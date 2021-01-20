Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1
Шоубиз
https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html
Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной
Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной
Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру ­– для... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T15:50
2021-01-20T16:12
развод
здоровье
шоубиз
бари алибасов
знаменитости
звезды
лидия федосеева-шукшина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_0:16:3072:1744_1920x0_80_0_0_86503edeb76272dd60088fc6bd0130a7.jpg
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру ­– для того, чтобы больного человека оставили в покое. О том, что сейчас происходит в его окружении, – в материале РИА Новости.Развелись, но не совсемНа днях стало известно, что несмотря на состоявшийся в конце декабря развод, Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина помирились и даже вместе встретили Новый год.Однако уже вскоре после этого актриса вместе с адвокатом, пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным и приглашенными журналистами не смогли попасть в его квартиру.Они утверждают, что "третьи лица", не заинтересованные в примирении, "удерживают Алибасова в квартире, изолировали от общения, включая его законную супругу (решение суда еще не вступило в силу. – Прим.ред.)".По этому поводу даже была созвана экстренная пресс-конференция, на которой выступили со своими заявлениями адвокаты Роман Кандауров (представитель Бари Алибасова) и Юлия Вербицкая-Линник, ее доверитель Лидия Федосеева-Шукшина и Вадим Горжанкин."Выбор Лидии Николаевны – поддержать и, возможно, спасти своего мужа от незаконных и корыстных действий третьих лиц", — заявила адвокат Вербицкая-Линник.Она отметила, что поскольку квартира (ориентировочная стоимость которой, по словам Горжанкина, 120 миллионов рублей) закрывается изнутри, попасть они туда не могут и не знают, в каком состоянии сейчас находится Бари Каримович.При этом сам он, по словам адвоката, "не в состоянии защитить себя и выразить свое мнение".По ее словам, "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина возражает против таких действий и полагает их незаконными".20 января Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости сообщил, что Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака.Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, заявила, что пожелание доверителя будет выполнено. "21 января в установленный законом срок подаем апелляционную жалобу", – заявила она.Сын Алибасова: "В квартире появилась охрана"Сын продюсера Бари Алибасов-младший в интервью "Пятому каналу" подтвердил, что "в квартире отца появилась охрана" и туда не пускают никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.Он утверждает, что это сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который "может быть не в самом адекватном состоянии" и не может сам принимать ключевые решения.По словам сына продюсера, терпение лопнуло, когда этим "воспользовался" пиар-директор Вадим Горжанкин и "начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой в обход кассы студии Бари Алибасова".Он также сообщил, что сейчас (после нескольких отравлений и других напастей) наблюдается "частичное восстановление", но существует несколько сценариев развития ситуации.Он также выразил надежду, что "папа восстановится".Алибасов-младший рад, что ему удалось прекратить поток скандальных новостей с участием отца, и уверяет, что Бари Каримович дома и в полной безопасности.Лена Ленина: "Ему бы на покой, а не на ярмарку"Не смогла дозвониться и стала беспокоиться о судьбе продюсера и его давняя знакомая – писательница и предпринимательница Лена Ленина."Оказалось, что у него беда - врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение", – написала Ленина в своем Instagram.При этом она довольно жестко высказалась об окружении, с которым "у Бари Алибасова оказалась совсем беда".Писательница отмечает, что "несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею", сын пытается "хоть чем-то помочь родному отцу", а вот окружение Федосеевой-Шукшиной, по ее мнению, "радо пиариться по эфирам" и сейчас придумало "следующую серию мыльной оперы".Дело дойдет до полиции?Между тем, адвокат считает, что Лидия Николаевна (как пока еще законная супруга) имеет полное право знать, что происходит с Бари Каримовичем.В комментарии РИА Новости Вербицкая-Линник сообщила, что жена не только не может попасть в квартиру мужа, но больше недели не может дозвониться ему: все телефоны Алибасова выключены.С учетом этих фактов было подготовлено заявление в полицию. Ему дадут ход, если Федосеевой-Шукшиной не дадут лично встретиться с Алибасовым и увидеть, в каком он состоянии.
https://ria.ru/20201229/alibasov-1591446606.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210120/alibasov-1593810688.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/14/1576055348_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_de2bb50cc09fdc9ea65de7b46bdd4663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
развод, здоровье, бари алибасов, знаменитости, звезды, лидия федосеева-шукшина

Борьба за продюсера: зачем Алибасова спрятали от Федосеевой-Шукшиной

15:50 20.01.2021 (обновлено: 16:12 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПродюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 янв — РИА Новости, Лариса Худикова. Вокруг персоны Бари Алибасова вновь бушуют страсти. Одна сторона утверждает, что его насильно прячут, другая заявляет: это делается во благо продюсеру ­– для того, чтобы больного человека оставили в покое. О том, что сейчас происходит в его окружении, – в материале РИА Новости.

Развелись, но не совсем

На днях стало известно, что несмотря на состоявшийся в конце декабря развод, Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина помирились и даже вместе встретили Новый год.
Однако уже вскоре после этого актриса вместе с адвокатом, пиар-директором продюсера Вадимом Горжанкиным и приглашенными журналистами не смогли попасть в его квартиру.
Они утверждают, что "третьи лица", не заинтересованные в примирении, "удерживают Алибасова в квартире, изолировали от общения, включая его законную супругу (решение суда еще не вступило в силу. – Прим.ред.)".
По этому поводу даже была созвана экстренная пресс-конференция, на которой выступили со своими заявлениями адвокаты Роман Кандауров (представитель Бари Алибасова) и Юлия Вербицкая-Линник, ее доверитель Лидия Федосеева-Шукшина и Вадим Горжанкин.
Лидия Федосеева-Шукшина во время пресс-конференции. Кадр видео
Лидия Федосеева-Шукшина во время пресс-конференции. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Лидия Федосеева-Шукшина во время пресс-конференции. Кадр видео
"Выбор Лидии Николаевны – поддержать и, возможно, спасти своего мужа от незаконных и корыстных действий третьих лиц", заявила адвокат Вербицкая-Линник.
Она отметила, что поскольку квартира (ориентировочная стоимость которой, по словам Горжанкина, 120 миллионов рублей) закрывается изнутри, попасть они туда не могут и не знают, в каком состоянии сейчас находится Бари Каримович.
При этом сам он, по словам адвоката, "не в состоянии защитить себя и выразить свое мнение".

"Мы вынуждены отметить, что в последнее время продюсер сильно злоупотребляет алкоголем, в связи с чем может находиться в беспомощном состоянии. Ранее со стороны его окружения мы неоднократно слышали заявления о его принудительной госпитализации и установлении над ним опеки", сказала Вербицкая-Линник.

По ее словам, "Лидия Николаевна Федосеева-Шукшина возражает против таких действий и полагает их незаконными".
20 января Вадим Горжанкин в комментарии РИА Новости сообщил, что Федосеева-Шукшина дала поручение своему адвокату обжаловать не вступившее в законную силу решение суда от 24 декабря 2020 года о расторжении брака.
Юлия Вербицкая-Линник, со своей стороны, заявила, что пожелание доверителя будет выполнено. "21 января в установленный законом срок подаем апелляционную жалобу", – заявила она.

Сын Алибасова: "В квартире появилась охрана"

Сын продюсера Бари Алибасов-младший в интервью "Пятому каналу" подтвердил, что "в квартире отца появилась охрана" и туда не пускают никого, кроме его самого, ближайших друзей и помощника.
Он утверждает, что это сделано ради спокойствия Бари Каримовича, который "может быть не в самом адекватном состоянии" и не может сам принимать ключевые решения.
По словам сына продюсера, терпение лопнуло, когда этим "воспользовался" пиар-директор Вадим Горжанкин и "начал получать деньги от каналов, продавать видео с папой в обход кассы студии Бари Алибасова".
Продюсер, Заслуженный артист РФ Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 29.12.2020
29 декабря 2020, 18:23Шоубиз
Представитель Алибасова сообщил о его госпитализации из-за травм
Он также сообщил, что сейчас (после нескольких отравлений и других напастей) наблюдается "частичное восстановление", но существует несколько сценариев развития ситуации.
"Вот сейчас ждем: либо папа полностью оклемается и придет в себя, сможет заниматься хоть какой-то профессиональной деятельностью. Либо за ним через какое-то время придется ухаживать", рассказал сын Алибасова.
Он также выразил надежду, что "папа восстановится".
Алибасов-младший рад, что ему удалось прекратить поток скандальных новостей с участием отца, и уверяет, что Бари Каримович дома и в полной безопасности.

Лена Ленина: "Ему бы на покой, а не на ярмарку"

Не смогла дозвониться и стала беспокоиться о судьбе продюсера и его давняя знакомая – писательница и предпринимательница Лена Ленина.
"Оказалось, что у него беда - врачи диагностировали ему активную стадию деменции и почти полную потерю кратковременной памяти. После недельного пребывания для чистки организма в наркологической клинике, они посоветовали окружению Бари Каримовича определить продюсера в более подобающее его состоянию учреждение", – написала Ленина в своем Instagram.
При этом она довольно жестко высказалась об окружении, с которым "у Бари Алибасова оказалась совсем беда".
Писательница отмечает, что "несмотря на сумасшедший характер и хроническую словесную диарею", сын пытается "хоть чем-то помочь родному отцу", а вот окружение Федосеевой-Шукшиной, по ее мнению, "радо пиариться по эфирам" и сейчас придумало "следующую серию мыльной оперы".
"А он уже почти ничего не помнит, с букетом галопом прогрессирующих заболеваний от Альцгеймера до деменции, и ему бы сейчас на покой, а не на ярмарку", пишет Лена Ленина.

Дело дойдет до полиции?

Между тем, адвокат считает, что Лидия Николаевна (как пока еще законная супруга) имеет полное право знать, что происходит с Бари Каримовичем.
В комментарии РИА Новости Вербицкая-Линник сообщила, что жена не только не может попасть в квартиру мужа, но больше недели не может дозвониться ему: все телефоны Алибасова выключены.
С учетом этих фактов было подготовлено заявление в полицию. Ему дадут ход, если Федосеевой-Шукшиной не дадут лично встретиться с Алибасовым и увидеть, в каком он состоянии.
Продюсер группы На-На Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
Вчера, 12:15
Сын Алибасова объяснил, зачем продюсеру охрана
 
ШоубизРазводЗдоровьеБари АлибасовЗнаменитостизвездыЛидия Федосеева-Шукшина
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:11Российские дипломаты намерены наладить контакты с аппаратом Белого дома
06:10Посол России назвал "альфу и омегу" американской политики
05:56National Interest оценил шансы Су-57 в воздушной дуэли с F-35
05:24Офицер ВСУ поругался с блогершей, которая предпочла Украине Россию
05:09В Хабаровском крае участковый спас из горящего дома трех человек и собаку
05:07В штате Нью-Йорк разбился военный вертолет
05:05Антонов: Россия ждет продолжения контактов с военными из США по Сирии
04:34Twitter заблокировал аккаунт посольства Китая в США
04:11В Приморье экс-сотрудника психинтерната осудили за кражу денег пациентов
04:09В МВД рассказали об иностранцах, приехавших в Россию в 2020 году
03:59Псаки рассказала, чем займется в Белом доме
03:57Пресс-секретарь Байдена не уверена, что тот захочет общаться с Трампом
03:29Мадуро призвал новые власти США перестать демонизировать Венесуэлу
03:29Мадуро заявил, что Венесуэла победила Трампа
03:28Белый дом оценил возможность разговора Путина и Байдена
03:20СМИ: в Москве сиделка убила 82-летнюю пенсионерку
03:18Кинолог рассказал, как сэкономить на содержании собаки
03:16Число приехавших в Россию иностранцев резко сократилось
03:13Эксперт назвал преимущество "Спутника V" перед другими вакцинами
03:09Мадуро изучает возможность установления новых отношений с США
Лента новостейМолния