Посол России раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
05:01 20.01.2021 (обновлено: 05:19 20.01.2021)
МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американские санкции против "Северного потока – 2" противоречат международному праву и нарушают принципы международной торговли. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Соединенные Штаты, отметил дипломат, занимаются неприкрытой недобросовестной конкуренцией. В частности, Вашингтон оказывает грубое давление на участников консорциума "Северного потока — 2" и угрожает России и ее европейским партнерам, заинтересованным в сотрудничестве в газовой сфере.
Антонов добавил, что США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников.
По словам посла, США стремятся силой заставить Европу покупать американское сырье.
Комментарий Кремля
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее РИА Новости новые санкции США против "Северного потока — 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.
"Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - заявил Песков.
Реакция Евросоюза
Европейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил в свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
При этом он подчеркнул, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".
Американские санкции
Министерство финансов США объявило во вторник о санкциях против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". "Фортуна" — трубоукладочная баржа, которая задействована в строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Односторонние меры вводятся в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.
"Северный поток — 2"
"Северный поток — 2" строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.