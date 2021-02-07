https://ria.ru/20210207/alibasov-1596355403.html
Бари Алибасов оказался в инвалидной коляске
Бари Алибасов оказался в инвалидной коляске
Сын Бари Алибасова, Бари Алибасов — младший, опубликовал видео в Instagram-stories, на котором продюсер запечатлен в аэропорту в инвалидной коляске. РИА Новости, 07.02.2021
2021-02-07T06:57
2021-02-07T06:57
2021-02-07T08:56
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бари алибасов
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МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Сын Бари Алибасова, Бари Алибасов — младший, опубликовал видео в Instagram-stories, на котором продюсер запечатлен в аэропорту в инвалидной коляске.На ролике видно, как Алибасова везут в коляске по одному из столичных аэропортов. "Папа едет в Калининград", — прокомментировал видео сын музыканта.В конце января СМИ сообщали, что Алибасова привезли в отделение наркологии одной из московских больниц, после осмотра врачи решили положить продюсера в реанимацию. По словам Алибасова-младшего, у его отца было "небольшое осложнение с кровообращением", из-за чего продюсер "плохо ходил".В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.
https://ria.ru/20210120/alibasov-1593846743.html
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россия, бари алибасов
МОСКВА, 7 фев — РИА Новости.
Сын Бари Алибасова
, Бари Алибасов — младший, опубликовал видео в Instagram-stories
, на котором продюсер запечатлен в аэропорту в инвалидной коляске.
На ролике видно, как Алибасова везут в коляске по одному из столичных аэропортов.
"Папа едет в Калининград", — прокомментировал видео сын музыканта.
В конце января СМИ сообщали, что Алибасова привезли в отделение наркологии одной из московских больниц, после осмотра врачи решили положить продюсера в реанимацию. По словам Алибасова-младшего, у его отца было "небольшое осложнение с кровообращением", из-за чего продюсер "плохо ходил".
В июне 2019 года Алибасов попал в больницу из-за того, что перепутал бутылки и случайно выпил жидкость для очистки труб "Крот". Врачи диагностировали ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей.