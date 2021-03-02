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США и ЕС ввели новые санкции против России из-за Навального
США и ЕС ввели новые санкции против России из-за Навального
США и Евросоюз ввели антироссийские санкции из-за ареста Алексея Навального. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T16:07
2021-03-02T20:47
россия
алексей навальный
евросоюз
в мире
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БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. США и Евросоюз ввели антироссийские санкции из-за ареста Алексея Навального.Как говорится в документе в официальном журнале ЕС, персональные ограничения со стороны Брюсселя распространятся на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и начальника Росгвардии Виктора Золотова.Ограничения ввели в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Его разработку в 2019 году инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предложил назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.Главы МИД стран ЕС приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, 22 февраля. Накануне Брюссель начал их оформление. Санкции за арест Навального согласовали и ввели в действие в рекордные сроки — практически за неделю. К примеру, аналогичный процесс по первому санкционному белорусскому списку занял 2,5 месяца.В МИД ранее отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку". В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.Санкции СШАПомимо этого, Минфин США наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти по делу Алексея Навального. По словам представительницы американской администрации, вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.В список вошли: "В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями", — добавила она.Эти рестрикции дополняют санкции по линии Госдепа, Министерства торговли, визовые и экспортные ограничения.Минторг США внес в черный список организации из России, Германии и Швейцарии "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. В перечень также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадет под лицензионный режим Штатов "с презумпцией отказа" в лицензии.Суд над НавальнымСуд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/lavrov-1599598234.html
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россия, алексей навальный, евросоюз, в мире

США и ЕС ввели новые санкции против России из-за Навального

16:07 02.03.2021 (обновлено: 20:47 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге
Флаг Евросоюза в главном здании Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 2 мар — РИА Новости. США и Евросоюз ввели антироссийские санкции из-за ареста Алексея Навального.
Как говорится в документе в официальном журнале ЕС, персональные ограничения со стороны Брюсселя распространятся на генпрокурора Игоря Краснова, главу Следственного комитета Александра Бастрыкина, руководителя ФСИН Александра Калашникова и начальника Росгвардии Виктора Золотова.
Ограничения ввели в соответствии с новым глобальным режимом санкций ЕС за нарушения в области прав человека — это первое его применение в истории. Его разработку в 2019 году инициировал глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Также он предложил назвать его именем Навального, однако эту идею отвергли.

"Принятые ограничительные меры включают запрет на поездки в ЕС и замораживание активов для физлиц. Кроме того, физическим и юридическим лицам из ЕС запрещено предоставлять средства перечисленным в списке лицам", — указано в документе. Санкции вступают в силу в день публикации.

Главы МИД стран ЕС приняли решение об ограничительных мерах против россиян, причастных к аресту Алексея Навального, 22 февраля. Накануне Брюссель начал их оформление. Санкции за арест Навального согласовали и ввели в действие в рекордные сроки — практически за неделю. К примеру, аналогичный процесс по первому санкционному белорусскому списку занял 2,5 месяца.
В МИД ранее отметили, что Евросоюз действует исходя из антироссийских стереотипов и вопреки логике давит на неработающую санкционную "кнопку". В министерстве пообещали ответить на санкции Брюсселя.
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Санкции США

Помимо этого, Минфин США наложил ограничения на семерых "высокопоставленных представителей" российской власти по делу Алексея Навального. По словам представительницы американской администрации, вся собственность этих лиц, обнаруженная в юрисдикции США, будет заблокирована.
В список вошли:
  • глава ФСБ Александр Бортников;
  • глава ФСИН Александр Калашников;
  • генпрокурор Игорь Краснов;
  • замминистра обороны Павел Попов;
  • замминистра обороны Алексей Криворучко;
  • первый замглавы администрации Кремля Сергей Кириенко;
  • глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин.
"В дополнение любой иностранец, который значительно помогает транзакциям с этими лицами, также рискует санкциями", — добавила она.
Эти рестрикции дополняют санкции по линии Госдепа, Министерства торговли, визовые и экспортные ограничения.
Минторг США внес в черный список организации из России, Германии и Швейцарии "за производство биологического и химического оружия". Среди них — 13 коммерческих компаний, включая девять в России, три в Германии, одну в Швейцарии. В перечень также попали три российских исследовательских научных организации: 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Любой экспорт и реэкспорт продукции, связанной с этими организациями, попадет под лицензионный режим Штатов "с презумпцией отказа" в лицензии.

Суд над Навальным

Суд в Москве 2 февраля постановил заменить условный срок Навального по делу "Ив Роше" на три с половиной года колонии общего режима из-за многочисленных нарушений условий испытательного срока. Мосгорсуд признал это решение законным. Теперь Навальному предстоит провести в колонии около двух с половиной лет.
Утверждения о том, что его преследуют исключительно за политическую деятельность, опроверг Европейский суд по правам человека: Страсбург не признал политической подоплеки в деле "Ив Роше", хотя и присудил компенсации за домашний арест, которые выплатили российские власти.
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