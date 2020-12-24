https://ria.ru/20201224/razvod-1590779565.html
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:25
2020-12-24T16:25
2020-12-24T21:33
шоубиз
бари алибасов
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин."Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", — сообщил Горжанкин.Он добавил, что брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года.По словам Горжанкина, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру в Новой Москве стоимостью десять миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Как сообщила журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов.В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.
https://ria.ru/20201215/alibasov-1589354528.html
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бари алибасов, лидия федосеева-шукшина, москва