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Шоубиз
https://ria.ru/20201224/razvod-1590779565.html
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись
Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин. РИА Новости, 24.12.2020
2020-12-24T16:25
2020-12-24T21:33
шоубиз
бари алибасов
лидия федосеева-шукшина
москва
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин."Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", — сообщил Горжанкин.Он добавил, что брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года.По словам Горжанкина, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру в Новой Москве стоимостью десять миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Как сообщила журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов.В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.
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бари алибасов, лидия федосеева-шукшина, москва

Бари Алибасов и Лидия Федосеева-Шукшина развелись

16:25 24.12.2020 (обновлено: 21:33 24.12.2020)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина и продюсер Бари Алибасов - РИА Новости, 1920, 24.12.2020
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 24 дек — РИА Новости. Продюсер Бари Алибасов и актриса Лидия Федосеева-Шукшина развелись, сообщил в четверг РИА Новости PR-директор Алибасова Вадим Горжанкин.
"Сегодня мировой суд удовлетворил иск Федосеевой-Шукшиной. Шестого ноября она подала исковое заявление о расторжении брака", — сообщил Горжанкин.
Он добавил, что брак был зарегистрирован два года назад — 20 ноября 2018 года.
По словам Горжанкина, "катализатором развода стала квартира, которую Шукшина подарила Алибасову, а потом решила забрать обратно".
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Ранее сообщалось, что суд наложил арест на квартиру в Новой Москве стоимостью десять миллионов рублей, которую актриса подарила Алибасову, а тот передал своему помощнику. Как сообщила журналистам юрист актрисы Юлия Вербицкая-Линник, договор дарения Федосеева-Шукшина подписала после болезни, находясь под действием медицинских препаратов.
В октябре Троицкий районный суд Москвы постановил, что Алибасов должен вернуть квартиру своей супруге. Горжанкин заявлял, что продюсер подал на апелляцию.
 
ШоубизБари АлибасовЛидия Федосеева-ШукшинаМосква
 
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