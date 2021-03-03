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Байден продлил санкции против России из-за Крыма
Байден продлил санкции против России из-за Крыма
Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T21:32
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джо байден
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вашингтон (город)
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республика крым
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму."Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год", - говорится в опубликованном в среду документе, направленном в конгресс от имени Байдена.Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
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джо байден, москва, вашингтон (город), россия, республика крым, сша, украина

Байден продлил санкции против России из-за Крыма

21:32 03.03.2021 (обновлено: 21:50 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Константин Чалабов
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ВАШИНГТОН, 3 мар – РИА Новости. Президент США Джо Байден продлил еще на год санкционный режим США против РФ, введенный в 2014 году в связи с событиями на Украине и в Крыму.
"Действия и политика, которой касались президентские указы, продолжают представлять необычную и экстраординарную угрозу национальной безопасности и внешней политике США. По этой причине режим чрезвычайной ситуации… должен оставаться в силе и после 6 марта 2021 года и… сохраняться еще на один год", - говорится в опубликованном в среду документе, направленном в конгресс от имени Байдена.
Режим чрезвычайной ситуации, который предусматривает введение санкций в отношении той или иной страны, продлевается правительством США на регулярной основе. Соответствующий режим в отношении России был введен рядом президентских указов в марте 2014 года из-за событий в Крыму и на востоке Украины, после чего Вашингтон инициировал кампанию по введению санкций против Москвы.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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