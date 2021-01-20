https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html

Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной

Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной

Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру ­– для... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T15:50

2021-01-20T15:50

2021-01-20T16:12

развод

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лидия федосеева-шукшина

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МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру ­– для того, чтобы больного человека оставили в покое. О том, что сейчас происходит в его окружении, – в материале РИА Новости.Развелись, но не совсемНа днях стало известно, что несмотря на состоявшийся в конце декабря развод, Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина помирились и даже вместе встретили Новый год.Однако уже вскоре после этого актриса вместе с адвокатом, пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным и приглашенными журналистами не смогли попасть в его квартиру.Они утверждают, что "третьи лица", не заинтересованные в примирении, "удерживают Алибасова в квартире, изолировали от общения, включая его законную супругу (решение суда еще не вступило в силу. – Прим.ред.)".По этому поводу даже была созвана экстренная пресс-конференция, на которой выступили со своими заявлениями адвокаты Роман Кандауров (представитель Бари Алибасова) и Юлия Вербицкая-Линник, ее доверитель Лидия Федосеева-Шукшина и Вадим Горжанкин."Выбор Лидии Николаевны – поддержать и, возможно, спасти своего мужа от незаконных и корыстных действий третьих лиц", — заявила адвокат Вербицкая-Линник.Она отметила, что поскольку квартира (ориентировочная стоимость которой, по словам Горжанкина, 120 миллионов рублей) закрывается изнутри, попасть они туда не могут и не знают, в каком состоянии сейчас находится Бари Каримович.При этом сам он, по словам адвоката, "не в состоянии защитить себя и выразить свое мнение".По ее словам, "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина возражает против таких действий и полагает их незаконными".20 января Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости сообщил, что Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака.Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, заявила, что пожелание доверителя будет выполнено. "21 января в установленный законом срок подаем апелляционную жалобу", – заявила она.Сын Алибасова: "В квартире появилась охрана"Сын продюсера Бари Алибасов-младший в интервью "Пятому каналу" подтвердил, что "в квартире отца появилась охрана" и туда не пускают никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.Он утверждает, что это сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который "может быть не в самом адекватном состоянии" и не может сам принимать ключевые решения.По словам сына продюсера, терпение лопнуло, когда этим "воспользовался" пиар-директор Вадим Горжанкин и "начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой в обход кассы студии Бари Алибасова".Он также сообщил, что сейчас (после нескольких отравлений и других напастей) наблюдается "частичное восстановление", но существует несколько сценариев развития ситуации.Он также выразил надежду, что "папа восстановится".Алибасов-младший рад, что ему удалось прекратить поток скандальных новостей с участием отца, и уверяет, что Бари Каримович дома и в полной безопасности.Лена Ленина: "Ему бы на покой, а не на ярмарку"Не смогла дозвониться и стала беспокоиться о судьбе продюсера и его давняя знакомая – писательница и предпринимательница Лена Ленина."Оказалось, что у него беда - врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение", – написала Ленина в своем Instagram.При этом она довольно жестко высказалась об окружении, с которым "у Бари Алибасова оказалась совсем беда".Писательница отмечает, что "несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею", сын пытается "хоть чем-то помочь родному отцу", а вот окружение Федосеевой-Шукшиной, по ее мнению, "радо пиариться по эфирам" и сейчас придумало "следующую серию мыльной оперы".Дело дойдет до полиции?Между тем, адвокат считает, что Лидия Николаевна (как пока еще законная супруга) имеет полное право знать, что происходит с Бари Каримовичем.В комментарии РИА Новости Вербицкая-Линник сообщила, что жена не только не может попасть в квартиру мужа, но больше недели не может дозвониться ему: все телефоны Алибасова выключены.С учетом этих фактов было подготовлено заявление в полицию. Ему дадут ход, если Федосеевой-Шукшиной не дадут лично встретиться с Алибасовым и увидеть, в каком он состоянии.

https://ria.ru/20201229/alibasov-1591446606.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210120/alibasov-1593810688.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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развод, здоровье, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина