https://ria.ru/20210415/sanktsii-1728420320.html

История американо-российских и российско-американских санкций

История американо-российских и российско-американских санкций

США неоднократно вводили различные ограничения в отношении РСФСР и СССР. Первые пакеты экономических санкций были введены еще в 1917 году. В 1930 году США ввели РИА Новости, 15.04.2021

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

2021-04-15T17:50

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История введения санкций США против РФ и санкционные ограничения, вводимые Россией в отношении СШАСША неоднократно вводили различные ограничения в отношении РСФСР и СССР. Первые пакеты экономических санкций были введены еще в 1917 году. В 1930 году США ввели очередной антидемпинговый пакет санкций против СССР, следующий пакет мер был принят в марте 1933 года. Последний довоенный пакет санкций был введен с подачи США как ответ на Советско-финскую войну. Американцы называли его "моральным эмбарго". Начавшаяся в 1946 году "холодная война" стала раскручивать маховик новых экономических ограничений против Советского Союза. В марте 1948 года Министерство торговли США ограничило экспорт стратегических материалов, оборудования и вооружений в СССР и соцстраны Восточной Европы. В 1949 году эти ограничения были закреплены в Законе об экспортном контроле (Export Control Act). В 1951 году США был принят "Закон об оборонной взаимопомощи и контроле", который отменял положения о сотрудничестве времен Второй мировой войны. В 1974 году была принята поправка Джексона-Вэника к закону о торговле США, отменившая режим наибольшего благоприятствования в торговле, а также возможность предоставления кредитов и кредитных гарантий для стран, которые ограничивают право своих граждан на эмиграцию. Кроме того, поправкой предусматривалось применение дискриминационных тарифов в отношении товаров, импортируемых США из стран с нерыночной экономикой. Соединенные Штаты официально признали Россию страной с рыночной экономикой в 2002 году, однако поправка прекратила действовать только в 2012 году. Новый виток противостояния пришелся на последнее десятилетие существования СССР. В ответ на ввод советских войск в Афганистан США ввели "зерновое эмбарго" против СССР, но уже в 1981 году оно было отменено. 29 декабря 1981 года был введен запрет на поставку американскими компаниями в СССР электронного и нефтегазового оборудования. Тогда же, в 1981 году, были введены санкции против "Аэрофлота", который смог возобновить полеты в США только через пять лет – в 1986 году. После распада СССР Запад неоднократно угрожал Российской Федерации различными санкциями. События 2014 года в Украине стали катализатором "решительных" действий Запада и США по озвучиванию и введению экономических санкций в отношении России. По данным на январь 2021 года, число россиян и компаний, попавших в санкционный список США, составляло 742 (Россия уступает только санкционному списку против Ирана, куда внесено 1815 физических лиц и компаний). Наибольший пакет антироссийских санкций связан с событиями на Украине в 2014 году. Санкции в связи с законами о нераспространенииНачиная с начала 1990-х годов США вводят санкции в отношении российский компаний якобы за нарушения ими американских законов о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, КНДР и Сирии. Санкционный список регулярно обновляется. Так, например, в рамках закона о нераспространении оружия массового поражения, касающегося Сирии, Ирана и КНДР, 21 марта 2017 года США ввели санкции против восьми российских компаний. В списке санкций оказались "Рособоронэкспорт", объединение "Авиаэкспорт", НПО "Конструкторское бюро машиностроения" и "Базальт", Ульяновский институт гражданской авиации имени главного маршала Бугаева, Уральский тренировочный центр гражданской авиации, Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина, 150-й Авиационно-ремонтный завод. 26 сентября 2019 года США ввели санкции против одной российской компании, трех граждан РФ и пяти судов, сочтя, что они нарушили режим санкций по Сирии, создав схему по доставке авиационного топлива в страну. В частности, в санкционный список была включена российская компания ООО "Маритайм ассистанс" (Maritime Assistance LLC), связанная, по мнению американского минфина, с ранее находившейся под санкциями в связи с Украиной компанией "Совфрахт", суда OT-2077, "Пассат", "Сиг", "Судак" и "Язь", принадлежащие "Транспетрочарту"."Акт Магнитского"14 декабря 2012 года в США вступил в силу так называемый "закон Магнитского". Он накладывает санкции на россиян, которые, по мнению Вашингтона, причастны к нарушениям прав человека. Им запрещен въезд на территорию Соединенных Штатов, а их банковские счета могут быть заморожены. Полномочия по определению лиц, попадающих под действие визовых и финансовых санкций, которые предусмотрены так называемым "законом Магнитского" переданы министру финансов и госсекретарю США.В ответ на действия США президент РФ Владимир Путин подписал "закон Димы Яковлева", который предполагает запрет на усыновление детей иностранцами, он вступил в силу с 1 января 2013 года.12 апреля 2013 года Минфин США опубликовал список из 18 представителей правоохранительных органов и судебной системы России, которым закрыт въезд в США, а их американские активы будут заморожены. Еще несколько человек вошли в закрытую часть списка – их коснутся только визовые санкции. Российский МИД 13 апреля опубликовал ответный "список Гуантанамо" – также из 18 имен, который включает имена причастных, по мнению РФ, к легализации и применению пыток в спецтюрьме в Гуантанамо, а также причастных к нарушениям прав и свобод российских граждан за рубежом.В мае 2014 года США расширили "список Магнитского" и ввели санкции в отношении еще 12 россиян, которых считали виновными в нарушении прав человека. В июле 2014 года в ответ на расширение со стороны Вашингтона санкционного списка Россия закрыла въезд в страну 12 гражданам США. Невъездными в Россию стали лица, которых в Москве сочли причастными "к легализации и применению пыток в отношении заключенных в спецтюрьме "Гуантанамо". Также в него попали "американские военнослужащие, издевавшиеся над заключенными в спецтюрьме "Абу-Грейб" в Ираке или покрывавшие совершенные преступления.Власти США неоднократно дополняли "список Магнитского": в конце декабря 2014 года, 1 февраля 2016 года, 9 января, 20 и 21 декабря 2017 года, 15 июня 2018 года, 12 октября и 10 декабря 2020 года. 21 декабря 2016 года был принят "Глобальный акт о правах человека имени Магнитского", предусматривающий возможность введения санкций в отношении граждан любого иностранного государства, которые, по мнению Вашингтона, замечены в коррупции и нарушении прав человека. Впервые санкции на основании этого закона были введены 21 декабря 2017 года. В последний раз закон был дополнен 25 марта 2021 года.Санкции в связи с событиями на УкраинеОтношения РФ и западных стран ухудшились в 2014 году в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции.6 марта 2014 года президент США Барак Обама подписал указ 13660 "О блокировании собственности некоторых лиц, способствующих ситуации на Украине".С этой даты американский президент, действуя на основании закона "Об экономических полномочиях в случае международных чрезвычайных ситуаций", наделил администрацию США правом вводить имущественные и визовые санкции против физических и юридических лиц, которые "присвоили властные полномочия в Крымском регионе без разрешения правительства Украины". 17 марта 2014 года США, не согласные с действиями России в ходе украинского кризиса, ввели санкции в отношении высокопоставленных российских политиков. После референдума в Крыму, по результатам которого полуостров вошел в состав России, США расширили санкционный список. В июле 2014 года США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики, были введены отдельные санкции в отношении Крыма. В последующем санкции регулярно продлевались, их список постоянно расширялся. 6 марта 2021 года президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. С событиями на Украине связан самый большой пакет антироссийских санкций США. Помимо российских политиков и чиновников в санкционные списки попали ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольных им компаний, ограничительные меры также коснулись финансового, энергетического и оборонного секторов российской экономики. К санкционной политике США присоединился Евросоюз, а затем ряд других стран. В качестве ответной меры на санкционное давление западных стран Россия 6 августа 2014 года объявила об ограничении импорта продовольственных товаров в отношении ЕС, США, Австралии, Норвегии и Канады. В 2015 году список стран, подпадающих под российские контрсанкции, был расширен. Указ о продовольственном эмбарго против Запада ежегодно продлевается. В настоящее время – до 31 декабря 2021 года. Еще один пакет санкций, связанных с Украиной, был введен США 15 ноября 2019 года. Он касается инцидента в Керченском проливе в ноябре 2018 года и ареста украинских моряков. Министерство финансов США внесло в санкционные списки шесть человек и восемь компаний в ответ на "продолжающуюся российскую агрессию на Украине". Ограничения направлены против "физических и юридических лиц, причастных к необоснованному нападению" погранслужбы ФСБ России на корабли ВМС Украины в Черном море в районе Керченского пролива, объяснили в минфине. Несколько человек и компаний попали под санкции из-за их связи с "аннексией Крыма" и "поддержки незаконных выборов сепаратистского правительства на востоке Украины". Санкции США поддержали Канада и ЕС. В 2019 году задержанные моряки вернулись на Украину, также были возращены задержанные суда, однако рестриктивные меры остались в силе. Санкции в связи с обвинениями в кибератаках и во вмешательстве в выборы30 декабря 2016 года власти США объявили о введении санкций против ряда российских граждан и компаний, обвинив их в организации и осуществлении кибератак на американские политические институты. Были введены санкции в отношении пяти российских ведомств и организаций, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ) и Главное разведывательное управление (ГРУ) Генштаба ВС РФ, АНО "Профессиональная ассоциация создания и обработки данных", "Специальный технологический центр", компанию по защите данных "ЦОР Секьюрити".Кроме того, Вашингтон выслал из страны 35 дипломатов РФ по обвинению в разведывательной деятельности и закрыл два российских дипломатических учреждения на территории США на том же основании. Также Вашингтон обвинил Москву в притеснении американских дипломатов и организаций, работающих в России. В последующем санкционный список расширялся. 15 апреля 2021 года США ввели новые санкции против РФ, которые включают в себя 32 физических лица и объединения, в том числе против шести технологических компаний в РФ, которые, по мнению администрации США, "оказывают поддержку киберпрограмме российских спецслужб". В перечень включили военный технополис "Эра". Кроме того, новые санкции запрещают финансовым учреждениям США покупать при первичном размещении российские гособлигации после 14 июня. Вашингтон также заявил, что высылает 10 сотрудников дипмиссии. Президент США Джо Байден заявил конгрессу, что его указ о санкциях против физических и юридических лиц России вызван якобы исходящей из Москвы "чрезвычайной угрозой" национальной безопасности США.Санкции в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций"2 августа 2017 года президент США Дональд Трамп подписал закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который закрепил ограничительные меры в отношении России, Ирана и КНДР. Законопроект расширил ряд секторальных санкций против российской экономики. Также он ввел ограничения против российских энергетических проектов, в том числе в Европе. 27 октября Госдепартамент США распространил список российских компаний, сотрудничество с которыми может стать основанием для вторичных санкций. Он включает такие организации, как ФСБ, СВР, ГРУ, а также 33 предприятия и концерна, включая "Рособоронэкспорт", "Ижмаш", "Калашников", "Уралвагонзавод", "Ростех", "МИГ", "Сухой", "Туполев", "Цифровое оружие и защита" (ЦОР), "Адмиралтейские верфи", "Алмаз-Антей", ОКБ "Новатор", НПО "Высокоточные комплексы", НПО "Сплав", концерн "Созвездие", АО НПО "Базальт" и другие.В настоящее время в санкционном списке 90 юридических и физических лиц. В ночь на 30 января 2018 года Минфин США опубликовал так называемый "кремлевский список", в который вошли практически все представители руководства России и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Доклад подготовили в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны Вашингтона могут быть введены в будущем.Санкции США против Российской Федерации в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций" коснулись и газопровода "Северный поток – 2". Санкции в отношении газопровода "Северный поток - 2""Северный поток - 2" предполагает проведение двух веток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Также труба пройдет по территориальным или исключительным экономическим зонам Финляндии, Швеции и Дании. США выступают против и продвигают в ЕС свой сжиженный природный газ. Президент США Дональд Трамп 20 декабря 2019 года подписал оборонный бюджет страны на следующий год, который предусматривает введение санкций против "Северного потока - 2" и "Турецкого потока". США потребовали от компаний, прокладывающих трубопроводы, немедленно остановить строительство. Компания Allseas, которая занималась прокладкой "Северного потока - 2", приостановила работу и отозвала специальные суда. Она продолжилась спустя год – в декабре 2020 года. В октябре 2020 года США распространили на проект действие пакета PEESA "О защите энергетической безопасности Европы". Теперь под санкции подпадают компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте. Оборонный бюджет США на 2021 год также предполагает расширение санкций против проекта. В январе 2021 года США расширили санкции против "Северного потока - 2", распространив их на услуги по тестированию, инспекции и сертификации, а также на услуги или мощности для модернизации судов-укладчиков. Вскоре после этого норвежская компания DNV GL заявила, что прекращает все действия, связанные с проверкой газопровода, и не сможет его сертифицировать. Датская консалтинговая фирма Rambøll также заявила о выходе из проекта.19 января 2021 года США ввели санкции против судна "Фортуна" и его владельца – компании "КВТ-Рус". Однако и судно, и компания уже попадали под ограничения по другому закону – "О противодействии противникам Америки через санкции" (CAATSA). Баржа прокладывала участок трубы в Германии и задействована в строительстве в водах Дании. Вашингтон угрожает усилить ограничения, Берлин против.Санкции в связи с "делом Скрипалей"В августе 2018 года поводом для введения новых санкций американская администрация назвала "использование Россией химоружия в Солсбери", где в марте 2018 года, согласно утверждениям британских властей, отравили бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Москва категорически отрицает все обвинения в причастности к случившемуся. Администрация США 8 августа 2018 года объявила о применении в отношении России Закона США 1991 года "О контроле над химическим и биологическим оружием и запрете на его военное применение". В августе 2018 года вступил в силу первый пакет ограничительных мер. США ограничили варианты помощи России, допустив только срочную гуманитарную помощь в виде "продуктов питания и иных сельскохозяйственных продуктов". Также Госдеп перестал выдавать российским госкомпаниям лицензии на экспорт американского оружия и продукции двойного назначения, за исключением экспорта, необходимого для сотрудничества в космосе или для полетов гражданской авиации. России также отказали в "любых кредитах, кредитных гарантиях и другой финансовой поддержке" любого учреждения США. В августе 2019 года вступил в силу второй пакет американских санкций против России из-за инцидента в Солсбери. Как утверждают в Вашингтоне, поводом для введения новых ограничительных мер стало то, что Москва не предоставила гарантий неприменения химического и биологического оружия, предписанных соответствующим законом. Новые ограничительные меры распространяются на госдолг. Кроме того сообщалось, США будут препятствовать предоставлению и продлению кредитов России крупнейшими финансовыми организациями (Всемирный банк, МВФ). В свою очередь, американским банкам запретили участвовать в первичном размещении российского суверенного долга, номинированного не в рублях, и кредитовать правительство не в рублях. Также введены ограничения по экспорту продукции двойного назначения, которая может быть использована для разработки химического и биологического оружия. Кроме того, под санкции по "делу Скрипалей" попали российские граждане Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которых британские власти обвиняют по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери. Минфин США в своем заявлении также называет их офицерами ГРУ, ответственными за совершение покушения на Сергея Скрипаля и его дочь. Санкции из-за ареста Алексея Навального2 марта 2021 года США ввели санкции против России из-за ситуации с оппозиционным политиком Алексеем Навальным. Обвинения против Москвы связаны с двумя эпизодами – возможным отравлением блогера, после которого он оказался на лечении в Германии, а также с заменой ему условного срока на 3,5 года колонии по делу "Ив Роше".Вашингтон заявил, что перестанет предоставлять Москве всякую помощь, кроме срочной гуманитарной. Штаты внесли Россию в список стран, которым отказано в экспорте оборонных технологий. Частичное исключение сделали для госсотрудничества в космической сфере. Помимо этого, США запретили правительственным финансовым организациям выдавать Москве кредиты. Это касается в том числе американского Экспортно-импортного банка.Под санкциями также оказались семь "высокопоставленных представителей" российской власти. Кроме того, американское торговое ведомство внесло в черный список 14 организаций "за производство биологического и химического оружия". Среди них – 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. Под рестрикции также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадает под лицензионный режим США "с презумпцией отказа" в лицензии. 17 марта 2021 года США расширили экспортные ограничения против России из-за ситуации с Алексеем Навальным. Санкции касаются экспорта, связанного с нацбезопасностью. Исключения по авиации и космосу будут действовать лишь до 1 сентября, в их числе – государственные и коммерческие космические полеты, гражданская авиация, действующие в России американские компании и их дочерние предприятия. После 1 сентября на лицензирование всех товаров, связанных с нацбезопасностью, распространится "презумпция отказа".Ответные меры РоссииВ ответ на введение западными странами антироссийских санкций Россия вводит ответные меры. Так, действуют зеркальные меры на санкционные списки США. В апреле 2013 года МИД России в ответ на американский "список Магнитского" опубликовал российский список из 18 американских граждан, которым теперь закрыт въезд в РФ. В июле 2014 года в ответ на расширение со стороны Вашингтона санкционного списка Россия закрыла въезд в страну 12 гражданам США. "Стоп-лист" невъездных в Россию американцев остается открытым.1 января 2013 года в России вступил в силу "закон Димы Яковлева", ставший ответом России на "акт Магнитского". Закон распространяется на граждан США, которые нарушили права россиян или были причастны к преступлениям в отношении них. Документ предусматривает составление списка таких американцев: им запрещен въезд в Россию, а деятельность подконтрольных им юридических лиц на территории РФ приостанавливается.6 августа 2014 года президент России Владимир Путин подписал указ о применении отдельных специальных экономических мер для обеспечения безопасности.Президент РФ запретил в течение года ввозить в Россию сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие странам, которые ввели против РФ санкции. Под действие ограничений попали в том числе и США. 21 ноября 2020 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении до 31 декабря 2021 года отдельных специальных экономических мер в отношении стран, которые ввели санкции против России. 25 ноября 2017 года в ответ на притеснение российских медиа в США президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Согласно документу, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). СМИ, признанные иноагентами, обязаны соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты. При отказе от регистрации эти СМИ подпадают под действие нормы закона об иноагентах-НКО.4 июня 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон "О мерах воздействия на недружественные действия США и иных иностранных государств".Документ позволяет вводить контрсанкции в ответ на недружественные шаги США и других стран. Меры могут применяться в отношении государств, организаций, находящихся под их юрисдикцией, а также должностных лиц и гражданЗакон позволяет прекращать или приостанавливать международное сотрудничество в отдельных отраслях, запрещать ввоз или вывоз продукции и сырья, а также участвовать в госзакупках или приватизации государственного и муниципального имущества.При этом законопроект разрешает вводить и иные ограничения – "в соответствии с решением президента, чтобы иметь возможность оперативно реагировать на меняющуюся обстановку".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), главное разведывательное управление рф, джо байден, владимир путин, справки, экономика