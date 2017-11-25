Путин подписал поправки в закон о статусе иностранного агента для СМИ

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о статусе иностранного агента для СМИ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее закон одобрили Совет Федерации и Госдума. Он вступает в силу со дня официального опубликования.

Согласно документу, иностранным агентом может стать любое зарубежное СМИ, которое получает финансирование или имущество из-за границы (в том числе от российских юридических лиц, спонсируемых из иностранных источников). При этом конкретные издания или телеканалы в законе не упоминаются.

Решать, кого признать иноагентом, будет Министерство юстиции. Для этого оно может создать отдельный реестр СМИ — иностранных агентов, если возникнет такая необходимость.

СМИ, признанные иноагентами, должны будут соответствующим образом маркировать свои материалы и предоставлять отчеты. А если они откажутся регистрироваться, то подпадут под действие нормы закона об иноагентах-НКО.

На работе российских СМИ поправки никак не отразятся.

Ранее Минюст уже предупредил некоторые средства массовой информации о том, что они могут стать иноагентами — в частности, "Голос Америки", "Радио "Свобода", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии", "IdeL.Реалии", телеканал "Настоящее время".

Поправки о статусе СМИ — иностранных агентов стали вынужденной ответной мерой на притеснение российских медиа в США и, в частности требование к телеканалу RT America зарегистрироваться в качестве иностранного агента.