https://ria.ru/20210303/sanktsii-1599834436.html

Байден продлил санкции против России из-за Крыма

Байден продлил санкции против России из-за Крыма

Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T21:32

2021-03-03T21:32

2021-03-03T21:50

джо байден

москва

вашингтон (город)

россия

республика крым

сша

украина

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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму."Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год", - говорится в опубликованном в среду документе, направленном в конгресс от имени Байдена.Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.

https://ria.ru/20210303/ssha-1599741666.html

москва

вашингтон (город)

россия

республика крым

сша

украина

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