https://ria.ru/20201124/sanktsii-1586128287.html
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции против трех российских организаций
США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении от госдепартамента,... РИА Новости, 24.11.2020
2020-11-24T17:21
2020-11-24T17:21
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ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. США ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении от госдепартамента, размещенном во вторник на сайте Федерального реестра США.Речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.Как сказано в документе, ограничения, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, вступили в силу с 6 ноября этого года.Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.
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сша, в мире
ВАШИНГТОН, 24 ноя – РИА Новости. США
ввели санкции против трех российских организаций по закону о нераспространении оружия массового уничтожения, говорится в уведомлении от госдепартамента, размещенном во вторник на сайте
Федерального реестра США.
Речь идет о компаниях "Авиазапчасть", ОАО "Элекон" и Nilco Group.
Как сказано в документе, ограничения, предусмотренные разделом 3 Закона о нераспространении в отношении Ирана, Северной Кореи и Сирии, вступили в силу с 6 ноября этого года.
Они запрещают любым правительственным структурам США иметь дело с этими компаниями, а также запрещают выдачу лицензий на передачу им товаров, находящихся на экспортном контроле.