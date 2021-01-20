https://ria.ru/20210120/sanktsii-1593769080.html

Посол России раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

Посол России раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

Американские санкции против "Северного потока – 2" противоречат международному праву и нарушают принципы международной торговли. С таким заявлением выступил... РИА Новости, 20.01.2021

2021-01-20T05:01

2021-01-20T05:01

2021-01-20T05:19

россия

северный поток — 2

министерство финансов сша

евросоюз

министерство финансов рф (минфин россии)

анатолий антонов

дмитрий песков

владимир путин

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/0f/1593142126_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_067641a953a567ead84edd407c71e41f.jpg

МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американские санкции против "Северного потока – 2" противоречат международному праву и нарушают принципы международной торговли. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Соединенные Штаты, отметил дипломат, занимаются неприкрытой недобросовестной конкуренцией. В частности, Вашингтон оказывает грубое давление на участников консорциума "Северного потока — 2" и угрожает России и ее европейским партнерам, заинтересованным в сотрудничестве в газовой сфере.Антонов добавил, что США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников.По словам посла, США стремятся силой заставить Европу покупать американское сырье.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее РИА Новости новые санкции США против "Северного потока — 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.Реакция ЕвросоюзаЕвропейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил в свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.При этом он подчеркнул, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".Американские санкцииМинистерство финансов США объявило во вторник о санкциях против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". "Фортуна" — трубоукладочная баржа, которая задействована в строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.Односторонние меры вводятся в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня."Северный поток — 2""Северный поток — 2" строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593717651.html

https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593709079.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593700541.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593685741.html

россия

москва

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, северный поток — 2, министерство финансов сша, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий антонов, дмитрий песков, владимир путин, москва, германия, сша, в мире