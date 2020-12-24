https://ria.ru/20201224/razvod-1590779565.html

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. РИА Новости, 24.12.2020

2020-12-24T16:25

2020-12-24T16:25

2020-12-24T21:33

шоубиз

бари алибасов

лидия федосеева-шукшина

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/153319/91/1533199195_0:0:1572:885_1920x0_80_0_0_ac95d45814493613250e2fc5114e1be0.jpg

МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин."Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", — сообщил Горжанкин.Он добавил, что брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года.По словам Горжанкина, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру в Новой Москве стоимостью десять миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Как сообщила журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов.В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.

https://ria.ru/20201215/alibasov-1589354528.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

бари алибасов, лидия федосеева-шукшина, москва