, что это сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который "может быть не в самом адекватном состоянии" и не может сам принимать ключевые решения.По словам сына продюсера, терпение лопнуло, когда этим "воспользовался" пиар-директор Вадим Горжанкин и "начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой в обход кассы студии Бари Алибасова".Он также сообщил, что сейчас (после нескольких отравлений и других напастей) наблюдается "частичное восстановление", но существует несколько сценариев развития ситуации.Он также выразил надежду, что "папа восстановится".Алибасов-младший рад, что ему удалось прекратить поток скандальных новостей с участием отца, и уверяет, что Бари Каримович дома и в полной безопасности.Лена Ленина: "Ему бы на покой, а не на ярмарку"Не смогла дозвониться и стала беспокоиться о судьбе продюсера и его давняя знакомая – писательница и предпринимательница Лена Ленина."Оказалось, что у него беда - врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение", – написала Ленина в своем Instagram.При этом она довольно жестко высказалась об окружении, с которым "у Бари Алибасова оказалась совсем беда".Писательница отмечает, что "несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею", сын пытается "хоть чем-то помочь родному отцу", а вот окружение Федосеевой-Шукшиной, по ее мнению, "радо пиариться по эфирам" и сейчас придумало "следующую серию мыльной оперы".Дело дойдет до полиции?Между тем, адвокат считает, что Лидия Николаевна (как пока еще законная супруга) имеет полное право знать, что происходит с Бари Каримовичем.В комментарии РИА Новости Вербицкая-Линник сообщила, что жена не только не может попасть в квартиру мужа, но больше недели не может дозвониться ему: все телефоны Алибасова выключены.С учетом этих фактов было подготовлено заявление в полицию. Ему дадут ход, если Федосеевой-Шукшиной не дадут лично встретиться с Алибасовым и увидеть, в каком он состоянии.
https://ria.ru/20201229/alibasov-1591446606.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/alibasov-1593810688.html
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развод, здоровье, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру – для того, чтобы больного человека оставили в покое. О том, что сейчас происходит в его окружении, – в материале РИА Новости.
Развелись, но не совсем
На днях стало известно, что несмотря на состоявшийся
в конце декабря развод, Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина помирились и даже вместе встретили Новый год.
Однако уже вскоре после этого актриса вместе с адвокатом, пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным и приглашенными журналистами не смогли попасть в его квартиру.
Они утверждают, что "третьи лица", не заинтересованные в примирении, "удерживают Алибасова в квартире, изолировали от общения, включая его законную супругу (решение суда еще не вступило в силу. – Прим.ред.)".
По этому поводу даже была созвана экстренная пресс-конференция, на которой выступили со своими заявлениями адвокаты Роман Кандауров (представитель Бари Алибасова) и Юлия Вербицкая-Линник, ее доверитель Лидия Федосеева-Шукшина и Вадим Горжанкин.
"Выбор Лидии Николаевны – поддержать и, возможно, спасти своего мужа от незаконных и корыстных действий третьих лиц", — заявила адвокат Вербицкая-Линник.
Она отметила, что поскольку квартира (ориентировочная стоимость которой, по словам Горжанкина, 120 миллионов рублей) закрывается изнутри, попасть они туда не могут и не знают, в каком состоянии сейчас находится Бари Каримович.
При этом сам он, по словам адвоката, "не в состоянии защитить себя и выразить свое мнение".
"Мы вынуждены отметить, что в последнее время продюсер сильно злоупотребляет алкоголем, в связи с чем может находиться в беспомощном состоянии. Ранее со стороны его окружения мы неоднократно слышали заявления о его принудительной госпитализации и установлении над ним опеки", — сказала Вербицкая-Линник.
По ее словам, "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина возражает против таких действий и полагает их незаконными".
20 января Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости сообщил, что Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака.
Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, заявила, что пожелание доверителя будет выполнено. "21 января в установленный законом срок подаем апелляционную жалобу", – заявила она.
Сын Алибасова: "В квартире появилась охрана"
Сын продюсера Бари Алибасов-младший в интервью "Пятому каналу" подтвердил
, что "в квартире отца появилась охрана" и туда не пускают никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.
Он утверждает, что это сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который "может быть не в самом адекватном состоянии" и не может сам принимать ключевые решения.
По словам сына продюсера, терпение лопнуло, когда этим "воспользовался" пиар-директор Вадим Горжанкин и "начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой в обход кассы студии Бари Алибасова".
Он также сообщил, что сейчас (после нескольких отравлений и других напастей) наблюдается "частичное восстановление", но существует несколько сценариев развития ситуации.
"Вот сейчас ждем: либо папа полностью оклемается и придет в себя, сможет заниматься хоть какой-то профессиональной деятельностью. Либо за ним через какое-то время придется ухаживать", — рассказал сын Алибасова.
Он также выразил надежду, что "папа восстановится".
Алибасов-младший рад, что ему удалось прекратить поток скандальных новостей с участием отца, и уверяет, что Бари Каримович дома и в полной безопасности.
Лена Ленина: "Ему бы на покой, а не на ярмарку"
Не смогла дозвониться и стала беспокоиться о судьбе продюсера и его давняя знакомая – писательница и предпринимательница Лена Ленина.
"Оказалось, что у него беда - врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение", – написала
Ленина в своем Instagram.
При этом она довольно жестко высказалась об окружении, с которым "у Бари Алибасова оказалась совсем беда".
Писательница отмечает, что "несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею", сын пытается "хоть чем-то помочь родному отцу", а вот окружение Федосеевой-Шукшиной, по ее мнению, "радо пиариться по эфирам" и сейчас придумало "следующую серию мыльной оперы".
"А он уже почти ничего не помнит, с букетом галопом прогрессирующих заболеваний от Альцгеймера до деменции, и ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку", — пишет Лена Ленина.
Дело дойдет до полиции?
Между тем, адвокат считает, что Лидия Николаевна (как пока еще законная супруга) имеет полное право знать, что происходит с Бари Каримовичем.
В комментарии РИА Новости Вербицкая-Линник сообщила, что жена не только не может попасть в квартиру мужа, но больше недели не может дозвониться ему: все телефоны Алибасова выключены.
С учетом этих фактов было подготовлено заявление в полицию. Ему дадут ход, если Федосеевой-Шукшиной не дадут лично встретиться с Алибасовым и увидеть, в каком он состоянии.