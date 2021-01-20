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https://ria.ru/20210120/sanktsii-1593769080.html
Посол России раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
Посол России раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"
Американские санкции против "Северного потока – 2" противоречат международному праву и нарушают принципы международной торговли. С таким заявлением выступил... РИА Новости, 20.01.2021
2021-01-20T05:01
2021-01-20T05:19
россия
северный поток — 2
министерство финансов сша
евросоюз
министерство финансов рф (минфин россии)
анатолий антонов
дмитрий песков
владимир путин
москва
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американские санкции против "Северного потока – 2" противоречат международному праву и нарушают принципы международной торговли. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.Соединенные Штаты, отметил дипломат, занимаются неприкрытой недобросовестной конкуренцией. В частности, Вашингтон оказывает грубое давление на участников консорциума "Северного потока — 2" и угрожает России и ее европейским партнерам, заинтересованным в сотрудничестве в газовой сфере.Антонов добавил, что США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников.По словам посла, США стремятся силой заставить Европу покупать американское сырье.Комментарий КремляПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее РИА Новости новые санкции США против "Северного потока — 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.Реакция ЕвросоюзаЕвропейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил в свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.При этом он подчеркнул, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".Американские санкцииМинистерство финансов США объявило во вторник о санкциях против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". "Фортуна" — трубоукладочная баржа, которая задействована в строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.Односторонние меры вводятся в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня."Северный поток — 2""Северный поток — 2" строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
https://radiosputnik.ria.ru/20210119/sevpotok-1593717651.html
https://ria.ru/20210119/gazoprovod-1593709079.html
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россия, северный поток — 2, министерство финансов сша, евросоюз, министерство финансов рф (минфин россии), анатолий антонов, дмитрий песков, владимир путин, москва, германия, сша, в мире

Посол России раскритиковал санкции США против "Северного потока — 2"

05:01 20.01.2021 (обновлено: 05:19 20.01.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Фортуна"
Судно-трубоукладчик Фортуна - РИА Новости, 1920, 20.01.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 20 янв - РИА Новости. Американские санкции против "Северного потока – 2" противоречат международному праву и нарушают принципы международной торговли. С таким заявлением выступил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Соединенные Штаты, отметил дипломат, занимаются неприкрытой недобросовестной конкуренцией. В частности, Вашингтон оказывает грубое давление на участников консорциума "Северного потока — 2" и угрожает России и ее европейским партнерам, заинтересованным в сотрудничестве в газовой сфере.
Антонов добавил, что США "вышли за рамки приличия", пытаясь достичь своих узкоконъюнктурных целей. Ради этого, по словам Антонова, Вашингтон нарушает нормы международного права, принципы честной и свободной торговли, не считаясь с мнением своих союзников.
По словам посла, США стремятся силой заставить Европу покупать американское сырье.
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"Было бы недальновидно": немецкий бизнес о риске остановки "Севпотока-2"

Комментарий Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ранее РИА Новости новые санкции США против "Северного потока — 2", обратил внимание на высказанную им ранее сегодня позицию Москвы на этот счет.
"Москва сожалеет о том, что введение незаконных ограничений растет и проект сталкивается с грубым давлением со стороны Вашингтона, Россия внимательно отслеживает ситуацию, чтобы продолжить последовательную работу по финализации этого проекта", - заявил Песков.

Реакция Евросоюза

Европейский союз не может препятствовать реализации проекта "Северный поток — 2", поскольку речь идет о проекте частных компаний, заявил в свою очередь верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
При этом он подчеркнул, что "газопровод не исключает и не отменяет стремления ЕС к энергетической диверсификации".
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Американские санкции

Министерство финансов США объявило во вторник о санкциях против судна-трубоукладчика "Фортуна" и его собственника - компании "КВТ-Рус". "Фортуна" — трубоукладочная баржа, которая задействована в строительстве газопровода "Северный поток — 2" из России в Германию по дну Балтийского моря.
Односторонние меры вводятся в рамках закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Попадание в санкционный список Минфина означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с фигурантами перечня.
Судно-трубоукладчик Фортуна покидает порт Висмар - РИА Новости, 1920, 19.01.2021
Вчера, 16:11Сказано в эфире
"Риски, безусловно, есть". Эксперт о ситуации с "Северным потоком-2"

"Северный поток — 2"

"Северный поток — 2" строится от России до ФРГ по дну Балтики с целью прямых и надежных поставок газа в Европу. Страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина.
Реализация проекта "Северный поток — 2" была приостановлена из-за введенных США в декабре 2019 года санкций против подрядчиков газопровода. Президент Владимир Путин заявил в январе 2020 года, что "Северный поток — 2" будет достроен российскими силами, но строительство завершится на несколько месяцев позже, чем было запланировано.
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